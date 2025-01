Ciudades perdidas en el Amazonas: ¿El mayor hallazgo arqueológico de 2024?

En enero de 2023, los arqueólogos descubrieron un grupo de ciudades perdidas en la selva amazónica que albergaba al menos a 10,000 agricultores hace aproximadamente 2,000 años, revelando una civilización precolombina en un área que se creía escasamente habitada. El descubrimiento ofrece nuevas perspectivas sobre la historia de Brasil y la región amazónica, cambiando la comprensión de las antiguas civilizaciones en América Latina.

Las ciudades perdidas, ocultas bajo la densa vegetación de la selva tropical, fueron descubiertas utilizando la tecnología LiDAR, que permitió a los científicos mapear más de 300 kilómetros cuadrados de la selva amazónica.

Los arqueólogos identificaron alrededor de 6,000 plataformas rectangulares que cubren un área de 300 kilómetros cuadrados, algunas de hasta 140 metros de longitud, formando una red de áreas residenciales y ceremoniales, según La República. Las carreteras muestran una construcción recta con ángulos precisos, formadas excavando tierra y construyéndola en los lados, y conectaban las diferentes plataformas y áreas de la ciudad, algunas se extendían hasta 25 kilómetros, según detalla GreekReporter.com.

Los asentamientos sustentaban una densa población, con estimaciones que iban desde 10,000 hasta 30,000 habitantes durante su apogeo, según The Brighter Side of News. La presencia de estructuras arquitectónicas, como plataformas octogonales y rectangulares construidas en colinas, desafía las visiones tradicionales de que las civilizaciones amazónicas eran pequeñas comunidades nómadas, según señala La República.

Hace más de dos décadas, el arqueólogo Stéphen Rostain notó por primera vez una serie de montículos terrosos y caminos enterrados en Ecuador, desempeñando un papel clave en descubrir estos antiguos centros urbanos, según La República. "Era un valle perdido de ciudades. Es increíble", dijo Rostain, quien dirige investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, según GreekReporter.com.

Estas civilizaciones eran sociedades agrarias sedentarias que cultivaban maíz, frijoles, mandioca y camotes en suelos volcánicos fértiles. Los habitantes moldearon la tierra no solo para sobrevivir, sino también con propósitos ceremoniales y sociales.

Rostain describe estas comunidades como "ciudades jardín" debido a su escasa distribución de edificios y destacó su escala y complejidad, comparándolas con la Londres de la era romana. La red revela una civilización que contaba con arquitectura, extensas vías, y prácticas agrícolas intensivas, demostrando el nivel de organización alcanzado por esta civilización, como señaló La República.

Fuentes: OK Diario, Mundo Deportivo, La República, GreekReporter.com, El Cronista, The Brighter Side of News

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.