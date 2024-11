La tabla de los Diez Mandamientos más antigua de la historia será subastada

Una antigua tableta de mármol inscrita con una versión hebrea antigua de los Diez Mandamientos bíblicos está programada para ser subastada por Sotheby's en Nueva York el 18 de diciembre. La casa de subastas anunció que la tableta se exhibirá al público a partir del 5 de diciembre. Sotheby's presentó la tableta el martes en un comunicado como "la versión más antigua conocida" de los Diez Mandamientos hechos en piedra.

La tableta data de la era bizantina y tiene aproximadamente 1,500 años de antigüedad. Pesa 52 kilogramos y mide alrededor de 60 centímetros de altura, la piedra lleva veinte líneas de texto grabadas en paleohebreo, un guion que dejó de usarse comúnmente hace muchos siglos. Las veinte líneas de texto siguen de cerca los versículos bíblicos familiares tanto para las tradiciones cristianas como judías.

Sin embargo, aunque hay diez mandamientos inscritos en la placa, hay un mandamiento que no se encuentra en el Libro del Éxodo: "No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios". Sotheby's especificó que el mandamiento ausente en el Libro del Éxodo es orar en el Monte Gerizim, un lugar sagrado específico para los samaritanos.

Se estima que la tableta se venderá entre uno y dos millones de dólares. "Esta notable tableta no solo es un artefacto histórico de enorme importancia, sino también un vínculo tangible con las creencias que ayudaron a dar forma a la civilización occidental", dijo el Director Global de Libros y Manuscritos de Sotheby's, según Los Andes. El director agregó: "Encontrar esta pieza compartida del patrimonio cultural es viajar a través de milenios y conectar con culturas y creencias contadas a través de uno de los códigos morales más antiguos y duraderos de la humanidad".

Sharon Liberman Mintz, especialista de Sotheby's, afirmó: "Esta es la tableta más antigua de todas conocidas con los mandamientos", según Komsomolskaya Pravda. Sotheby's presenta la tableta como una demostración "del código moral que sustenta la civilización occidental" y enfatiza su relevancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam, indicando que representa un verdadero "puente entre las religiones, regiones y épocas".

La historia de la tableta se remonta a su descubrimiento en 1913 durante excavaciones para construir una línea de ferrocarril a lo largo de la costa sur de lo que ahora es Israel. En el momento de su descubrimiento, no se reconoció su importancia y el hallazgo pasó desapercibido durante muchas décadas, como se indica en el anuncio de subasta de Sotheby's. Durante treinta años, la placa sirvió como adoquín en la entrada de una casa, con la inscripción hacia arriba y expuesta al tráfico peatonal.

En 1943, un erudito reconoció la importancia de la tableta y la compró, reconociéndola como un importante Decálogo Samaritano que contenía preceptos divinos fundamentales para muchas religiones. Después del erudito, su destino posterior es desconocido e incierto. No está claro qué sucedió con la tableta inmediatamente después de ser comprada en 1943, ni está claro quién está vendiendo actualmente la tableta.

La ubicación original de la losa probablemente fue una sinagoga, que fue destruida ni por los romanos durante sus invasiones en la región entre 400-600 d.C., ni durante las Cruzadas en el siglo XI, enfatizó el experto.

La tableta ha despertado un gran interés debido a su valor cultural e histórico. Los Diez Mandamientos son el elemento central de las religiones judía y cristiana, y también son reconocidos en el Islam. Según la historia narrada en el Libro del Éxodo, Dios escribió estos mandamientos en dos tablas de piedra (las tablas de la ley) y se las entregó a Moisés para que los judíos los cumplieran.

Antes de la subasta, la losa estará en exhibición pública a partir del 5 de diciembre.

Fuentes: Los Andes, Komsomolskaya Pravda, Clarín, DW (Deutsche Welle)

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.