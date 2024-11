Tabla de 3,000 años revela la ubicación del Arca de Noé

Científicos recientemente han descifrado los secretos del mapa más antiguo del mundo, una tableta de arcilla de 3,000 años conocida como el Imago Mundi, que se cree muestra la ubicación del Arca de Noé. El antiguo artefacto babilónico, grabado con escritura cuneiforme, un sistema de escritura utilizando símbolos en forma de cuña, ha desconcertado a los arqueólogos por siglos. Descubierta en lo que ahora es Iraq en 1882, la tableta se encuentra en el Museo Británico, donde se ha convertido en una de sus colecciones más famosas.

El Imago Mundi muestra un mapa mundial circular, ilustrando las ideas babilónicas tempranas sobre la creación del mundo. Se cree que el mapa muestra el mundo entero conocido en ese momento, con Mesopotamia en el centro inferior. Mesopotamia está rodeada por un círculo que representa un "río amargo" que se creía rodeaba todo el mundo, marcando los límites del mundo conocido en ese momento.

En el reverso del artefacto, supuestamente hay pasajes que proporcionan una guía describiendo lo que un viajero encontraría en su viaje, incluyendo un camino hacia "Urartu" e instrucciones específicas sobre cómo llegar allí. Un pasaje dice: "Hasta el cuarto, al cual debes viajar siete leguas." Otro pasaje supuestamente instruye a aquellos en el viaje a recorrer "siete leguas para ver algo tan espeso como un recipiente parsiktu".

El término "parsiktu" aparece en otras tablillas antiguas babilónicas, haciendo referencia a la escala de un recipiente destinado a resistir el legendario Gran Diluvio. Los investigadores creen que Urartu, también conocido como Ararat, está vinculado a un antiguo poema mesopotámico que narra una familia que, al igual que Noé, atracó su arca para preservar la vida después del diluvio de 150 días. A medida que las inundaciones terminaban, estaban seguros en una de las cimas de Urartu, que se alinea con "Ararat", el término hebreo para la montaña donde se dice que el arca de Noé descansó después del diluvio.

El Dr. Irving Finkel, curador del Museo Británico y experto en cuneiforme, explicó: "Muestra que la historia era la misma, y por supuesto que una llevó a la otra, pero también, que desde el punto de vista babilónico, esto era algo de hecho". Añadió: "Que si realmente emprendieras este viaje verías los restos de este barco histórico".

La tableta tiene varios párrafos de escritura cuneiforme en su reverso y encima del diagrama del mapa, que describen la creación de la Tierra y lo que existía más allá de ella. Los investigadores afirman que la parte trasera del artefacto actúa como una llave secreta para mostrar a los viajeros la ruta que tomarán y lo que deberían tener en cuenta en el camino. La tableta una vez presentó ocho triángulos que los investigadores determinaron que representaban montañas que coincidían con las descripciones en la parte trasera.

La historia bíblica del Arca de Noé sigue de cerca la versión babilónica, donde Utnapishtim y su familia construyeron un arca por orden de dios y la llenaron de animales. Según el mito babilónico, el dios Ea envía un diluvio que acaba con toda la humanidad excepto con Utnapishtim y su familia. Terminaron estacionados de manera segura en uno de los picos de Urartu mientras la inundación llegaba a su fin.

El Dr. Finkel describe al Noé babilónico recordando: "'Hice esto, esto y esto. ¡Lo he hecho! Y construí estas estructuras como un barco parsiktu grueso.'" Explicó que cualquiera que viajara por el camino hacia Urartu, teóricamente, vería las costillas de madera del barco en la montaña "como la que está en la Biblia."

Los textos bíblicos relatan que el Arca de Noé llegó a descansar en las "montañas de Ararat" en Turquía después de un diluvio que duró 150 días y que ahogó a la Tierra y a toda criatura viviente que no se encontraba dentro de la embarcación de madera. El supuesto sitio del arca en Turquía se alinea con las dimensiones mencionadas en la Biblia: "300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto", lo que se traduce aproximadamente en 515 pies de largo, 86 pies de ancho y 52 pies de alto.

Persiste la controversia sobre si la estructura en Turquía es natural o creada divinamente, y todavía se debate ampliamente si la montaña turca de Ararat mencionada en los pasajes babilónicos realmente existe. El Dr. Andrew Snelling, un creacionista de la Tierra joven con un doctorado de la Universidad de Sídney, había afirmado anteriormente que el Monte Ararat no podría ser la ubicación del arca, argumentando que la montaña no se formó hasta después de que las aguas del diluvio se retiraran.

Un equipo de expertos liderado por la Universidad Técnica de Estambul ha estado excavando la montaña durante años. En 2023, revelaron que encontraron arcilla, materiales marinos y mariscos. Estos hallazgos situaron a los humanos en la escena entre hace 3,000 y 5,000 años.

El nuevo análisis del Imago Mundi también dice: "El número cuatro dice 'Al cuarto, al que debes viajar siete leguas'", indicó el Dr. Finkel. El viaje eventualmente revela un "enorme recipiente" —un sitio que históricamente se pensaba ser los restos de un barco grande.

La tablilla ha sido dañada desde entonces, pero el texto cuneiforme también confirma varias otras cosas a los científicos. Una de ellas es la creencia de los babilonios en el dios de la creación Marduk. Los babilonios también creían en otros monstruos míticos como el hombre-escorpión y un pájaro con cabeza de león llamado Anzu.

Otro misterio babilonio fue resuelto recientemente por expertos, ya que una tablilla con un código fue finalmente descifrada. Los textos recién descubiertos revelan que los babilonios veían los eclipses lunares como señales ominosas aterradoras de muerte y destrucción.

El Imago Mundi data de aproximadamente hace 3,000 años, mientras que el supuesto Gran Diluvio bíblico ocurrió hace unos 5,000 años. La historia del Diluvio de Gilgamesh es conocida por varias tablillas de arcilla que datan de hace más de 3,000 años. La tablilla graba un mapa que se cree muestra el mundo entero conocido en ese momento, con Mesopotamia en el centro inferior.

