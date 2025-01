¿Un segundo Belén? Investigadores cuestionan el lugar de nacimiento de Jesús

Científicos e historiadores están planteando nuevas preguntas sobre la creencia arraigada de que Jesús nació en Belén de Judea. Recientes hallazgos arqueológicos y debates académicos sugieren que el lugar de nacimiento histórico de Jesús puede no coincidir con las narrativas tradicionales, con algunos expertos proponiendo ubicaciones alternativas como Nazaret u otro Belén en Galilea.

Según informes de Newsbomb, la Dra. Joan Taylor del King's College de Londres y el Dr. Shimon Gibson de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte iniciaron una excavación cerca de la Iglesia de la Natividad en 2016. Durante su excavación, descubrieron diversas ollas y artefactos que datan del siglo I EC, lo que algunos creen que podría respaldar la versión tradicional de Belén como el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, muchos historiadores y arqueólogos creen que Jesús no nació en Belén de Judea, citando escasa evidencia arqueológica para respaldar esta afirmación.

"Nuestro Evangelio más antiguo -Marcos- nada dice sobre su nacimiento. Y el Apóstol Pablo -que conocía a los hermanos de Jesús- tampoco menciona a Belén", citó el Dr. Taylor en el Daily Mail.

Esta ausencia de referencias bíblicas tempranas ha llevado a los académicos a cuestionar la precisión histórica de la historia de la Natividad tradicional.

La profesora Helen Bond, una destacada experta en historia cristiana en la Universidad de Edimburgo, también expresó escepticismo sobre la narrativa tradicional. "Lo más probable es que simplemente naciera en Nazaret, donde la familia vivía", dijo, según reportó Newsbomb. Explicó que Jesús siempre es conocido como 'Jesús de Nazaret' y que Nazaret es el elemento más estable en la narrativa bíblica de su vida.

Las inconsistencias en los relatos evangélicos alimentan aún más estas dudas. Incluso los Evangelios que afirman que Jesús nació en Belén de Judea no pueden ponerse de acuerdo en los detalles. El Evangelio de Mateo sugiere que la Sagrada Familia vivía en Belén y se mudó después para escapar de la masacre del Rey Herodes tras el nacimiento de Jesús. En contraste, el Evangelio de Lucas afirma que María y José viajaron de Nazaret a Belén para ser registrados en un censo romano. La profesora Bond señaló discrepancias en el relato de Lucas, señalando que "no hay evidencia de que en este momento se llevara a cabo un censo en todo el imperio, y aunque las personas antiguas tenían que ir a un centro local para ser contadas, no tenían que encontrar un 'hogar ancestral' - lo que sea que eso significara en realidad".

Algunos académicos argumentan que el énfasis en Belén como lugar de nacimiento de Jesús surgió del deseo de vincularlo con una antigua profecía hebrea. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén de Judea, creída ser la ciudad del Rey David. La profesora Bond dijo que la tradición de que Jesús nació en Belén "casi con seguridad" surgió para realzar su herencia davídica. Agregó: "Una vez que creían que Jesús era el Mesías y 'hijo de David', tenía sentido conectar su nacimiento con el de David".

Otra teoría que está ganando atención es que Jesús podría haber nacido en un Belén diferente por completo. Aviram Oshri, un arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, cree que Jesús realmente nació en un pequeño pueblo llamado Belén de Galilea, a más de 100 kilómetros de Belén de Judea. Después de pasar más de una década excavando en la región de Galilea, Oshri encontró evidencia que sugiere que el antiguo pueblo cerca de Nazaret es el verdadero lugar de nacimiento de Jesús. Argumentó que no sería lógico que una María embarazada viajara 175 kilómetros a Belén de Judea desde Nazaret. "¿Cómo podría una mujer embarazada de nueve meses viajar 175 kilómetros en un burro a Belén de Judea? Tiene mucho más sentido que haya viajado siete kilómetros, la distancia de Nazaret a Belén de Galilea", dijo, según informó Newsbomb.

Durante sus excavaciones, Oshri descubrió una gran iglesia de la época bizantina con una cueva oculta, secciones de un muro alrededor del pueblo, y un edificio de dos pisos que podría ser una posada u hostal. Notó la escasez de hallazgos arqueológicos del siglo I en Belén de Judea, lo que respalda aún más su teoría. Sin embargo, las teorías de Oshri han sido ampliamente criticadas, con la Autoridad de Antigüedades de Israel negándose a considerar la idea o permitir más investigaciones. El Dr. Clyde Billington, un erudito bíblico y director ejecutivo del Instituto de Arqueología Bíblica, desestimó la teoría, afirmando que no hay "una sola fuente antigua" que pueda situar el nacimiento de Jesús en este lugar.

A pesar de los debates, algunos académicos enfatizan la importancia de comprender las narrativas del Evangelio como simbólicas en lugar de relatos estrictamente históricos. "Creo que es mejor entender las narrativas del Evangelio del nacimiento como un lenguaje poético de imágenes, diseñado para resaltar quién era realmente Jesús y su importancia, en lugar de preocuparse por su exactitud histórica", dijo Bond.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.