Ahora es el momento perfecto para invertir en plata: conoce los motivos

El oro ha estado en alza todo el año, mientras que la plata ha pasado los últimos nueve meses languideciendo, dejando a los inversores que han sufrido mucho preguntándose: ¿La plata siempre jugará un papel secundario frente al oro, o finalmente está lista para brillar? Al igual que muchos, he estado frustrado por el desempeño poco impresionante de la plata, pero en este informe destacaré una creciente cantidad de motivos para creer que su mala racha puede estar por terminar pronto. La plata finalmente podría salir de la sombra del oro y embarcarse en un mercado alcista sostenido propio.

La primera señal clave de que la plata está lista para dispararse es su movimiento decisivo por encima de la zona de resistencia de $32 a $33, que ha actuado como un techo obstinado durante gran parte del último año. Esta ruptura es una señal alentadora, pero la confirmación crucial siguiente será un cierre fuerte y de alto volumen por encima de la zona de resistencia de $34 a $35, el mismo nivel que detuvo en seco el rally de finales de octubre. Una vez que la plata supere ambas barreras, el camino debería estar completamente abierto para el potente mercado alcista que he anticipado desde abril de 2024. Sin embargo, para que esta ruptura siga siendo válida, la plata debe cerrar y mantenerse por encima de ambas zonas de resistencia; de lo contrario, todas las apuestas se cancelan.

Vigilo de cerca el precio de la plata en euros porque proporciona información valiosa al eliminar la influencia de las fluctuaciones del dólar estadounidense, ofreciendo una visión más clara de la fortaleza intrínseca de la plata. En términos de euros, la plata tiende a respetar niveles clave como €30, €31 y €32, formando áreas bien definidas de soporte y resistencia.

Recientemente, la plata rompió por encima del nivel de €30, una señal alcista, estableciéndolo como un nuevo soporte. A continuación, es necesario un cierre decisivo por encima de €32 (el máximo de finales de octubre) para señalar que la siguiente fase del mercado alcista ha comenzado. Dicho esto, para que la ruptura siga siendo válida, la plata debe cerrar y mantenerse por encima de ambas zonas de resistencia; de lo contrario, la consideraría invalidada.

Aunque la plata ha operado de manera irregular y errática durante gran parte del año pasado, se encuentra en una tendencia alcista confirmada, a pesar de avanzar de manera frustrante en un "dos pasos adelante, uno atrás". Esto es evidente en la media móvil simple de 200 días, una herramienta útil para identificar la tendencia principal de un activo al filtrar las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Más importante aún, el promedio móvil de 200 días sugiere que las probabilidades favorecen mayores ganancias, ya que una tendencia en movimiento tiende a mantenerse en movimiento, al igual que la primera ley de Newton del movimiento, también conocida como la ley de la inercia. La noticia aún mejor es que una vez que la plata rompa completamente, como se discutió anteriormente, espero que suba de una manera mucho más ordenada en lugar de continuar con sus erráticas fluctuaciones de precios.

Una de las principales razones por las que creo que la plata está al borde de una nueva y poderosa fase en su mercado alcista es el impresionante repunte del oro en el último año. Históricamente, el oro es un importante impulsor del precio de la plata, aunque la plata a menudo se retrasa antes de alcanzarlo. Con la incertidumbre económica en aumento y el riesgo de una recesión creciente, creo que el oro todavía tiene un gran potencial al alza, como discutí en este artículo.

Basándonos en patrones históricos, el oro podría subir hasta aproximadamente $3,380 solo en esta etapa del repunte, lo que proporcionaría un fuerte catalizador para la plata. Como explicaré más adelante, cuanto más suba el oro, más subvaluada se volverá la plata en comparación con el oro, lo que hará cada vez más difícil para la plata mantenerse en estos niveles relativamente bajos mientras que el oro sigue aumentando.

También, echa un vistazo al gráfico a continuación y observa cómo el oro luchó desde 2020 hasta principios de 2024 para romper por encima de la zona de resistencia de $2,000–$2,100, que actuó como un techo de precio durante gran parte de ese periodo. A pesar de múltiples intentos, el oro fue repetidamente empujado hacia abajo. Sin embargo, en marzo de 2024 finalmente se despegó, encendiendo el poderoso mercado alcista que vemos hoy. Veo paralelismos sorprendentes con la zona de resistencia de $32–$33 de la plata durante el último año y creo que una vez que la plata logre cerrar por encima de este nivel, se disparará al igual que lo hizo el oro.

Además del oro, el cobre es otro metal clave que influye fuertemente en el precio de la plata, como expliqué aquí. Esta comprensión me llevó a desarrollar el Índice Sintético de Precio de la Plata (SSPI), un indicador diseñado para validar los movimientos de precio de la plata y filtrar posibles engaños. El SSPI se calcula como el precio promedio del oro y el cobre, con el cobre ajustado por un factor de 540 para garantizar que el oro no afecte desproporcionadamente al índice. Sorprendentemente, a pesar de que la plata no es un factor de entrada, el SSPI refleja estrechamente los movimientos de precio de la plata.

