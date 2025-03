Por qué el objetivo de $3100 de Goldman para el precio del oro es bajo

Aunque las expectativas de caso base son de $3,100 por onza, el banco destaca un mayor potencial alcista, incluidas las incertidumbres de política y preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, que podrían llevar el precio del oro a $3,300 por onza o más a finales de año.

Antes de adentrarnos en este informe, es necesario un poco de contexto, en particular una visión general de la situación de drenaje de oro de Londres, un indicador de por qué consideramos que el objetivo de Goldman es bajo.

Aumenta nuevamente la demanda de los bancos centrales

Goldman estima que un "aumento estructural en la demanda de los bancos centrales añadiría un 9% a los precios del oro para finales de 2025". El banco aumentó su suposición de demanda de bancos centrales a 50 toneladas al mes, desde las 41 toneladas anteriores. Si las compras mensuales promedian las 70 toneladas, Goldman ve el oro alcanzando los $3,300 por onza para finales de 2025.

Como resultado, Goldman elevó su suposición base para la compra de bancos centrales a 50 toneladas al mes (desde 41 toneladas). Se espera que esta demanda sostenida añada un 9% a los precios del oro para finales de 2025.

Agregaríamos que el cambio de 41 a 50 toneladas es aún más significativo cuando se considera que el banco modificó un promedio móvil de 6 meses después de 2 meses de datos, no un solo punto de datos de un mes, en más del 20%.

Además, es notable que los objetivos del informe de Goldman no tuvieron en cuenta los recientes cambios en la estructura de capital de China. Bank of America tiene en cuenta que China acaba de comenzar a permitir a sus aseguradoras ofrecer inversiones en oro a sus clientes, por lo que 70 toneladas son en realidad conservadoras según Bank of America.

Si eres lo suficientemente mayor para recordar, esto es muy similar a lo que Ronald Reagan hizo en la década de 1980 cuando desreguló las compañías de seguros, permitiéndoles invertir y ofrecer más productos de seguros basados en acciones. Este fue uno de los presagios del gran mercado alcista de la década de 1980.

China, al permitir a las compañías de seguros ofrecer oro a los clientes, está haciendo lo mismo, pero con oro y plata.

En conjunto, la probabilidad del objetivo de $3300 de Goldman, e incluso del objetivo de $3,500 de BOA, no es insignificante. Goldman también señala riesgos significativos al alza que aún no están incluidos en su cálculo de precios. Dejamos claro que uno de ellos, el riesgo arancelario, ya se está manifestando y no se detendrá.

Más riesgos de sorpresas alcistas

Goldman describió múltiples escenarios para la trayectoria del oro:

Si la Fed no recorta los tipos durante el resto de 2025, aunque no aumenten las compras de China, se prevé que el oro alcance los 3.060 dólares la onza

Si las entradas de fondos ETF repuntan junto con los recortes de tipos, como se prevé, el oro podría alcanzar los 3.100 dólares.- línea roja

A continuación, argumentan que si la incertidumbre política, incluidas las tarifas, se intensifica, la posición especulativa a largo plazo podría impulsar los precios a $3,300 por onza.

El punto clave: las tarifas son increíblemente alcistas para el oro

Para ser más precisos: la incertidumbre política ya se está intensificando. El oro es un refugio contra la incertidumbre, como la mayoría sabe. Pero ¿qué sucede cuando esa incertidumbre se resuelve de manera negativa? El gráfico a continuación muestra lo que sucede. Se compra más oro y se exporta menos oro libremente.

Si EE. UU. impone aranceles al oro, también debe dejar de exportar su propio oro. Debe proteger el oro que tiene, ya que efectivamente ha cortado sus propios proveedores.

[EDICIÓN: Con esto en mente, ¿qué sucede con la plata si imponemos aranceles a los metales monetarios? EE. UU. depende mucho más de las importaciones de plata para su reposición que del oro. ¡No se puede imponer aranceles de manera responsable a lo que se necesita comprar!]

Aquí está el punto clave. Los aranceles son alcistas para el oro incluso si no se aplican al oro en sí mismo.

¿Por qué? Cualquier nación con aranceles impuestos por los Estados Unidos, incluso sin aranceles al oro y la plata, está un paso más cerca de que la riqueza soberana de esa nación sea confiscada por Estados Unidos, como se hizo con Rusia en 2022. A medida que el temor de una eventual confiscación por parte de Estados Unidos aumenta, también lo hace el deseo de salir de los dólares y bonos del Tesoro (eufemísticamente llamado "diversificación del dólar") y reemplazarlos por algo que no pueda ser confiscado: Oro y plata en mano. Específicamente para las entidades soberanas:

El riesgo de confiscación que comienza con aranceles en un mundo de sanciones post-2022 es muy claro. No se puede poseer solo dólares.

El objetivo de Goldman es bajo

Goldman reiteró su postura de "comprar oro" en el trading. El banco enfatizó el valor del oro como cobertura contra riesgos como tensiones comerciales, posibles errores en la política de la Reserva Federal y amenazas de recesión, señalando que estos podrían llevar el oro hacia el extremo superior de su rango de incertidumbre.

Dado que el análisis de Goldman no tiene en cuenta la reciente adquisición física de la industria de seguros china, pensamos que Goldman está conteniendo su optimismo. El mayor potencial alcista es prácticamente seguro si la industria de seguros de China participa.

Acerca de: Vincent Lanci es un comerciante de materias primas, Profesor de Finanzas de MBA (adj.) y editor del boletín GoldFix.

