Oro: El colapso del dólar es un proceso, es tan obvio | Taylor Kenney

En una reciente entrevista con Soar Financially, la periodista económica Taylor Kenney de ITM Trading ofreció una evaluación contundente sobre el futuro del dólar estadounidense, enfatizando el cambio continuo hacia el oro como un componente central de un posible nuevo sistema monetario. Las perspectivas de Kenney, entregadas con una mezcla de contexto histórico y análisis de mercado actual, han resonado con los espectadores preocupados por el panorama económico global.

Kenney, quien describe su incursión en metales preciosos como impulsada por una pasión por el "dinero sólido" y la preparación financiera, sostiene que el "colapso del dólar" no es un evento repentino, sino un proceso gradual marcado por puntos de inflexión significativos. "Es un proceso que está ocurriendo en este momento", afirmó, descartando predicciones alarmistas de un colapso inmediato. En cambio, señaló la erosión del estatus de moneda de reserva global del dólar, el ascenso de las naciones BRICS y la acumulación sin precedentes de oro por los bancos centrales como indicadores claros de este cambio continuo.

El papel de la plata y la relación oro-plata

La conversación también se adentró en el papel de la plata, a menudo eclipsado por la prominencia del oro. Kenney abordó el persistente debate en torno a la relación oro-plata, advirtiendo contra interpretaciones rígidas. "La relación no prueba nada, no obliga a la plata a moverse de cierta manera", afirmó. Reconociendo la importancia histórica de la relación, enfatizó que ambos metales tienden a moverse juntos, aunque la plata exhibe una mayor volatilidad debido a sus usos industriales y monetarios duales. "Creo que el oro y la plata se mueven juntos hasta que dejan de hacerlo", explicó Kenney. También expresó su creencia de que si bien la brecha entre los precios del oro y la plata se cerrará, es poco probable que haya una relación de uno a uno, citando precedentes históricos.

Oferta, demanda y sentimiento de los inversores

Abordando la dinámica de oferta y demanda, Kenney destacó el enfoque de ITM Trading en el valor a largo plazo en lugar de las operaciones a corto plazo. "No nos centramos tanto en lo diario porque no vemos el oro y la plata como un intercambio", enfatizó. Reiteró que la razón fundamental para poseer metales preciosos es prepararse para posibles interrupciones económicas, como un colapso o reinicio de la moneda. "Si ese es el caso, realmente no hay razón para venderlo, porque lo que estás preparando aún no ha sucedido", explicó.

Sin embargo, ella reconoció la tentación de vender cuando los precios suben, especialmente en el clima económico actual. "Es un momento difícil para mucha gente, así que la tentación está obviamente ahí", admitió. A pesar de esto, mantuvo que "nunca es tarde para comprar" oro y plata, enfatizando su valor perdurable como verdadero dinero. "Si realmente crees...que el oro es dinero real y que el dólar estadounidense está fallando...el oro valdrá más", afirmó.

Posibles casos bajistas y el "Tren que se fue de la estación"

Cuando se le preguntó sobre posibles casos bajistas para el oro y la plata, Kenney se mantuvo firme en su perspectiva alcista. "Personalmente, tendría que decir que no", declaró. Reconoció la existencia de factores imprevistos pero argumentó que el impulso detrás del resurgimiento del oro es demasiado fuerte. "Creo que el tren se fue de la estación", afirmó, citando el papel histórico del oro en los reinicios y colapsos de monedas. "Creo que estamos absolutamente en el amanecer de un superciclo de materias primas", agregó.

La evaluación de Kenney sobre el panorama económico global es decididamente pesimista, destacando la naturaleza insostenible del sistema monetario actual. Ella cree que, "Cuando miras la historia y ves lo que está sucediendo ahora y ves lo que está por venir", el oro será central. Cuando se le pregunta sobre la economía, Taylor afirma: "Es obvio".

La entrevista de Kenney ofrece una perspectiva convincente sobre el papel en evolución del oro y la plata en un mundo que lucha con la incertidumbre económica. Su énfasis en el "colapso del dólar" como un proceso, en lugar de un evento, ofrece una comprensión matizada de los desafíos que enfrenta el sistema monetario global. Como sugiere la entrevista, su perspectiva es de una convicción fuerte de que la tendencia es clara y el cambio está ocurriendo.

