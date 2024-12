Notre-Dame y los secretos ocultos develados por los arqueólogos

Las recientes excavaciones en la Catedral de Notre-Dame, posibilitadas por el incendio de 2019, revelaron enterramientos centenarios, arrojando nueva luz sobre la construcción e historia de la icónica estructura. Después del devastador incendio en abril de 2019, los esfuerzos de reconstrucción han brindado una oportunidad sin precedentes para que los arqueólogos estudien la catedral, la cual había sido poco estudiada anteriormente debido al alto tráfico de visitantes, según Ouest-France.

Equipos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap) han estado trabajando dentro y fuera de la Catedral de Notre-Dame durante cinco años, incluyendo un equipo liderado por Christophe Besnier, al que inicialmente se le dio no más de cinco semanas para excavar bajo el suelo de piedra, como informó National Geographic. Al equipo de Besnier solo se le autorizó cavar 16 pulgadas debajo del suelo, la profundidad de la base del andamio. No esperaba encontrar mucho a esa profundidad, pero se equivocó afortunadamente sobre la cantidad de hallazgos. "Los restos resultaron ser mucho más ricos de lo esperado", dice Besnier. "Es muy impresionante", informa National Geographic.

En total, el equipo de Besnier encontró 1.035 fragmentos de numerosas obras de arte. Las excavaciones han descubierto alrededor de un centenar de tumbas, aumentando el número total de epígrafes registrados en la catedral a más de quinientos, según National Geographic. Cada excavación en el suelo de la catedral ha revelado ataúdes, a menudo no identificados, así como huesos dispersos, resaltando la presencia de artefactos históricos en la Catedral de Notre-Dame.

Entre los descubrimientos significativos se encontraron fragmentos del jubé (pantalla del coro) del siglo XIII y sarcófagos de plomo, uno de los cuales podría pertenecer al poeta Joachim du Bellay, según informó Ouest-France. Las excavaciones en el cruce del transepto arrojaron un gran número de elementos del jubé medieval en un estado excepcional de conservación, según Inrap. El cruce, donde el transepto se encuentra con la nave y el coro, es un área significativa para la investigación arqueológica durante la reconstrucción, explica National Geographic.

Los investigadores han colaborado en la restauración y estudiado la Catedral de Notre-Dame, revelando nuevos secretos sobre la madera, el metal y cómo trabajaban los artesanos en la Edad Media, según Ouest-France. El examen de las vigas carbonizadas de la estructura del techo ha permitido comprender mejor "cómo se había hecho", y el estudio de la madera ha proporcionado datos sobre el clima medieval. La madera fijaba el oxígeno de la atmósfera durante su crecimiento, proporcionando información sobre las temperaturas en París en ese momento.

Los carpinteros medievales no utilizaban "madera seca por muchos años, sino madera verde", y los robles utilizados eran "de aproximadamente cien años de edad, unos quince metros de altura, conformados con una 'doloire' (un tipo de hacha) respetando la veta para mantener su resistencia", según Ouest-France. Los investigadores también descubrieron en los restos "agujeros para cuerdas utilizados para atar troncos juntos, como balsas, para ser transportados por el río Sena".

Uno de los descubrimientos importantes fue sobre el uso de metal en la construcción de la catedral. En el siglo XIX, el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc había "destacado algunos hierros que unían las piedras, pero no se pensaba que hubiera tantos", enfatiza Philippe Dillmann, director de investigación en el CNRS y uno de los coordinadores del proyecto científico del CNRS/Ministerio de Cultura, según Ouest-France. Se descubrieron muchos hierros en la parte superior de las paredes, bajo la estructura del techo quemado. "Tienen un papel bastante evidente en la construcción. Pero encontramos otros en el nivel de las columnas del coro, en las paredes de las tribunas del primer piso... Su función a veces plantea preguntas y sigue siendo estudiada", afirma Dillmann.

Varias abrazaderas, que van desde 25 a 50 cm de longitud, fueron analizadas y sometidas a datación por radiocarbono. Los resultados indican que "la fecha más antigua es de la década de 1160, es decir, al principio de la construcción de Notre-Dame," informa Ouest-France. "Es ahora indiscutiblemente la primera catedral gótica donde el hierro fue concebido como un verdadero material de construcción para crear arquitectura sin precedentes," señala Dillmann. Esta innovación "se extendió a otros edificios como Chartres, Bourges o Beauvais."

