Antiguo papiro perdido revela detalles inéditos de la infancia de Jesús

En mediados de 2023, investigadores de la Universidad de Hamburgo descubrieron un fragmento de la historia cristiana temprana durante un proyecto de digitalización de rutina. Los académicos Gabriel Nocchi Macedo y su colega, Lajos Berkes, descubrieron un fragmento que se cree es la copia griega más antigua conservada del Evangelio de la Infancia de Tomás, una narración que detalla eventos de la infancia de Jesucristo entre los cinco y doce años.

"Durante los últimos 18 meses, hemos estado estudiando de cerca estos documentos de papiro", dijo Macedo, según BioBioChile. El fragmento, de aproximadamente 11 por 5 centímetros y datado en el siglo IV o V, contiene restos de 13 líneas de texto griego antiguo. Hasta ahora, la versión textual griega más antigua conocida del Evangelio de la Infancia de Tomás se remontaba al siglo XI.

"Se supone que el griego es el idioma original. El manuscrito más antiguo de este texto que existía hasta ahora data del siglo XI", explicó Berkes. Inicialmente, el papiro fue pasado por alto en la vasta colección de la biblioteca debido a su apariencia modesta y escritura torpe. "La gente pensó que era parte de un documento mundano, como una carta privada o una lista de compras, porque la escritura parecía muy torpe", señaló Macedo, según OK Diario.

Los investigadores sospechan que la copia del evangelio fue creada como ejercicio de escritura en un monasterio o escuela, posiblemente por un monje que se estaba entrenando para convertirse en escriba. "En el caso de nuestro papiro, no está caligrafiado, no es bonito ni está bien hecho. Es una escritura fea, hecha por alguien que no sabía escribir muy bien. No era un profesional, un copista; creo que por eso no llamó la atención", dijo Macedo, según la BBC News.

El fragmento ofrece información sobre episodios de la infancia de Jesús que no se encuentran en la Biblia canónica. Un relato describe a Jesús de cinco años jugando junto a la orilla de un arroyo. Reunió las aguas que fluían en pequeñas piscinas y las purificó con una palabra. Otro pasaje narra a Jesús formando doce gorriones de arcilla blanda en el día de reposo mientras muchos otros niños jugaban con él. Cuando José, su padre, vio esto, reprendió a Jesús diciendo: "¿Por qué haces lo que no está permitido en el día de reposo?" En respuesta, Jesús aplaudió y mandó a los pájaros de arcilla diciendo: "¡Fuera de aquí!" y ellos volaron lejos gorjeando.

Estas narrativas brindan una comprensión más profunda de la literatura cristiana primitiva y las percepciones de Jesús durante los años formativos del cristianismo. "Este descubrimiento es muy importante porque data de los primeros días del cristianismo y tales textos revelan conocimientos sobre el cristianismo," enfatizó Macedo.

El fragmento fue identificado gracias al acceso a una base de datos de literatura griega antigua. "Desciframos letra por letra, comparándola con muchos otros papiros digitalizados, y rápidamente nos dimos cuenta de que no podía ser un documento mundano. Cuando buscamos textos paleocristianos, reconocimos que se trataba de una copia del Evangelio de la Infancia según Tomás," declararon los investigadores.

El Evangelio de la Infancia de Tomás se considera un texto apócrifo y no fue incluido en el Nuevo Testamento canónico. Sus relatos sobre la infancia de Jesús han intrigado a los académicos durante siglos. El descubrimiento de este fragmento desafía las comprensiones previas sobre la datación y distribución de tales textos. "El fragmento es de un interés extraordinario para la investigación," comentó Berkes.

Hasta este descubrimiento, solo se habían catalogado papiros hasta el número 782 en la colección, y este papiro en particular estaba listado bajo el número 1011. El fragmento pasó desapercibido durante décadas porque su contenido se consideraba insignificante. Sin embargo, el proyecto de digitalización permitió a los investigadores descubrir su verdadero valor.

Este fragmento indica el potencial para futuros descubrimientos dentro de los archivos existentes. "Este proyecto inicialmente secundario se convirtió en un hallazgo significativo, resaltando el potencial para descubrir más textos antiguos," declaró Berkes.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.