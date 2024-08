Descubre Jerusalén: Viaje arqueológico de Jodi Magness a través de la historia

Jodi Magness, graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora en la Universidad de Carolina del Norte, es una arqueóloga especializada en la antigua Palestina (el área que abarca la moderna Jordania, Israel y los territorios).

"He participado en más de 20 excavaciones en Israel y Grecia", escribe, "incluyendo la co-dirección de las excavaciones de 1995 en los trabajos de asedio romanos en Masada."

En el prefacio de su nuevo libro, Jerusalén a través de las edades, Magness plantea y responde a la pregunta obvia: ¿Por qué se necesita otro libro sobre Jerusalén? Señala que la mayoría de los libros que cubren la historia y arqueología premoderna de la ciudad son o bien amplios estudios escritos por no especialistas, volúmenes editados que contienen capítulos de múltiples especialistas, o estudios de especialistas individuales que se centran en un período de tiempo o tema específico.

Este volumen difiere, explica, porque presenta un amplio estudio realizado por un único especialista. Ella cree que tiene la responsabilidad de compartir con el público -tan objetivamente como sea posible- la información detallada y científica sobre la historia y arqueología de Jerusalén que ha descubierto, o a la cual ha tenido acceso, y que es lo que diferencia a este libro y le otorga un valor único.

Espera que los lectores aprendan algo nuevo sobre Jerusalén, no solo por la amplia pero detallada cobertura, sino también porque incluye los descubrimientos arqueológicos más recientes, así como su propia investigación original. En Jerusalén a través de las Edades, cumple plenamente con sus aspiraciones.

Arqueología 150 (credit: Courtesy)

Al remontar la historia de la ciudad de Jerusalén hasta sus orígenes, Magness se aventura mucho más allá de los límites de su especialidad habitual. Tras una breve descripción de los procesos geológicos, que comenzaron hace millones de años y dieron lugar a las características geográficas que rodean la ciudad actual, la autora sitúa a los primeros habitantes de Jerusalén hace más de 5.000 años. Se establecieron, nos cuenta, en una pequeña colina que forma una espuela al sur del Monte del Templo.

La historia de Jerusalén

Su primera, bastante sorprendente, revelación es que el nombre "Jerusalén" no significa "ciudad de paz" como se supone, sino "fundación del dios Shalem". Se piensa que Shalem fue el dios del crepúsculo o del sol poniente, que quizás fue adorado en el peñasco en el centro del Monte del Templo, ahora venerado como la Piedra de Fundación en el Domo de la Roca.

Antes de adentrarse en una historia detallada basada en la arqueología de la ciudad, época por época, Magness se refiere al repentino auge de la exploración científica en Jerusalén y sus orígenes que siguió al fallido asedio de Acre por parte de Napoleón en 1799. A partir de la década de 1830, exploradores y académicos occidentales comenzaron a producir mapas, encuestas y dibujos precisos, así como pinturas y fotografías, a menudo obstaculizados por los árabes locales que se resentían de la intrusión en lugares sagrados. Magness examina el trabajo de una sucesión de científicos del siglo XIX que hicieron del estudio de Jerusalén su especialidad.

Luego sigue los períodos sucesivos en la historia de Jerusalén descubiertos por la arqueología moderna: el período jebuseo, 1,000 años antes del comienzo de la era común, luego Jerusalén israelita del rey David, seguida por la era judaíta, después de la cual llegó la Jerusalén de los exiliados retornados de Babilonia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

A continuación viene el breve período asmoneo de Jerusalén, seguido por el gobierno de Herodes. Luego, después de la conquista romana, llegó la era bizantina, la Jerusalén islámica temprana alrededor del año 800 d.C. y finalmente, la Jerusalén de las Cruzadas. El 30 de septiembre de 1187, Saladino, liderando su ejército musulmán, irrumpió en Jerusalén, que había sido gobernada por cristianos durante casi un siglo, y pronto la conquistó.

AUNQUE BASTANTE incongruente con su subtítulo "Desde sus inicios hasta las Cruzadas", Magness no puede resistir añadir un capítulo final, un epílogo, que cubre la transferencia del gobierno de Jerusalén a Gran Bretaña.

“El 11 de diciembre de 1917,” escribe, “tras la retirada de las fuerzas otomanas, el General Edmund Allenby se bajó de su caballo y entró a pie por la Puerta de Jaffa para formalmente aceptar la rendición de Jerusalén a la Corona Británica.” El evento fue capturado en fotografs icónicas, una de las cuales acompaña el capítulo.

De hecho, el libro en su totalidad está ricamente ilustrado. Numerosas fotografías, mapas, gráficos y dibujos acompañan el fascinante recorrido de Magness por la larga y complicada historia de Jerusalén. Además, ella enriquece el volumen con cuatro recorridos a pie sugeridos por la Jerusalén moderna, incluyendo específicamente los muchos sitios a los que hace referencia.

Para ayudar aún más, ella incluye una detallada línea temporal histórica, comenzando con la Edad de Bronce Temprana, cuando Jerusalén fue establecida por primera vez, hasta el fin del Mandato Británico en 1948.

Jerusalén a través de los siglos es un maravilloso estudio de lo que se convirtió, de manera única, en una ciudad santa para tres de las principales religiones del mundo. Magness cuenta su historia a través del fascinante prisma de la arqueología, ¡y qué historia tiene para contar! Este es un libro para atesorar.

El escritor es el corresponsal de Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump and the Holy Land: 2016-2020. Síguelo en a-mid-east-journal.blogspot.com.