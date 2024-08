Recuperan buque nazi cargado de explosivos tras 80 años bajo el agua

Un buque de guerra nazi lleno de explosivos, hundido en 1944, fue recuperado de las profundidades acuáticas cerca de la costa serbia la semana pasada, según publicaciones en redes sociales de funcionarios del gobierno serbio de la semana pasada.

El barco, que fue hundido en el Danubio, fue uno de los 200 barcos hundidos intencionalmente por las fuerzas navales alemanas.

El contraalmirante Paul-Willy Zieb ordenó la eliminación del barco para evitar que fuera capturado por el ejército ruso que se acercaba rápidamente.

ПОЧЕЛО ВАЂЕЊЕ ПОТОПЉЕНЕ НАЦИСТИЧКЕ ФЛОТЕ ИЗ ДУНАВАЈуче смо из Дунава, код Прахова, извукли први нацистички речни војни брод који је припадао дунавској и црноморској флоти Кригсмарине. У наредним месецима извадићемо 21 брод који се већ осамдесет година налазе на дну Дунава на… pic.twitter.com/AidMr47hdJ — Горан Весић (@sicveO11) August 7, 2024

El Ministro de Infraestructura y Energía de Serbia, Goran Vesić, escribió en X, anteriormente Twitter, la semana pasada: "Ayer, sacamos del Danubio, cerca de Prahov, el primer buque de guerra nazi fluvial que pertenecía a las flotas del Danubio y Mar Negro de la Kriegsmarine.

"En los próximos meses, retiraremos 21 barcos que han estado en el fondo del Danubio en la vía fluvial a través de Serbia durante ochenta años. En la próxima fase, se retirarán alrededor de ochenta barcos.

"Por cierto, los Nazis hundieron un total de alrededor de 200 barcos en 1944 para detener la penetración de la flota fluvial soviética en el Danubio.

"Cada barco que se retire se somete a una inspección detallada con el desmontaje de los dispositivos explosivos que quedaron en ellos. Esto dura diez días. Las imágenes del primer barco muestran cuántos dispositivos explosivos quedaron en los barcos. Todo esto estuvo en el Danubio durante ocho décadas.

"El Ejército Rojo retiró algunos de los barcos para liberar la vía fluvial a finales de 1944, y luego en la primavera de 1945 para hacer que ciertos barcos fueran aptos para la navegación en su flotilla fluvial, que necesitaban para terminar la guerra. Desde entonces, durante casi ocho décadas, no se ha hecho nada para sacar la flota fluvial Nazi alemana.

"Cuando se complete este proceso, permitiremos que el público vea parte de la flota nazi hundida, que ha dificultado la navegación en esta parte del Danubio durante ocho décadas."

Buques a ser rescatados

Reportadamente, las autoridades serbias apenas han comenzado a retirar los barcos de las profundidades.

La presencia del pecio hundido ha causado supuestamente estragos en los barcos en funcionamiento y los lugareños se han preocupado por sus impactos ambientales.

Mientras que el primero de los barcos fue retirado el 5 de agosto, se están llevando a cabo planes para retirar otros 21 barcos. El Ministro serbio de Transporte e Infraestructuras, Goran Vesic, supuestamente dijo que en una etapa posterior se rescatarían 80 barcos más.

Vesic explicó: "Cada barco que se retire pasa por una inspección minuciosa con el desmantelamiento de los explosivos que quedan dentro de ellos. Cuando se complete este proceso, permitiremos que el público vea una parte de la flota nazi hundida que ha estado dificultando la navegación en esta parte del Danubio durante ocho décadas".