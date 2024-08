Hallan en España restos óseos que serían de un obispo medieval famoso

Los restos hallados en una tumba en el noroeste de España probablemente pertenecen a un obispo del siglo IX que se cree que ayudó a crear el Camino de Santiago, una de las peregrinaciones cristianas más populares, según ha encontrado un nuevo estudio.

Una combinación de análisis óseos, datación por carbono, análisis de isótopos estables y pruebas de ADN arrojaron datos que "respaldan la posibilidad" de que los huesos humanos encontrados en 1955 sean los del obispo Theodomir, según un artículo publicado el martes en la revista "Antiquity".

La tradición oral, posteriormente escrita, cuenta que Theodomir descubrió la tumba de Santiago el Apóstol entre 820 y 830 d.C. tras una revelación divina en lo que hoy es Santiago de Compostela, la capital de la región de Galicia.

La noticia del descubrimiento llegó al rey Alfonso II de la región vecina de Asturias, quien marchó con su corte desde Oviedo hasta Santiago.

En Santiago de Compostela se muestran restos humanos encontrados en una tumba en el noroeste de España. (credit: PATXI PEREZ RAMALLO/Handout via REUTERS)

El peregrinaje real de 146 km (90 millas) estableció lo que hoy se conoce como el "Camino Primitivo", la ruta más antigua utilizada por los peregrinos del Camino de Santiago.

La existencia de Teodomiro había sido objeto de un intenso debate hasta 1955, cuando el arqueólogo español Manuel Chamoso Lamas descubrió una lápida debajo de la catedral de Santiago de Compostela con su nombre inscrito.

Un estudio inicial de los huesos concluyó que probablemente provenían de un varón adulto de edad avanzada, pero tres décadas después, una nueva evaluación basada en fotografías del lugar afirmó que pertenecían a una mujer de entre 50 y 70 años.

El estudio más reciente, liderado por Patxi Pérez-Ramallo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, combinó diferentes métodos analíticos en un intento por reconstruir la historia de vida del individuo.

La datación de carbono-14 muestra que la persona murió después de los 45 años, y las características de los huesos sugieren que tenía una constitución débil y realizaba poco trabajo físico durante su vida, lo cual es consistente con el estilo de vida del alto clero de la época.

Perez-Ramallo le dijo al periódico El País que había un "98% de probabilidades de que fuera Theodomir".