Durante varios meses, he estado observando de cerca el SSPI mientras luchaba por superar la zona de resistencia crítica de 2,600 a 2,640, enfatizando repetidamente que un rompimiento por encima de este nivel sería una fuerte confirmación alcista para la plata. Gracias a los recientes impresionantes rallies tanto en el cobre como en el oro, ese esperado rompimiento finalmente ha ocurrido, señalando que es probable que se produzca un movimiento significativo en la plata. Sin embargo, para que este rompimiento se mantenga válido, el SSPI debe mantenerse por encima de la zona de 2,600 a 2,640, que ahora se ha convertido en un nivel de soporte clave. Si se mantiene, reforzará aún más el caso para un poderoso rally de la plata en el futuro cercano.

Otra fuerte indicación de que la plata está al borde de un fuerte mercado alcista es su rompimiento en abril de 2024 de un patrón de triángulo de dos décadas de duración, un desarrollo que destaque en mi tesis alcista publicada en un artículo ampliamente leído de ZeroHedge en ese momento.

Aún más emocionante es el hecho de que el gráfico logarítmico de la plata, que se remonta a la década de 1960, revela un patrón de taza y asa, indicando el potencial para que la plata alcance varios cientos de dólares por onza durante este mercado alcista. Para confirmar este escenario en particular, la plata necesita cerrar de manera decisiva por encima del nivel de resistencia de $50.

El gráfico a largo plazo de la relación oro-plata claramente muestra que la plata está significativamente subvaluada en comparación con el oro, lo que sugiere que la plata tiene un gran potencial alcista. A medida que la plata suba para cerrar esta brecha, la relación disminuiría. La relación actual oro-plata se sitúa en 89, pero si volviera a su promedio histórico de 53 desde 1915, sin ningún aumento en el precio del oro, la plata tendría un valor sólido de $55 por onza (en comparación con el precio actual de $32.65).

Ajustar el precio de la plata por inflación destaca aún más lo subvaluada que está en comparación con los estándares históricos. Durante el pico inducido por los hermanos Hunt en 1980, la plata alcanzó un precio ajustado por inflación de $196. En el mercado alcista de 2011, impulsado por la flexibilización cuantitativa, llegó a $71. Actualmente cotizando a solo $32.69, la plata tiene un gran margen para subir si tiene que ponerse al día con estos picos previos ajustados por inflación.

Otra forma de evaluar si la plata está subvaluada o sobrevaluada es comparándola con diversas medidas de la oferta de dinero. El gráfico a continuación muestra la relación del precio de la plata con la oferta de dinero M2 de EE. UU., brindando información sobre si la plata está manteniendo el ritmo, superando o quedando rezagada frente al crecimiento de la oferta de dinero. Si el precio de la plata supera significativamente el crecimiento de la oferta de dinero, aumenta la probabilidad de una fuerte corrección. Por el contrario, si la plata se rezaga detrás del crecimiento de la oferta de dinero, sugiere un posible período de fortaleza por delante. Desde mediados de la década de 2010, la plata se ha quedado ligeramente atrás del crecimiento de M2, lo que, combinado con otros factores discutidos en este artículo, la posiciona para un fuerte repunte.

Uno de los factores clave que ha mantenido el precio de la plata suprimido en el último año, incluso cuando el oro subió, ha sido la fuerte venta en corto de los futuros de plata de COMEX por parte de los dealers de swaps, principalmente los escritorios de comercio de bancos de lingotes como JPMorgan y UBS. Este fue un esfuerzo deliberado para limitar el precio de la plata (mira un reciente ejemplo flagrante de este tipo de manipulación). En el proceso, acumularon una posición neta corta masiva de 30,233 contratos de futuros, equivalente a 151 millones de onzas de plata, casi una quinta parte de la producción global anual de plata. Esta cifra asombrosa destaca la inmensa presión a la baja ejercida en el mercado de la plata.

Aún más sorprendente es cuánto de esta enorme posición corta en futuros de plata es desnuda, lo que significa que no está respaldada por plata física. Es simplemente plata "papel" que se está vendiendo en el mercado para suprimir los precios. Sin embargo, una vez que la plata finalmente se dispare, podría desencadenar una ola de recompra de posiciones cortas, cuando los traders que apostaron en contra de un activo a través de la venta en corto se ven obligados a recomprarlo a medida que los precios suben para limitar sus pérdidas. A medida que el precio sube, estos traders se vuelven cada vez más desesperados por cerrar sus posiciones, alimentando aún más el rally.

