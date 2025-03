Se espera un auge acelerado del oro y la plata | Michael Oliver

En una reciente entrevista con Liberty and Finance, el analista técnico veterano Michael Oliver de Momentum Structural Analysis (MSA) dio una advertencia severa sobre cambios inminentes en el mercado, prediciendo un aumento significativo en metales preciosos, especialmente en oro y plata, coincidiendo con una posible caída en el mercado de valores. La predicción de Oliver, basada en su análisis estructural de impulso propietario, sugiere que el actual patrón de "escalones" en el oro está a punto de dar paso a una fase más rápida y "acelerada".

Oliver, conocido por su análisis de tendencias a largo plazo, argumentó que las recientes correcciones en el oro, que han generado preocupaciones entre muchos inversores, son simplemente pausas temporales. "La gente sigue diciendo, 'Oh, eso es todo, ¿3,000 fue todo?'... Si miras el gráfico de precios, incluso... no se llega al tope de esa manera," afirmó Oliver, desestimando los temores de un tope definitivo en el nivel de $3,000. Él cree que estos son simplemente "niveles de idiotas" que pronto serán superados.

Rotura del Mercado de Valores: Alimentando el Fuego

Un elemento clave de la predicción de Oliver es la "rotura" continua que ve en los principales mercados de valores globales. "Creemos que la rotura del mercado de valores es más combustible para el oro, no lo que la mayoría de personas piensa", afirmó, contradiciendo la sabiduría convencional de que un declive en el mercado de valores tendría un impacto negativo en los metales preciosos. Específicamente señaló al S&P 500 y al Nikkei 225, notando que "están rompiendo la estructura".

Oliver resaltó al NASDAQ 100 como un indicador clave, afirmando: "El NASDAQ 100 será el líder a la baja también". Sugiere que una caída significativa en este índice tecnológico señalaría un colapso más amplio del mercado, desencadenando una huida hacia activos refugio como el oro y la plata. "Cuando los golpeas en la cara una o dos veces, entonces ya no tienen nada de qué sonreír. Y es entonces cuando inyectas emoción en los mercados", explicó Oliver, prediciendo un cambio en el sentimiento de los inversores que impulsará el dinero hacia metales preciosos.

Oliver también anticipa que los mineros de plata y oro superarán significativamente al oro en los próximos meses. "Si entramos en una fase de aceleración en el precio neto de los metales monetarios, pensamos que también veremos a la plata superar al oro", dijo. Además, enfatizó el potencial de los mineros de oro, señalando: "Creemos que los mineros de oro podrían triplicar su rendimiento relativo actual al oro en el próximo año aproximadamente."

Argumentó que estos sectores están actualmente subvaluados, presentando una oportunidad de inversión convincente. "El dinero de las posiciones largas en el mercado de valores se trasladará a posiciones largas en la minería de oro", predijo Oliver. Señaló la "dimensión minúscula del sector minero del oro", sugiriendo que cuando el mercado cambie, será una situación de "pánico" que "sorprenderá a muchos inversores de oro."

Nivel de 3,000 Dólares: Una Barrera Psicológica

Abordando la importancia del nivel de precio del oro de $3,000, Oliver reconoció su impacto psicológico. "Sabemos que a los idiotas les gustan los números redondos", bromeó. Sin embargo, cree que los rechazos recientes en este nivel son simplemente pausas temporales. "3,000 dólares es un nivel de idiota", afirmó, sugiriendo que el mercado pronto lo superará.

También abordó la pregunta común de por qué ahora, señalando que los factores en juego son "aún más intensos esta vez". Menciona que los "actores principales como los bancos centrales se están moviendo más agresivamente hacia el oro" como un factor clave.

Oliver aconsejó a los inversores que monitoreen de cerca el NASDAQ 100 en busca de signos de una caída más amplia en el mercado. También destacó la importancia de observar el mercado de bonos, "que está diciendo sí, hay algo de dinero asustado que comienza a salir del mercado de valores".

También señaló el índice del dólar, afirmando que si "cae y cierra un mes en, vamos a romper una estructura de tendencia de impulso anual que se remonta a un par de décadas". Esto, advirtió, crearía "un creador de olas" que impactaría aún más en los mercados.

El análisis de Oliver se basa en su enfoque estructural único de impulso, que se concentra en identificar tendencias a largo plazo y cambios decisivos en la dinámica del mercado. Sus ideas, a menudo en contraste con las narrativas predominantes, son buscadas por inversores que buscan una comprensión más profunda del mercado.

A medida que la volatilidad del mercado continúa, las predicciones de Oliver sirven como un punto de referencia crucial para los inversores que navegan en tiempos de incertidumbre. La "fase acelerada" que predice para el oro y la plata podría representar una oportunidad significativa para aquellos preparados para actuar.

Mira la entrevista completa:

