Descubren la fascinación humana por el color rojo desde hace 500,000 años

Un estudio dirigido por Rimtautas Dapschauskas encontró evidencia de que los humanos estaban usando pigmentos de ocre en sitios de África meridional y oriental entre hace 500,000 y 330,000 años, según IFLScience.

"El uso de ocre es tan antiguo, al menos tan antiguo como nuestra propia especie", dijo Dapschauskas, un experto en el origen evolutivo de rituales en la Universidad de Tübingen y la Universidad de Heidelberg, según un informe de IFLScience. Los humanos prehistóricos usaban extensamente ocre, un pigmento natural de la tierra compuesto por arcilla, arena y óxido de hierro, que le otorga un característico tono oxidado.

A partir de aproximadamente hace 160,000 años, el uso de ocre se convirtió en una práctica cultural habitual en África meridional, oriental y septentrional. Aunque los tonos marrones y terrosos estaban más fácilmente disponibles, la evidencia indica que los humanos tenían una clara preferencia por el ocre rojo vibrante. Los antiguos iban a grandes esfuerzos para obtener y procesar el mejor ocre rojo, a menudo viajando grandes distancias a pesar de que el pigmento no ofrecía beneficios inmediatos para la supervivencia.

"Algunos de los comportamientos en el registro arqueológico son realmente costosos. A veces las personas caminaban más de 100 kilómetros solo para obtener material de alta calidad que no estaban utilizando con propósitos prácticos, no para comer, no para cazar, no para refugio, sino para propósitos no utilitarios, sea cual sea," explicó Dapschauskas.

Muchos arqueólogos creen que el ocre rojo fue utilizado principalmente para la pintura corporal. Los primeros humanos aplicaban el pigmento en su piel, demostrando la importancia estética y simbólica del color rojo en sus sociedades. El uso frecuente de ocre rojo en la pintura corporal demuestra sus significados rituales y simbólicos. Es fácil imaginar rituales donde las personas teñían su piel con pigmento escarlata, participando en movimientos rítmicos para evocar respuestas instintivas.

Cuando los humanos comenzaron a crear pinturas en cuevas, el ocre rojo fue el medio de elección para adornar las paredes de las cuevas. Las pinturas murales encontradas en cuevas europeas, como las de Lascaux, son ejemplos del poder creativo y expresivo del color rojo, subrayando su importancia en la historia del arte. Estas obras de arte evolucionaron desde simples esténciles hasta representaciones figurativas de animales, humanos y otros aspectos de la realidad, pero la paleta de colores seguía dominada por marrones oxidados, negros de carbón y rojos intensos.

El uso de ocre rojo en el arte paleolítico refleja una base evolutiva para el impacto del color en los humanos, ya que evoca fuertes reacciones psicológicas. El efecto del rojo en los humanos puede derivar tanto de procesos históricos como evolutivos, relacionándose directamente con instintos básicos como la supervivencia y la reproducción debido a su asociación con la sangre.

"La sangre es roja en la mayoría de los vertebrados. Tiene una propiedad de señalización inherente, incluso en otras especies. Está sucediendo algo realmente profundo evolutivamente," señaló Dapschauskas, según un informe de IFLScience. La investigación ha demostrado que el rojo provoca reacciones subconscientes, lo que lleva a fuertes respuestas emocionales.

Estudios en monos sugieren que los estímulos rojos pueden provocar respuestas relacionadas con sus deseos más poderosos: comida y sexo. El rojo juega un papel en la señalización social y la selección de pareja entre los primates, evidente en características como los traseros rosados de los babuinos. Además, el rojo ayuda a los primates a detectar frutas maduras en medio del follaje verde.

"Creo que la motivación inicial para usar pigmento rojo de sangre se originó en este efecto psicológico primordial y antiguo que el color tiene en nuestra percepción. Es algo muy, muy antiguo. Y creo que los primeros Homo sapiens o sus predecesores se sintieron atraídos por este material debido a esta reacción psicológica antigua," dijo Dapschauskas, según un informe de IFLScience.

El rojo sirvió como una herramienta que unió a las personas, alimentado por rituales y simbolismos a medida que los humanos desarrollaban comportamientos sociales complejos. Fue un medio para formar identidad social, como se observa en su uso histórico en diferentes contextos, desde las túnicas de los cardenales católicos hasta las banderas revolucionarias. La preferencia constante por el ocre rojo, a pesar de la disponibilidad de otros pigmentos como el ocre amarillo y el manganeso negro, ilustra su importancia.

Los humanos han estado cautivados por el color rojo a lo largo de su existencia, y llevaron esta fascinación consigo al emigrar desde África. Al abandonar el continente hace aproximadamente 60,000 a 70,000 años, los humanos llevaron consigo su conocimiento de los colores y cómo utilizarlos. El ocre se utilizó ampliamente en Eurasia y Australasia, donde era fácilmente encontrado en acantilados, costas y cavernas.

Este artículo fue escrito en colaboración con la compañía de inteligencia artificial generativa Alchemiq.