Si la presión de compra es lo suficientemente intensa, incluso podría dar lugar a un apretón corto, amplificando drásticamente el impulso alcista de la plata. Dada la gran cantidad de su posición corta, los bancos de lingotes podrían perder aproximadamente $151 millones por cada aumento de $1 en el precio de la plata, lo que prepara el escenario para un importante aumento de precios. Ahora, solo imagina lo que sucederá a medida que la plata suba $5, $10, $20 y más desde este punto.

El riesgo de un explosivo apretón corto en la plata se ve aún más amplificado por la asombrosa relación de 378 onzas de plata "papel" (ETFs, futuros y otros derivados) por cada onza de plata física. En un violento apretón corto, los poseedores de plata "papel" podrían verse obligados a buscar desesperadamente la escasa plata física para cumplir con sus obligaciones contractuales. Esto causaría que el precio de los productos de plata "papel" se derrumbara, mientras que los precios de la plata física se dispararían a niveles sorprendentes, potencialmente alcanzando varios cientos de dólares por onza (este evento podría cumplir el objetivo de precio implicado por el patrón de taza y asa que mostré anteriormente).

Una de las principales razones por las que creo que la plata pronto romperá su precio se reduce a la Economía Básica 101: oferta y demanda. En los últimos cinco años, la demanda de plata ha superado consistentemente a la oferta, lo que ha resultado en un déficit persistente, como se muestra en el gráfico a continuación. Solo en 2024, el déficit alcanzó los 182 millones de onzas, con una estimación adicional de 149 millones de onzas este año, y se espera que los déficits continúen en el futuro previsible. Como resultado, las existencias de plata sobre el suelo están disminuyendo rápidamente. Mientras que los bancos de lingotes pueden crear cantidades ilimitadas de plata en papel para suprimir los precios, no pueden fabricar la plata física real que es crucial para una amplia gama de industrias, junto con la creciente demanda de inversión.

El persistente déficit de plata se debe tanto a la disminución de la oferta como al aumento de la demanda, una combinación que, en un mercado no manipulado, naturalmente impulsaría los precios al alza. Es por eso que veo a la plata como una pelota de playa que se mantiene bajo el agua: la presión está aumentando y no se mantendrá suprimida por mucho más tiempo.

En el lado de la oferta, la producción mundial de minas de plata ha alcanzado su punto máximo y ha disminuido en la última década a medida que los depósitos económicamente viables se agotan, algo sobre lo que los bancos de lingotes no tienen absolutamente ningún control. Y a medida que pasa el tiempo, es probable que esta escasez de suministro empeore aún más.

Al mismo tiempo, la demanda de plata física ha aumentado drásticamente en múltiples sectores, siendo el principal impulsor el aumento en la fabricación de paneles solares. A medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles hacia la energía renovable, esta tendencia está apenas en sus primeras etapas. Solo la demanda de plata para aplicaciones fotovoltaicas (paneles solares) ha casi triplicado en los últimos cuatro años, aumentando en asombrosas 143.1 millones de onzas. Con los esfuerzos globales para expandir la energía limpia acelerándose, esta demanda está destinada a crecer aún más.

Otro factor clave que probablemente impulse los precios de los metales preciosos es el creciente riesgo de una recesión en EE. UU. y la respuesta esperada de la Reserva Federal, como expliqué recientemente:

Una recesión sería extremadamente alcista tanto para la plata como para el oro, ya que la Reserva Federal de EE. UU. y el gobierno responderían con medidas agresivas para apoyar la economía. Esto incluiría reducir las tasas de interés de nuevo a cero e incluso a territorio negativo, al tiempo que se pondría fin abruptamente a la actual política de contracción cuantitativa (QT) y se reviviría la flexibilización cuantitativa (QE). Al hacerlo, crearían digitalmente cientos de miles de millones, eventualmente billones, de nuevos dólares en un intento desesperado por estabilizar los mercados financieros y la economía en general.

En resumen, mientras la mayoría de los inversores siguen pasando por alto la plata, está bien posicionada para prosperar y alcanzar el precio creciente del oro. Como hemos visto, la plata sigue estando increíblemente subvaluada según múltiples medidas, incluido el ratio oro-plata, su precio ajustado por la inflación, su precio en relación con la oferta monetaria M2 y el persistente desequilibrio entre la oferta y la demanda, con la demanda física de plata superando la oferta durante más de medio década. Por estas razones y más, no espero que la plata siga siendo tan barata por mucho tiempo. La pieza final que falta es un avance técnico decisivo, uno que impulse a la plata hacia la velocidad de escape. Y, mientras hablamos, puede que ya esté en las primeras etapas de lograr precisamente eso.

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en The Bubble Bubble Report y en contenido relacionado es solo para fines informativos y educativos y no debe interpretarse como asesoramiento en inversiones, financieros o comerciales. Nada en esta publicación constituye una recomendación, solicitud u oferta para comprar o vender valores, materias primas o instrumentos financieros.

Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Los lectores deben realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. El autor y el editor renuncian a cualquier responsabilidad por pérdidas financieras o daños incurridos como resultado de depender de la información proporcionada.

