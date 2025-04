¿La plata lista para despegar? Casi sin resistencia hacia arriba | David Morgan

En una reciente entrevista con Liberty and Finance, el respetado analista de metales preciosos David Morgan, ampliamente conocido como el "Gurú de la Plata", ofreció un análisis convincente sugiriendo que los precios de la plata están al borde de un importante aumento. Basándose en su extenso conocimiento del mercado de metales preciosos, Morgan resaltó la actual falta de una resistencia significativa al alza para la plata, insinuando un movimiento ascendente rápido que aún no se ha materializado completamente.

Al abordar los niveles actuales de precio de la plata, Morgan ofreció una impactante evaluación técnica. "No, en base técnica, estamos libres", afirmó. "Es decir, el precio de la plata está lo suficientemente alto como para tener muy poca resistencia al alza y poder simplemente moverse, moverse, y seguir moviéndose, y aún no ha comenzado todavía".

Esta afirmación contundente subraya la creencia de Morgan de que el camino de menor resistencia para la plata es claramente ascendente. Sugiere que la marca de $34, aunque representa una barrera psicológica para algunos, es un nivel donde la presión histórica de venta significativa está ausente. Esta falta de resistencia podría permitir que la plata experimente una apreciación de precio rápida y sustancial una vez que el impulso verdaderamente se afiance.

Inversores minoristas aún no despiertan al potencial de la plata

A pesar de su perspectiva técnica optimista, Morgan reconoció el actual interés moderado por parte de los inversores minoristas en el mercado de la plata. "Muy poco en el lado minorista", observó, notando que muchas personas que participaron en el anterior apretón de plata podrían estar en la retaguardia o incluso tomando ganancias.

"Ya sea que piensen que la plata a $34 es demasiado cara o que la compraron a $25 con un alto sobreprecio... y ahora están viendo, bueno, tengo una ganancia de $4. Ya sabes, no creo que suba más", Morgan especuló sobre la mentalidad de algunos participantes minoristas.

Sin embargo, hizo hincapié en la dinámica inusual de los precios fuertes de los metales preciosos, en particular del oro, impulsados por la compra institucional, incluidos los bancos centrales, sin una participación significativa minorista. Morgan anticipa que esto cambiará eventualmente. "Creo que veremos un reingreso en los mercados, los mercados de metales preciosos, a través del lado minorista", predijo, sugiriendo que posibles pérdidas en el mercado de valores o el continuo ascenso del oro podrían desencadenar un renovado interés en la plata.

Silver Squeeze 2.0: ¿Un tira y afloja o un catalizador?

La entrevista también abordó las discusiones en línea en torno a "Silver Squeeze 2.0". Mientras que el primer tira y afloja de plata atrajo una atención significativa e impactó brevemente el mercado, Morgan expresó escepticismo sobre el potencial de un resultado similar esta vez. "Esta vez, en mi opinión, el lunes lo dirá. No creo que haya mucho en ello", declaró con cautela.

A pesar de sus expectativas moderadas para este evento en particular, la tesis más amplia de Morgan sigue siendo que la plata está fundamentalmente preparada para un movimiento significativo. Destacó la demanda física continua y el potencial de un estrangulamiento en la oferta, especialmente dadas las años consecutivos de déficits de plata.

Más allá de la imagen técnica, Morgan también discutió el panorama económico y geopolítico más amplio, que él cree proporciona un telón de fondo favorable para metales preciosos, incluyendo la plata. Expresó preocupaciones sobre una posible estanflación, los impactos negativos de los aranceles en los consumidores y las crecientes tensiones geopolíticas.

"El oro odia la incertidumbre, y mientras el mundo se vuelve más incierto a medida que hablamos, seguirá subiendo. Definitivamente debería hacerlo", comentó Morgan sobre el impacto de la inestabilidad global en los metales preciosos. Aunque su enfoque directo era sobre el oro en esta afirmación, el sentimiento subraya el atractivo tradicional de refugio seguro tanto del oro como de la plata durante tiempos de agitación económica y política.

La reciente entrevista de David Morgan en Liberty and Finance ofrece un caso convincente para un potencial aumento inminente en los precios de la plata. Su análisis apunta a una configuración técnica favorable con resistencia al alza mínima, lo que sugiere que una vez que el impulso de compra regrese, la plata podría experimentar ganancias rápidas.

Si bien los inversores minoristas aún no han abrazado completamente los niveles de precios actuales, Morgan cree que la dinámica del mercado en general y el atractivo inherente de la plata como metal monetario e industrial eventualmente los atraerán de nuevo, potencialmente impulsando el "moverse, moverse y moverse un poco más", que él anticipa. Los inversores en el espacio de metales preciosos estarán sin duda observando de cerca para ver si la perspectiva alcista de la plata de Morgan se hace realidad.

Mira la entrevista completa:

