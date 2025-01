La Luna y Apolo 11, protegidos por el Fondo Mundial en 2025

El Fondo de Monumentos del Mundo (WMF) incluyó la Luna en su lista de 2025 de 25 sitios de patrimonio cultural en riesgo por primera vez, enfatizando la necesidad de esfuerzos de preservación debido a al menos 90 sitios amenazados por la nueva fiebre por la exploración y el turismo espacial, específicamente los de los primeros aterrizajes en la Luna.

El WMF está llamando la atención sobre más de 90 ubicaciones lunares, incluida la Base de Tranquilidad y artefactos del sitio de aterrizaje del Apolo 11, que preserva las huellas de las botas de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Estos sitios conmemoran los primeros pasos de la humanidad más allá de la Tierra y son considerados patrimonio cultural.

"Por primera vez, la Luna se ha incluido para reflejar la necesidad urgente de reconocer y preservar artefactos que testimonian los primeros pasos de la humanidad más allá de la Tierra, un momento definitorio en nuestra historia compartida", dijo Bénédicte de Montlaur, Presidenta y Directora Ejecutiva de WMF. La inclusión subraya el compromiso de la organización de salvaguardar sitios patrimoniales que enfrentan nuevos tipos de amenazas.

Especialistas de la WMF temen posibles saqueos y destrucción de los artefactos de la Luna como resultado de los vuelos comerciales planeados. "La visitación explotadora, el coleccionismo y el saqueo por futuras misiones y exploración lunar privada podrían eventualmente comprometer este patrimonio cultural verdaderamente único, eliminando artefactos y borrando para siempre huellas icónicas de la superficie de la Luna", afirmaron, según The New York Times.

Existen más de 100 artefactos en la Luna, incluidos objetos físicos como banderas plantadas, cámaras y monumentos, así como las primeras impresiones dejadas por los módulos de aterrizaje lunar y los pies de los astronautas. Estos elementos permanecen vulnerables ante la ausencia de medidas de protección.

La misión Artemis III de la NASA está programada para abril de 2027 y será el primer aterrizaje tripulado en la Luna desde 1972. Tras la misión, se espera un aumento en los viajes a la Luna, especialmente aquellos financiados de forma privada. El aumento de la actividad lunar aumenta la urgencia de establecer protocolos de preservación.

Empresas como SpaceX y Blue Origin, entre otras, anunciaron planes para viajes privados a la Luna, con Starship de SpaceX elegido como el módulo de aterrizaje para las misiones Artemis. La comercialización de los viajes espaciales introduce nuevos desafíos para proteger los sitios de patrimonio lunar.

Desde 2020, Estados Unidos y otros 51 países firmaron los Acuerdos de Artemis, que establecen normas no vinculantes para la exploración lunar, incluida la protección de los sitios de aterrizaje históricos. Sin embargo, estos acuerdos carecen de pautas específicas para su implementación, y los mecanismos de aplicación siguen siendo difíciles de definir.

"La inclusión de la Luna sirve como recordatorio de que la protección del patrimonio en la Tierra o más allá requiere soluciones proactivas y colaborativas que anticipen las amenazas emergentes y establezcan un precedente para la preservación en nuevos contextos", dijo de Montlaur, según IFLScience. La WMF enfatiza la necesidad de acuerdos internacionales para proteger los sitios de patrimonio lunar a medida que la exploración espacial y el turismo se aceleran.

La WMF advierte que los sitios de patrimonio lunar podrían verse perjudicados sin acuerdos internacionales que los protejan a medida que la exploración espacial y el turismo se aceleran, resaltando los riesgos de las actividades humanas realizadas sin protocolos de preservación. Las actividades humanas incrementadas, incluido el viaje privado a la Luna, amenazan estos lugares.

"Proteger el patrimonio lunar evitará daños causados por las crecientes actividades privadas y gubernamentales en el espacio, asegurando que estos artefactos perduren para las generaciones futuras", añadió de Montlaur, según The Art Newspaper. La iniciativa de la WMF tiene como objetivo invitar a un debate público sobre el impacto de la nueva era espacial en el paisaje cultural y natural de la Luna.

El Fondo de Monumentos Mundiales lanzó su Lista de Vigilancia en 1996 para concienciar sobre la importancia de preservar sitios históricos y patrimonio. La WMF publica una lista de sitios en peligro cada dos años para crear conciencia y promover la acción para preservar artefactos y sitios en todo el mundo.

"La Luna no pertenece a nadie. Es un símbolo de esperanza y futuro", dijo de Montlaur, enfatizando la necesidad de medidas proactivas para proteger el patrimonio lunar, según reportó The New York Times. Proteger los sitios de patrimonio lunar requiere colaboración internacional y el establecimiento de protocolos de preservación para garantizar que estos artefactos perduren para las generaciones futuras.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.