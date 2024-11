Congreso de Perú investiga posibles momias extraterrestres de Nazca

El congresista peruano Germán Tacuri, miembro del partido Bloque Magisterial y de la Comisión de Cultura, organizó una audiencia pública titulada "Seres Tridigitales de Nazca" en el Congreso de la República del Perú para discutir la posible existencia de extraterrestres y las momias tridáctil o 'humanoides' descubiertas en Nazca.

La audiencia tuvo como objetivo "determinar la veracidad de quizás el hallazgo más importante en la historia: los seres tridigitales encontrados entre Nazca y Palpa", según Jaime Maussan, un presentador de televisión mexicano que ha dedicado la última década a demostrar la existencia de seres extraterrestres. Maussan, conocido por sus polémicas presentaciones de supuestos cadáveres no humanos en el Congreso mexicano en 2023, anunció en redes sociales que en la audiencia se presentará un estudio sobre los "seres de tres dedos" encontrados en las regiones de Nazca y Palpa. Invitó a sus seguidores a unirse a la discusión en el Congreso peruano.

El congresista Tacuri ha insistido tres veces en llevar a cabo la audiencia pública sobre extraterrestres. Explicó que insistió en llevar a cabo esta audiencia en el Palacio Legislativo peruano porque considera que es "un lugar donde todas las opiniones deben ser debatidas", y afirmó que se respetarán todas las opiniones, tanto a favor como en contra. Al ser consultado por la prensa, defendió la audiencia pública, afirmando que "el Congreso debe ser un espacio donde todas las opiniones puedan ser escuchadas". Tacuri agregó que, aunque no es científico, espera que expertos participen para proporcionar sus análisis y evaluar la veracidad de los hallazgos sobre estos supuestos seres tridáctilos.

"Fui a la Universidad de Ica y pude ver, digamos, a los seres", declaró. Tacuri indicó que su intención no es solo apoyar esta teoría, sino también promover el turismo en la región sur de Perú. "Lo que me interesa es fortalecer un corredor turístico... que estos seres tengan su lugar de exhibición", explicó a Canal N.

Tacuri y su colega de partido Paul Gutiérrez viajaron a México para participar en la segunda audiencia pública para la regulación de fenómenos anómalos no identificados, organizada por la Cámara de Diputados de México. Ambos parlamentarios fueron invitados por el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Según Gutiérrez Luna, el viaje sirvió para recopilar más información sobre el tema, ya que "en Perú se están realizando investigaciones sobre las momias y líneas de Nazca".

Sin embargo, la autenticidad de las llamadas momias tridáctilas ha sido ampliamente disputada por la comunidad científica. En enero de 2023, el Instituto de Medicina Legal Forense del Ministerio Público de Perú realizó un examen pericial de dos pequeñas momias de supuesta origen extraterrestre que fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El examen reveló que las piezas eran falsas, según el experto forense Flavio Estrada Moreno. Estrada Moreno explicó que uno de los cráneos pertenece a un mamífero cuadrúpedo del planeta Tierra y que los cuerpos están compuestos por huesos de ave. Se descubrió que los elementos están unidos con pegamento sintético moderno, desacreditando su supuesto origen prehispánico. El estudio concluyó que estos cuerpos son "construcciones de muy alta calidad".

El doctor y antropólogo Guido Lombardi, experto en momias peruanas y autor de El Manual de Estudios sobre Momias (2021), calificó la reciente presentación de Jaime Maussan como "parte de un elaborado proyecto de desinformación".

"No se puede falsificar una realidad que no existe. Intentan engañar al público y a la comunidad científica. En los últimos años, han intentado estirar la historia al máximo para sacar provecho de ella hasta que esta casa de naipes caiga", dijo.

Lombardi ha destacado que el caso de las llamadas "momias de tres dedos de Nazca" revela la creciente práctica del huaqueo en Perú. El huaqueo se refiere a la excavación ilegal de tumbas prehispánicas para extraer restos humanos y artefactos. Ha habido evidencia de la manipulación de momias auténticas para crear figuras con apariencia alienígena, lo que lleva a los cazatesoros a buscar más huesos para crear nuevas momias para la venta.

Se ha documentado que a una momia de tamaño adulto prehispánica se le amputaron dos dedos de las manos y los pies para simular una estructura de tres dedos, y se añadieron falanges adicionales para alargar las extremidades. Estas alteraciones buscan dar una apariencia no humana a los restos, constituyendo una distorsión del patrimonio cultural de Perú.

A pesar de estos hallazgos, el congresista Tacuri sigue convencido de la autenticidad de las momias. "Las momias extraterrestres de Nazca son reales", declaró. Cuando se le cuestionó sobre la evidencia científica que desmiente la autenticidad de las momias, Tacuri dijo: "Estás haciendo las preguntas equivocadas; no se trata de creer o no en la veracidad de las momias; se trata de tener la preparación, el conocimiento y la sabiduría para darse cuenta de que son auténticas. Si no son reales, ¿por qué una persona o un grupo de personas se molestarían en construirlas con tanto detalle? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien pasaría tanto tiempo tratando de engañar a la comunidad científica?"

Hay preocupación de que tales eventos puedan ser explotados con fines de lucro por quienes promueven las momias. Tacuri desestimó estas preocupaciones, enfatizando su compromiso de avanzar en la discusión. "No me importa lo que otros piensen, ya sean humanos o extraterrestres. El evento va a suceder de todos modos, y se llevará a cabo en el Congreso de la República", declaró.

Fuentes: RPP Noticias, Panamericana TV, La República, Perú21

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.