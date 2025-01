En un estudio publicado en la revista Archaeological Discovery, el investigador Akio Kato del Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad de Kanagawa en Japón, afirma que la Gran Pirámide de Giza no es una pirámide cuadrada estándar, y en realidad tiene más de cuatro lados. "Se sabe que la Gran Pirámide en Giza tiene una característica asombrosa de concavidad, ya que cada una de sus cuatro caras está ligeramente hundida a lo largo de su línea central, desde la base hasta la cima", escribió. "En otras palabras, la Gran Pirámide es una pirámide octagonal cóncava, en lugar de la pirámide cuadrada estándar", agregó.

Esta característica intrigante de la Gran Pirámide ha fascinado a los expertos durante décadas. El egiptólogo británico Flinders Petrie notó una línea hueca en el medio de cada lado de la Gran Pirámide de Giza mientras observaba una ilustración en 'La Description de l'Egypte'. El colega egiptólogo I. E. S. Edwards escribió sobre este fenómeno en su libro de 1975 'Las Pirámides de Egipto'. Edwards observó que los lados de la Gran Pirámide de Giza están "inclinados ligeramente hacia adentro hacia el centro de cada hilerA, con el resultado de que una depresión notable corre por el medio de cada cara; una peculiaridad compartida, hasta donde se sabe, por ninguna otra pirámide".

La sutil concavidad de las caras de la pirámide crea una ilusión que solo se puede apreciar completamente desde el aire. Akio Kato señaló: "Esta concavidad es tan sutil que no se puede ver desde ninguna posición en tierra, pero se puede observar desde el aire." Desde el punto de vista aéreo, es posible ver que los lados de la Gran Pirámide de Giza tienen indentaciones significativas a lo largo de sus centros.

La idea de que la capa exterior de la Gran Pirámide de Giza podría tener más de cuatro lados se remonta a 1940, con fotografías aéreas tomadas hace años revelando que en realidad tiene ocho lados. Estos lados son más visibles desde el cielo pero difíciles de identificar desde el suelo a menos que se tenga la iluminación correcta. El número correcto de lados no fue confirmado por los humanos modernos hasta que un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica llamado P. Groves tomó fotografías de la pirámide desde arriba en 1926.

La naturaleza de ocho lados de la pirámide ha generado discusiones y debates entre entusiastas y teóricos de la conspiración por igual. Los usuarios de redes sociales en el grupo de Facebook 'Fallo en la Matriz, Efecto Mandela y Deslices en el Tiempo' expresaron sorpresa ante esta revelación. Un usuario escribió: "El último Efecto Mandela me tiene desconcertado. