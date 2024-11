Pirámide en Indonesia datada en 25,000 a.C. podría reescribir la historia humana

En marzo de 2024, la revista *Prospección Arqueológica* retiró un controvertido artículo liderado por el arqueólogo indonesio Danny Hilman Natawidjaja, luego de las preocupaciones planteadas por expertos en geofísica, arqueología y datación por radiocarbono. El estudio había sugerido que Gunung Padang, ubicado en una colina aislada en Java Occidental, Indonesia, podría ser la estructura piramidal más antigua del mundo, datando de al menos 9,000 años atrás, con partes posiblemente tan antiguas como 28,000 años.

La retracción ha reavivado debates dentro de la comunidad arqueológica sobre la verdadera naturaleza de Gunung Padang. Conocido como el sitio megalítico más grande del sudeste asiático, Gunung Padang ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas y geofísicas desde 2011. Los investigadores utilizaron técnicas avanzadas que incluyen tomografía de resistividad eléctrica, radar de penetración terrestre y perforaciones profundas para explorar el sitio. Sus escaneos indicaron la presencia de cámaras ocultas dentro del montículo, que yace a casi 100 pies de profundidad, sugiriendo un propósito ceremonial, posiblemente como templo o monumento.

En su artículo publicado, Natawidjaja y su equipo afirmaron que Gunung Padang fue construido artificialmente por una civilización avanzada. Escribieron: "Este estudio arroja luz sobre habilidades avanzadas de albañilería que se remontan al último período glacial". También afirmaron que el hallazgo "desafía la creencia convencional de que la civilización humana y el desarrollo de técnicas avanzadas de construcción surgieron solo con la llegada de la agricultura hace aproximadamente 11,000 años". Según los investigadores, "la evidencia de Gunung Padang y otros sitios, como Gobekli Tepe en Turquía, sugiere que las prácticas avanzadas de construcción ya estaban presentes cuando la agricultura aún no había sido inventada". Los constructores de la pirámide de Gunung Padang, agregaron, "deben haber tenido capacidades de albañilería notables".

El equipo sugirió que las capas subterráneas de Gunung Padang datan de entre 9,500 y 28,000 años atrás, con algunas capas que se remontan a hace 20,000 años. Esta datación sitúa a Gunung Padang en un momento mucho anterior que las pirámides egipcias, estimadas en haberse originado aproximadamente 4,500 años antes de nuestra era. Si se confirma, Gunung Padang ostentaría el título de la pirámide más antigua del mundo, superando a la Pirámide escalonada de Djoser en Egipto, construida alrededor de 2630 a.C.

El estudio ha enfrentado críticas significativas de otros académicos. Flint Dibble, un arqueólogo de la Universidad de Cardiff, ha sido particularmente vocal. "Si fueras al Palacio de Westminster y dejaras caer una muestra de suelo a 7 metros [23 pies] en el suelo y extrajeras una muestra de suelo, podrías datarla como de hace 40,000 años. Pero eso no significa que el Palacio de Westminster fue construido hace 40,000 años por antiguos humanos. Solo significa que hay carbono allí abajo que tiene 40,000 años de antigüedad. Es extraordinario que este artículo haya sido publicado," le dijo a *Observer* en 2023. Dibble agregó que no hay evidencia de "trabajo o algo que indique que es hecho por el hombre". Criticó el artículo, diciendo que está "sorprendido de que haya sido publicado tal cual."

Los críticos argumentan que la idea de que Gunung Padang fue construido por una civilización perdida es fundamentada en evidencia extremadamente débil. Se ha argumentado que las rocas superficiales en Gunung Padang son de un tipo y composición similar a la roca madre enterrada, lo que sugiere un proceso de formación natural a través del vulcanismo, que algunos geólogos creen podría ser un resultado natural. Está ampliamente establecido que los volcanes pueden producir formaciones geológicas peculiares como las rocas en forma de columna en Gunung Padang. La fisuración columnar es un fenómeno que se ve en el mundo natural en todo el planeta, desde la costa del Reino Unido hasta la Torre del Diablo en Wyoming.

Se reporta que partes del documento fueron corregidas por Graham Hancock, un escritor británico conocido por promover la idea infundada de que la Tierra fue el hogar de una civilización perdida hace más de 12,000 años. Hancock incluyó Gunung Padang en la primera temporada de su serie de Netflix, la cual muchos expertos han denunciado como "pseudoarqueología".

A pesar de la controversia, los hallazgos en Gunung Padang han despertado interés. Los arqueólogos que apoyan un origen humano para el sitio resaltan las alineaciones precisas y el uso de materiales dispuestos con una técnica específica. Alegan que Gunung Padang merece más excavaciones arqueológicas, ya que las investigaciones revelaron que es una construcción mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Los investigadores afirmaron: "Después de que la naturaleza comenzara la estructura, los humanos la terminaron esculpiéndola y haciéndola 'arquitectónicamente envuelta'". La forma "peculiar" de la colina se destaca en el paisaje, dijo el geofísico principal Danny Hilman Natawidjaja.

Gunung Padang está dividido en terrazas compuestas por cientos de rocas volcánicas en forma de pilares. El nombre "Gunung Padang" se traduce como "Montaña de la Iluminación" en sundanés, ya que el lugar ha servido para rituales religiosos a lo largo de la historia. Los humanos han visitado y utilizado el sitio por miles de años.

El geofísico principal Natawidjaja ha respondido a las críticas diciendo: "Estamos realmente abiertos a investigadores de todo el mundo que deseen venir a Indonesia y llevar a cabo algún programa de investigación en Gunung Padang". Él cree que investigaciones futuras podrían confirmar o refutar este emocionante hallazgo.

