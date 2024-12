¿El Monte Sinaí está en Arabia Saudita en lugar de Egipto?

"Simplemente no encaja", le dije a mi hijo en 2007. En ese momento, era estudiante en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante un descanso en sus clases, decidimos explorar un pueblo costero en la Península del Sinaí. Una noche, después de una larga y fría escalada a una cumbre de montaña algo distante, presenciamos un hermoso amanecer iluminando el paisaje desolado de montañas llenas de rocas con el tono dorado de la luz matutina.

La montaña que habíamos escalado es la ubicación convencional del Monte Sinaí en la parte centro-sur de la Península del Sinaí en Egipto. Lo que vimos esa mañana fue impresionante.

En la implacable luz del día en el desierto, lo que no vimos fue desconcertante.

En Israel, la mayoría de los sitios antiguos han dejado evidencia abundante de los eventos que ocurrieron allí. El contorno del sitio de acampada romana de 2,000 años alrededor de Masada es claro. Incluso más antiguo es el sitio de la huella en el Valle del Jordán, donde los israelitas se reunieron poco después de entrar en la tierra hace aproximadamente 3,400 años.

En marcado contraste, y en un lugar donde prácticamente no ha habido actividad humana durante tres milenios y medio, no había nada que indicara que un gran grupo de personas había poblado la zona: no había contornos de campamentos, no había petroglifos y no había un lugar aparente donde un gran número de personas y su ganado se hubieran asentado. Estrellas estallando sobre el pico triangular de la montaña que podría ser el monte Sinaí en plena noche, en Arabia Saudí. (credit: BRIAN SCHRAUGER)

En la base de la montaña, entramos en el Monasterio de Santa Catalina, establecido hacia la mitad del siglo VI d.C. Tal vez encontraríamos evidencia allí.

Dentro de sus muros, se jactaba de tener el zarzal ardiente aún vivo y un pequeño pozo que se dice es el Pozo de Moisés, de un tamaño improbable para abastecer rebaños de cabras, camellos sedientos y un número significativo de personas con el agua diaria que necesitarían. El monasterio tiene alrededor de 1,500 años de antigüedad pero, independientemente, tenía la sospecha de ser una fabricación sensacionalista; un cebo de reliquia sagrada para atraer donaciones.

"Esto no puede ser el verdadero Monte Sinaí", le dije a mi hijo. "Quizás el lugar real esté en Arabia Saudita".

¿Está el Monte Sinaí en Arabia Saudita?

A principios de la década de 1980, un aventurero cristiano llamado Ron Wyatt afirmó haber encontrado el verdadero Monte Sinaí en la provincia de Tabuk de Arabia Saudita, cerca de la frontera suroeste del país que colinda con el Golfo de Aqaba. Debido a que Wyatt no era un arqueólogo y era conocido por afirmar hallazgos melodramáticos de sitios bíblicos, su declaración resultaba intrigante pero no fue tomada en serio por profesionales con credenciales.

El sitio también estaba cercado por funcionarios saudíes. No era un lugar abierto para la exploración. Sin embargo, unos años más tarde, dos exploradores cristianos, Robert Cornuke y Larry Williams, se colaron en la zona, filmaron lo que vieron y lo sacaron a la luz pública. Su documental, La búsqueda del verdadero Monte Sinaí, está disponible hoy en día en YouTube.

Treinta y seis años después, en abril de este año, tuve la oportunidad de visitar la zona con un grupo de cinco personas. Conduciendo lejos de las carreteras pavimentadas en un Toyota Land Cruiser, seguimos pistas polvorientas y llenas de baches hacia las ubicaciones aún no desarrolladas del Monte Sinaí y sus lugares relacionados con eventos bíblicos.

¿Sería interesante pero no convincente el área, como el lugar cerca del Monasterio de Santa Catalina?

Difícilmente. A diferencia de la península del Sinaí, todo lo que vimos en Arabia Saudita encajaba en la narrativa bíblica y lo hacía con una abundancia de pruebas arqueológicas y geográficas.

En el primer día de exploración, nos propusimos encontrar la Roca de Horeb, la roca partida por la vara de Moisés que domina las llanuras de Refidim. Según el texto bíblico, cuando las masas se enojaron con Moisés por falta de agua, Dios le dijo que se dirigiera a "la roca en Horeb".

Conduciendo entre colinas escarpadas en las aparentes llanuras de Refidim, millones de rocas estaban por todas partes. ¿Cómo es que una roca entre tantas otras sería un hito conocido, entonces y ahora?

Mientras conducíamos, rodeando una colina tras otra, de repente apareció. Emergiendo desde la cima de una plataforma pedregosa, una sola y enorme roca en forma de torso de 12 metros se alzaba sobre la llanura debajo. Partida por la mitad, era imposible de pasar por alto.

Al subir a la plataforma natural en la que se encontraba, vimos que su tamaño era impresionante. Al estar en la base de la roca partida, mirando hacia abajo el paisaje, era fácil ver cómo cientos de miles, tal vez más, pudieron reunirse y presenciar lo que, según las instrucciones, hizo Moisés.

