El 29 de octubre, intensas lluvias azotaron España, provocando inundaciones devastadoras. El sureste de España está experimentando una de las mayores catástrofes de su historia moderna. Las cifras oficiales indican que al menos 214 personas han fallecido y más de 200 personas siguen desaparecidas debido a las inundaciones, con datos no oficiales que sugieren que el número de víctimas podría llegar a 500. Se estableció un nivel de peligro rojo en Valencia y un nivel naranja en Andalucía debido a las graves inundaciones. El gobierno de España declaró un periodo de luto de tres días en respuesta al desastre por inundaciones.

El gobierno español ha enviado miles de tropas para asistir a los funcionarios valencianos, marcando el despliegue de tropas más grande en tiempos de paz en la historia de España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), varias áreas de España se vieron afectadas por un fenómeno conocido como DANA, que causó una intensa precipitación que duró toda la semana, dando lugar a inundaciones mortales en regiones como Valencia. Las cifras oficiales indican que 2,000 personas siguen desaparecidas, y también se sabe que en Valencia unas 2,000 personas están desaparecidas. Las autoridades de Cataluña advirtieron a los residentes sobre el riesgo de granizo y tornados en los alrededores de la provincia de Barcelona.

En medio de esta calamidad, el pequeño pueblo de Almonacid de la Cuba en Zaragoza fue notablemente protegido de la devastación que sufrieron muchos otros asentamientos. Una presa construida hace unos 2,000 años salvó a los residentes de Almonacid de la Cuba de inundaciones durante fuertes lluvias que afectaron a otras partes de España. La presa, construida en la segunda mitad del siglo I d.C. durante el reinado del Emperador Augusto, ha protegido con éxito a Almonacid de la Cuba de inundaciones durante siglos.

"Ha surgido un video increíble que muestra cómo la antigua presa romana conocida como 'La Cuba' ayudó a salvar a Almonacid de la Cuba de la destrucción durante fuertes lluvias, con imágenes que demuestran su efectividad casi 2,000 años después de su construcción," informó kp.ru. Las imágenes publicadas por El Español muestran el funcionamiento de la presa, demostrando cómo desvió torrentes de agua lejos de los edificios en Almonacid de la Cuba, evitando daños y lesiones. Según El Español, la presa demostró su efectividad, superando a las estructuras hidráulicas modernas.

A medida que las fuertes lluvias azotaron la zona, la presa almacenó agua hasta su límite antes de caer por el lado, evitando un desbordamiento en Almonacid de la Cuba, lo que alivió al municipio y protegió a los residentes de las inundaciones vistas en otras partes de España. Los españoles estaban satisfechos con la eficiencia de la presa 2,000 años después, la cual fue construida en la segunda mitad del siglo I d.C. durante el reinado del Emperador Augusto. Como resultado, Almonacid de la Cuba evitó las consecuencias de la inundación, a diferencia de muchos otros asentamientos. La antigua presa romana no ayudó a otros pueblos cercanos en España.

'La Cuba' es la presa romana más alta del mundo y es una estructura de 2,000 años que muestra una brillantez ingenieril. Durante la era musulmana (siglo III), la presa fue abandonada y luego se usó como presa de desviación para desviar flujos hacia los alrededores de Belchite, lo cual sigue vigente hoy en día.

En vísperas del artículo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó condolencias a las autoridades españolas en relación con la pérdida de vidas debido al desastre natural. "Ursula von der Leyen, la Presidenta de la Comisión Europea, calificó lo ocurrido como una tragedia europea y prometió brindar apoyo a España", según RBC.

En medio de una devastación generalizada, la antigua presa romana en Almonacid de la Cuba se erige como un testimonio de una ingeniería duradera. Su exitosa protección de la ciudad durante las peores inundaciones de la memoria reciente de España destaca la notable efectividad de la infraestructura antigua, incluso superando las estructuras hidráulicas modernas. A medida que las fuertes lluvias continúan representando amenazas, el legado de 'La Cuba' ofrece alivio a los residentes locales e inspiración para futuras soluciones de ingeniería.

Fuentes: kp.ru, RBC, Izvestia.ru

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.