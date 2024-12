Descubren en Jerusalén la inscripción china más antigua de Israel

El Monte Sión de Jerusalén está lleno de misterios y sorpresas, pero este verano, los arqueólogos desenterraron un tesoro que dejó a los expertos rascándose la cabeza y sonriendo con deleite.

Entre el polvo y las ruinas de un sitio que data de los períodos bizantino y del Segundo Templo, un destello de porcelana reveló un hallazgo notable: un fragmento de un tazón chino del siglo XVI con una inscripción poética en mandarín que dice: "Para siempre guardaremos la primavera eterna".

Durante tres años, la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Instituto Alemán de Arqueología Protestante (GPIA) han estado excavando en la profunda historia del Monte Sión. Dirigida por el Prof. Dieter Vieweger, su excavación ha descubierto principalmente reliquias antiguas de hace más de 1.500 años. Pero esta pequeña astilla de porcelana, que data de la Dinastía Ming (1520-1570), cambió algunas de las narrativas conocidas sobre la historia del sitio.

Todo comenzó cuando Michael Chernin, un arqueólogo de la IAA, vio un objeto colorido asomándose desde el suelo durante los preparativos del sitio. Intrigado, lo recuperó cuidadosamente y limpió el fragmento, revelando una inscripción.

Pequeño fragmento de porcelana de la dinastía Ming (1520-1570) que contiene la inscripción china más antigua descubierta en Israel.

Ingresa la Dra. Anna de Vincenz, especialista en cerámica, quien identificó rápidamente las marcas como chinas. Para descifrar el texto, el equipo recurrió a Jingchao Chen, un investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien tradujo la frase poética que adornaba el cuenco.

Los investigadores con la rara inscripción. (credit: Emil Eljam, Israel Antiquities Authority)

El viaje del cuenco desde China hasta el Monte Sión es una historia de imperios y rutas comerciales. En el siglo XVI, la dinastía Ming disfrutaba de prósperas relaciones comerciales con el Imperio Otomano, que en ese momento gobernaba la Tierra de Israel. Los registros históricos describen al menos 20 delegaciones otomanas visitando la corte imperial en Beijing entre los siglos XV y XVII.

Una larga historia de judíos y China

Los escritos del erudito chino Ma Li de 1541 proporcionan más pistas, señalando colonias de comerciantes chinos en ciudades como Beirut, Trípoli e incluso Jerusalén. Estos vínculos comerciales trajeron no solo productos exóticos como especias, sino también artículos elegantes como porcelana, un producto codiciado en todo el mundo.

Aunque se han encontrado porcelanas chinas antiguas en Israel antes, este es el primer descubrimiento que presenta una inscripción. "Es un recordatorio tangible de lo interconectado que estaba el mundo, incluso siglos atrás", dijo Eli Escusido, director de la IAA. "Este mensaje poético en chino, encontrado en un lugar tan inesperado, agrega un bello nuevo capítulo a la historia de Jerusalén".

A medida que la excavación continúa, una cosa está clara: el Monte Sión tiene más secretos por compartir, y esta obra maestra de la dinastía Ming es prueba de que las historias más grandes de la historia a menudo vienen en los paquetes más pequeños.

El término hebreo para China, "Sin", se encuentra en el Tanaj, notablemente en Isaías 49:12, que dice: "He aquí, estos vendrán de lejos; y he aquí, éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra de Sinim".

Aunque no hay evidencia concluyente que vincule el término bíblico de la tierra de Sinim geográficamente con la nación moderna de China, la extensa red de antiguas rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, hace plausible que los comerciantes de Oriente, incluidas regiones de lo que ahora es China, llegaran al Levante, trayendo consigo bienes, ideas e influencias culturales que enriquecieron el mundo mediterráneo.

Históricamente, las primeras interacciones documentadas entre judíos y chinos se remontan al siglo XI, cuando comerciantes judíos viajando por la Ruta de la Seda establecieron una pequeña comunidad en Kaifeng, ubicada en la provincia de Henan.

Michael Chernin, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, con la inscripción que encontró. (credit: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Esto marcó el comienzo de una larga, aunque intermitente, historia de encuentros entre las dos civilizaciones. La comunidad judía china nativa todavía se conoce comúnmente como "judíos de Kaifeng". Algunos historiadores han señalado que existe la posibilidad, aunque no documentada, de que los judíos llegaran a Kaifeng ya en los siglos VII u VIII y vivieran en China durante las dinastías Tang y Song (siglos VII al XIII d.C.).

Una de las interacciones más significativas ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando China brindó refugio a los judíos que huían de la persecución en Europa. La protección proporcionada a los judíos europeos durante este oscuro período sigue siendo un testimonio del vínculo humanitario compartido entre los dos pueblos.

Siglos antes, los comerciantes judíos y las comunidades chinas interactuaron esporádicamente, pero estos momentos sentaron las bases para el respeto mutuo que posteriormente definiría su relación.

David Ben-Gurion, uno de los padres fundadores de Israel y su primer ministro, reconoció la importancia de China en el escenario global mucho antes de la fundación del Estado de Israel en 1948 o de la República Popular China (RPC) en 1949. Ya en 1937, Ben-Gurion enfatizó la importancia estratégica de fomentar lazos con China. Tras la fundación de la RPC, Israel fue uno de los primeros países en reconocerla formalmente. Sin embargo, las relaciones diplomáticas completas no se establecieron hasta enero de 1992.