Seco como una roca hoy en día como lo era hace 3,500 años, había una curiosa simetría con el cruce del Mar Rojo.

Tan solo unas semanas antes, el bastón de Moisés había partido el Golfo de Aqaba. Una suposición clave para la proposición de que Arabia Saudita es el lugar donde se alza el Monte Sinaí es que los refugiados judíos de Gosen habían sido llevados a un delta costero montañoso, hoy llamado Nueiba, en la Península del Sinaí. Todavía hay un pilar solitario allí, llamado el Pilar de Salomón, que indica que en milenios pasados, este era el lugar comúnmente conocido para el cruce.

Cuando el mar se dividió, creó un camino de tierra seca de 17 km por el cual toda una población, incluyendo ganado, se abrió camino hacia la seguridad al otro lado. Si, de hecho, este es el lugar donde ocurrió el cruce, su representación en la película de 1956 de Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos, es sorprendentemente precisa.

¿Y la simetría? De agua, Dios creó un camino sólido y árido. Días después, de una roca árida, creó un géiser de agua. Tanto el agua como la roca habían sido divididas en dos.

SUPUESTAMENTE, aquí también es donde los refugiados judíos lucharon contra los amalecitas. Solo tuvieron éxito mientras Moisés sostenía sus brazos en alto, quizás en la misma posición que cuando dividió el mar. Sin embargo, en este evento, sus brazos se cansaron. Cuando se cansaron, los guerreros de Israel comenzaron a perder.

Al reconocer el problema, Aarón y Jur le dieron una roca para sentarse y luego sostuvieron sus brazos en alto. En consecuencia, los amalecitas fueron derrotados.

¿Pero hay evidencia?

Grandes altares de piedra adornan la llanura cercana. Y en un lugar cercano donde los no combatientes podían ver fácilmente la batalla, hay docenas de petroglifos: gacelas, leones, cazadores y... huellas.

La huella como símbolo judío fue reforzada por Dios justo antes de que los hijos de Israel entraran en la Tierra Prometida.

"Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro", dice Dios en Deuteronomio 11:24.

Por lo tanto, los primeros lugares de reunión en la Tierra Prometida se llamaban gilgals. Todos ellos tienen forma de huella, definible visualmente hasta el día de hoy.

Encontrar petroglifos de huellas en innumerables rocas es un indicador provocativo, si no una prueba, de que muchos judíos se reunieron aquí, en las llanuras de Refidim, en Arabia Saudita.

El siguiente lugar al que fueron llevados "los hijos de Israel" fue al "desierto de Sinaí", donde acamparon "frente a la montaña", obviamente otro conocido punto de referencia entre un océano de pináculos pétreos.

El más alto de todos, hoy una cumbre triangular ennegrecida, se llamaba Monte Sinaí. Según la Torá, cuando Moisés fue convocado allí para encontrarse con Dios y recibir Su ley, desapareció en una densa nube que resonaba con truenos y relámpagos continuos. Cuando, después de cinco o seis semanas, no reapareció, comenzó un movimiento para fusionarse, o sincronizarse, con el Dios que sacó a Su pueblo de Egipto con la diosa egipcia del amor, Hathor.

Representada como lo que solo se puede describir como una vaca muy atractiva, Hathor era adorada por los egipcios; también, parece, por los esclavos judíos que vivieron allí durante 400 años.

El sitio propuesto en Arabia Saudita para el altar del becerro de oro es un dramático círculo natural de rocas sobre el cual, al parecer, se colocaba el ídolo brillante.

¿Prueba? Las rocas que sostienen la base están cubiertas de petroglifos y ahora de pinturas tenues de vacas. Las representaciones incluyen hombres bailando sobre las espaldas de las vacas, levantando provocativamente sus colas y celebrando como en una fiesta. En un mural cercano, todos los hombres están visiblemente excitados. Claramente, el arte no está destinado a representar a los granjeros y su ganado.

Si este es el lugar correcto, es un testigo dramático de la persistente presencia de Egipto en los corazones de aquellos que fueron liberados recientemente.

HOY, el sitio saudita para el Monte Sinaí sigue siendo un testimonio geográfico convincente de su autenticidad. Al acercarse a la base de la montaña, hay restos de lo que parece haber sido un corral, a través del cual el ganado era conducido a un lugar de sacrificio, matanza y sacrificio. Dispersos alrededor del sitio están las bases de mármol cortadas de una estructura que alguna vez estuvo allí, aparentemente santificándola.

El Monte Sinaí en sí, incluida una cueva de Elías en su ascenso, es la pieza central, anclando todos los otros sitios en un paisaje terrestre, y encajando perfectamente con la narrativa bíblica.

En esta área, aún llamada Madián por los arqueólogos sauditas, hay un argumento convincente que se puede hacer: Este es el Monte Sinaí.