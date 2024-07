Estudio revela conexión cultural entre Hércules e Israel

El legendario semidiós Hércules podría haber estado conectado con el norte de Israel a través de un sello de 2.800 años, según el estudio revisado por pares del Prof. Christoph Uehlinger, publicado en las revistas de The University of Chicago Press.

El sello, que fue publicado por primera vez pero fue descubierto en Tel Hazor en 2022, representa una batalla entre una figura desconocida acompañada por criaturas míticas griegas y egipcias, y una gran serpiente de siete cabezas; comúnmente creída como una ilustración de la Hidra de Lerna del mito griego de los 12 trabajos de Hércules, según el estudio.

El autor del estudio y profesor de religiones comparadas en la Universidad de Zurich, Christoph Uehlinger, señaló que la combinación única de figuras en los híbridos muestra una característica importante de la cultura visual levantina: la capacidad de combinar elementos de diferentes lugares en nuevas formas.

En su estudio, el Prof. Uehlinger explica que esta práctica a menudo se atribuye al pueblo fenicio -que vivía junto a los antiguos israelitas- sin embargo, argumentó que la práctica era más generalizada y debería verse más comúnmente como levantina.

