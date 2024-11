Descubren túneles subterráneos en México vinculados al dios de la muerte

Arqueólogos han confirmado la existencia de una red de cámaras y túneles subterráneos debajo de la antigua ciudad de Mitla en México, un sitio conocido por su asociación con el dios de la muerte zapoteca, Pitao Bezelao. Este descubrimiento se realizó utilizando métodos geofísicos avanzados, incluyendo radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica y tomografía de ruido sísmico, que revelaron una serie de cámaras y túneles que probablemente representan tumbas zapotecas aún desconocidas.

El grupo de investigación, liderado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), exploró cinco conjuntos diferentes de ruinas en Mitla: el grupo de la iglesia, el grupo del arroyo, el grupo de adobe, el grupo del sur y el grupo de las columnas. Marco Vigato, fundador del Proyecto ARX, reveló la extensión de este sistema de túneles y cámaras subterráneas, afirmando: "Algunos de los túneles y cámaras se extienden a una profundidad considerable, en exceso de 15 metros." Añadió: "En el caso del grupo del sur, llegan hasta los 30 metros de profundidad, que es tan lejos como los instrumentos pueden penetrar".

Uno de los hallazgos más significativos es un gran vacío debajo del altar principal de la Iglesia de San Pablo Apóstol en Mitla. Vigato comentó: "No es casualidad que hubiera un vacío debajo del altar de la iglesia". La Iglesia de San Pablo Apóstol fue construida en el siglo XVI por los españoles sobre los restos del templo más sagrado de la antigua civilización zapoteca, simbolizando el triunfo de la nueva fe. Una parte significativa de las ruinas fue incorporada en los cimientos de la iglesia, la cual fue construida con piedras extraídas de los antiguos edificios.

Los zapotecas y otros pueblos mesoamericanos llamaban a Mitla "el lugar de los muertos". Los zapotecas creían que las cuevas y el laberinto subterráneo debajo de Mitla eran una entrada al inframundo, o Lyobaa. Vigato explicó: "Por esta razón, Mitla era el centro del culto a Pitao Bezelao, el dios zapoteca de la muerte y el inframundo, y durante siglos fue el cementerio de los reyes zapotecas y altos sacerdotes". Esta creencia llevó a la asociación de la ciudad con la muerte y el inframundo, y según relatos históricos, como los del fraile dominico del siglo XVII Francisco de Burgoa, el sitio contenía "un laberinto de habitaciones y túneles" considerados la entrada al inframundo.

Las excavaciones anteriores no lograron encontrar nada que coincidiera con las descripciones de Burgoa, pero los recientes estudios geofísicos han identificado anomalías geofísicas subterráneas que están planeadas para ser investigadas en futuros trabajos de campo. El equipo encontró túneles que penetran profundamente bajo la tierra, con algunas estructuras que miden aproximadamente 15 metros de largo por 10 metros de ancho debajo de la Iglesia de San Pablo Apóstol. Vigato señaló: "Es posible que los túneles, especialmente los que están bajo el grupo de iglesias, se extiendan más hacia el norte, este y sur. Posiblemente se conecten con otras anomalías geofísicas identificadas bajo los otros grupos".

Los arqueólogos sugieren que este sistema subterráneo podría incluso ser el lugar de descanso de los antiguos reyes zapotecas. Francisco de Burgoa, en su texto de 1674 'Geografica Descripción', dijo que los reyes zapotecas están enterrados "ricamente vestidos con sus mejores ropas", con "plumas, joyas, collares dorados y piedras preciosas", sosteniendo "un escudo en la mano izquierda y una jabalina en la derecha, tal como los usaban en la guerra". También describió dos cavernas adicionales que contienen una capilla y una cámara funeraria para los sacerdotes zapotecas, y una cámara final que lleva a "una sala oscura y espeluznante" donde "arrojaban los cuerpos de las víctimas de los grandes señores y jefes que habían caído en batalla".

La verdadera extensión de la red de túneles aún no se conoce. Vigato declaró: "Podrían haber sido creados por los zapotecas, o podrían ser mucho más antiguos. No hay indicaciones por el momento sobre la posible antigüedad de los túneles bajo la iglesia u otros grupos de estructuras en Mitla." Él enfatizó que "los hallazgos de los escaneos geofísicos tendrán que ser confirmados con métodos arqueológicos. Esto podría determinar la naturaleza de las cavidades identificadas bajo el sitio y si contienen algún artefacto de importancia arqueológica."

Las cuevas naturales en el área de Mitla han sido ocupadas y parcialmente modificadas por humanos durante miles de años. Según Vigato, "La evidencia más temprana de domesticación de cultivos en el área de Mitla data de casi 10,000 años atrás." A pesar de esta larga historia, los expertos no han podido establecer cuán antiguas son estas redes subterráneas.

La civilización zapoteca comenzó en Oaxaca hace unos 2,300 años y declinó en la zona alrededor del año 900 d.C., aunque la razón de esta declinación sigue siendo desconocida ya que no hay rastro de una destrucción violenta. El pueblo zapoteca no desapareció por completo, sino que estableció un nuevo centro en Mitla en el Valle de Oaxaca. El sitio de Mitla continuó ocupado hasta la conquista española en 1519 d.C. Hoy en día, el pueblo zapoteca es indígena de México y sigue concentrado principalmente en Oaxaca, con una población de poco menos de un millón. Son en su mayoría católicos, aunque algunas creencias antiguas aún sobreviven.

Los investigadores ahora esperan determinar la naturaleza de las cavidades identificadas debajo del sitio y si contienen algún artefacto de importancia arqueológica. Vigato dijo: "Esto podría determinar la naturaleza de las cavidades identificadas debajo del sitio y si contienen algún artefacto de importancia arqueológica."

Fuentes: The Scottish Sun, The Sun, Mail Online, The US Sun