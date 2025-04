¿Por qué el precio del oro está subiendo mucho más y los dólares valdrán un 75% menos?

En una reciente entrevista con Sprott Money, el legendario inversor en recursos naturales Rick Rule emitió una advertencia contundente sobre el futuro de las monedas fiduciarias y un panorama optimista para los metales preciosos. Basándose en sus cinco décadas de experiencia en el sector de recursos naturales, Rule presentó un caso convincente sobre por qué cree que los precios del oro están al borde de un repunte significativo y sostenido, mientras que el poder adquisitivo del dólar estadounidense podría caer hasta un 75% en la próxima década.

Rule, una voz respetada en la comunidad de inversiones, no anduvo con rodeos en su evaluación del panorama económico actual. Señaló las abrumadoras responsabilidades en el balance y fuera del balance del gobierno de EE. UU. como una amenaza fundamental para la estabilidad del dólar. "Las responsabilidades en el balance del gobierno de EE. UU. superan los $36 billones", declaró Rule, añadiendo que el "número mucho más aterrador son las responsabilidades fuera de balance... ese número, según la oficina presupuestaria del Congreso, supera los $100 billones de dólares".

Según el análisis de Rule, estas masivas obligaciones y los persistentes aumentos anuales son insostenibles. Haciendo un paralelo con la década inflacionaria de los años 70, predijo una erosión similar del poder adquisitivo del dólar. "Creo que en los próximos 10 años el poder adquisitivo del dólar estadounidense disminuirá nuevamente en un 75%", afirmó Rule, enfatizando que no se trataba de un "número alarmista de Rick Rule" sino de una consecuencia de los desafíos fiscales del gobierno.

Oro como refugio seguro en una moneda en devaluación

En este contexto de una posible depreciación del dólar, Rule presentó un fuerte caso a favor del oro como un activo crucial para preservar la riqueza. Destacó el rendimiento histórico del oro durante períodos de degradación de monedas fiduciarias. "En la década de los años 70... el poder adquisitivo del dólar estadounidense disminuyó en un 75% en 10 años", explicó Rule. "No casualmente, el precio del oro aumentó 30 veces".

Argumentó que el entorno actual refleja algunas de las condiciones de los años 70, sugiriendo un aumento similar, aunque potencialmente menos dramático, en los precios del oro. "Creo que la consecuencia de eso [la depreciación del dólar] es que el precio del oro no solo aumenta, sino que aumenta mucho más", enfatizó Rule.

La naturaleza insostenible de las tasas de interés reales negativas.

Otro elemento clave del análisis de Rule fue el tema de las tasas de interés reales negativas. Argumentó que la tasa de inflación oficialmente reportada (IPC) subestima significativamente la verdadera erosión de los estándares de vida para la mayoría de los estadounidenses. "Cualquier índice que no incluya el almuerzo no me interesa en absoluto", bromeó Rule, resaltando la exclusión de artículos esenciales como alimentos y combustible en algunos cálculos del IPC.

Más importante aún, enfatizó que "no incluye impuestos, el gasto más importante en la vida de la mayoría de los hogares en Estados Unidos". Según sus cálculos, la depreciación real del poder adquisitivo para el estadounidense promedio es cercana al 7.5% anualmente. Cuando se compara con los rendimientos de instrumentos de ahorro como el Tesoro a 10 años, que rinden alrededor del 4.5%, los inversores están efectivamente perdiendo dinero en términos reales. "No estás ganando un 4.5, estás perdiendo tres", afirmó Rule, advirtiendo sobre las consecuencias a largo plazo de tales retornos reales negativos.

Rule también señaló la históricamente baja asignación de capital de inversión a metales preciosos en Estados Unidos. "Según JP Morgan Chase, la cuota de mercado de metales preciosos y las inversiones relacionadas en metales preciosos en Estados Unidos en comparación con todas las demás clases de activos que los estadounidenses poseen es solo la mitad de un 1%," reveló. Esta cifra está significativamente por debajo de la media de cuatro décadas del 2%.

Rule sugirió que incluso un modesto regreso a este promedio histórico podría desencadenar un aumento sustancial en la demanda de oro. "Si el sentimiento simplemente regresa a cuatro décadas, la demanda promedio del material se cuadruplica," afirmó. Si bien se abstuvo de predecir el impacto exacto en los precios de tal aumento, insinuó que sería significativo, dado que "los precios se fijan en el margen."

El mensaje de Rule a los inversores fue claro: Consideren aumentar la exposición al oro como protección contra una posible devaluación de la moneda e incertidumbre económica. "Si me equivoco, no creo que pierdas mucho," aconsejó. "Un poco de posesión de oro va muy lejos en términos de cobertura del resto de tu cartera."

Sin embargo, también advirtió contra medidas extremas, afirmando: "No estoy sugiriendo que la gente venda sus acciones, que vendan su casa, que vendan sus bonos y compren oro. Estoy sugiriendo que lleven su asignación de mercado al oro... y agreguen algo de oro".

Si bien el enfoque principal de la entrevista estaba en el precio del oro en sí mismo, Rule también mencionó el sector minero del oro y las tendencias más amplias de las materias primas. Señaló el bajo rendimiento de las acciones mineras de oro en relación con el metal, pero expresó optimismo por el futuro, anticipando un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones y una reducción de las discrepancias de valoración entre empresas de alta calidad y baja calidad.

Con respecto a las materias primas como el cobre, Rule resaltó los déficits de suministro y la demanda global como impulsores de precios más altos, al tiempo que también reconoció los riesgos potenciales planteados por el nacionalismo económico y la posibilidad de una recesión.

La entrevista de Rick Rule en Sprott Money es un comentario significativo sobre el clima económico actual y la trayectoria potencial de los precios del oro. Su análisis detallado de la deuda gubernamental, la inflación y las tendencias históricas del mercado proporciona un argumento convincente para que los inversores consideren seriamente el papel de los metales preciosos en sus carteras como protección contra la posible debilidad del dólar y las incertidumbres económicas más amplias. Si bien la predicción de Rule de una devaluación del dólar del 75% es una predicción dramática, su amplia experiencia y razonamiento bien articulado merecen una consideración cuidadosa por parte de cualquier persona preocupada por preservar su riqueza en los próximos años.