El estudio de las piedras, todas extraídas de rocas de caliza de la cuenca de París, "permitió recopilar una gran cantidad de información sobre la construcción de Notre-Dame," señala Dillmann. Una sorpresa fue "el delgado grosor de las bóvedas (de 15 a 18 cm en el coro y aproximadamente 20 cm en la nave), que sin embargo cumplieron la función de protección contra el fuego," según Ouest-France. Las marcas de herramientas dejadas en las piedras proporcionan información "sobre las técnicas de tallado de piedra." La datación de la madera y las abrazaderas "documenta de manera más precisa las fases de la construcción."

Los investigadores también observaron un "reuso de materiales en varios lugares". La datación de la madera mostró que "la segunda estructura del techo del coro, construida en el siglo XIII cuando se levantó la catedral, se realizó con elementos de la primera datación del siglo XII", informa Ouest-France. El análisis de las marcas dejadas por los canteros en su trabajo "nos permitió entender que los equipos de artesanos trabajaban de forma independiente en el norte y sur de la nave", señala Dillmann.

Los científicos también pudieron observar, por primera vez, los cimientos de la catedral, especialmente los de los pilares, conectados entre sí por longrines, vigas utilizadas para distribuir la carga. El examen completo del monumento "nos permitió documentar ciertos conocimientos: autenticar, por ejemplo, los elementos medievales de los vitrales, los únicos presentes en los grandes rosetones del transepto", afirma Dillmann.

El masivo proyecto de restauración de Notre-Dame de París ha permitido una mejor comprensión de la catedral, su construcción y su historia. "Su experiencia ha sido utilizada para 'el análisis de materiales, su resistencia, asistencia con cálculos estructurales para los despachos de diseño de los arquitectos...'" según Ouest-France. Inmediatamente después del incendio, especialistas e investigadores "se ofrecieron como voluntarios para ayudar con la restauración", recuerda Dillmann.

Los arqueólogos de Inrap excavaron la nave de la Catedral de Notre-Dame para recuperar todos los materiales colapsados (vigas, piedras, metal) utilizando máquinas controladas a distancia y levantamientos fotogramétricos, según Inrap. Según la ley francesa, cualquier proyecto de construcción que perturbe el suelo donde podrían encontrarse artefactos antiguos o restos requiere la intervención de arqueólogos gubernamentales, explica National Geographic. En la Catedral de Notre Dame, fue el trabajo de los arqueólogos asegurar que nada valioso fuera aplastado por el andamiaje de 770 toneladas necesario para reconstruir la aguja.

El presidente francés Emmanuel Macron había decretado que la Catedral de Notre Dame iba a reabrir en 2024, según National Geographic. En su homenaje a los actores de este "proyecto sin precedentes", el presidente Macron, en presencia de Rachida Dati, Ministra de Cultura, y Philippe Jost, Presidente del Establecimiento Público responsable de la conservación y restauración de la Catedral de Notre-Dame, elogió la calidad del trabajo y las contribuciones científicas de los arqueólogos de Inrap, según lo informado por Inrap. "Han recordado su historia y revelado nuevos aspectos", afirmó el Presidente.

Dominique Garcia, el presidente de Inrap, declaró: "Notre-Dame de Paris es ahora una de las catedrales más conocidas de Europa", según Accueil. Todo el trabajo ha permitido "la recopilación de muchos datos registrados que aún deben ser estudiados", informa Ouest-France. Todos los datos están "almacenados en un gemelo digital de la catedral. Este doble virtual estará disponible para los equipos". "Un grupo de investigadores continúa trabajando en acústica, otro en emoción patrimonial para comprender cómo este incendio marcó a las poblaciones y cómo se movilizaron", declara Dillmann.

Los hallazgos han dejado atónitos a los arqueólogos, y el masivo proyecto de restauración ha llevado a "importantes descubrimientos". Cincuenta arqueólogos trabajaron durante 14 operaciones de excavación, examinando el 10% de la superficie terrestre del monumento, lo que llevó a estos descubrimientos, según Accueil.}

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de IA generativa Alchemiq.