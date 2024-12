¿Es posible alquilar las pirámides? Egipto tiene la respuesta

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto negó oficialmente los rumores de que el YouTuber estadounidense MrBeast alquiló el área de las Pirámides de Giza durante 100 horas de filmación. "Este asunto es completamente falso, ilógico y no es posible de ninguna manera", declaró el Ministerio, según informó Asharq News.

El Ministerio aclaró que a MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, se le otorgó un permiso para filmar en el área durante horas no oficiales de trabajo, asegurando que no hubiera interrupciones para los visitantes. El sitio no se cerró en ningún momento durante el período de filmación, según informó Youm7. Destacaron que el área de las Pirámides de Giza estaba operando a plena capacidad durante los días de filmación, recibiendo visitantes durante las horas oficiales de trabajo, según informó Sky News Arabia.

Considerado como una forma de promoción turística para Egipto, la filmación de MrBeast tenía como objetivo destacar el área arqueológica y sus monumentos para impulsar el turismo cultural, según Asharq Al-Awsat. Hubo supervisión arqueológica durante la filmación para garantizar que el área no resultara dañada, con funcionarios de antigüedades acompañando a MrBeast y su equipo durante toda la duración, según informó Youm7.

En respuesta a la controversia, el arqueólogo egipcio Dr. Zahi Hawass declaró: "No existe tal cosa como alquilar la Pirámide", confirmando que MrBeast solicitó filmar en la Pirámide a cambio de un pago, según lo informado por Asharq Al-Awsat. El Dr. Hawass explicó además que "MrBeast filmó durante cuatro días en la Pirámide, películas que se consideran una forma de promoción turística para Egipto", y negó que "MrBeast haya dormido dentro de la Pirámide", según la misma fuente.

Donaldson, más conocido como MrBeast, es un creador de contenido estadounidense considerado uno de los más famosos del mundo. Comenzó su carrera en YouTube en 2012 con videos cortos y se hizo famoso por presentar enormes desafíos, donaciones financieras y proyectos benéficos, ofreciendo a sus seguidores grandes premios en efectivo. MrBeast tiene más de 337 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube y más de 319 millones de suscriptores en todos los canales.

Tiene más de 104 millones de seguidores en TikTok. Según la revista Forbes, MrBeast es el mayor creador de contenido del mundo, con ganancias estimadas en alrededor de 85 millones de dólares en YouTube en 2024. Posee una cadena de restaurantes de hamburguesas, ha fundado 'Beast Philanthropy' para brindar ayuda a los pobres y necesitados, y estableció una cadena de restaurantes benéficos bajo el nombre 'Feastables'.

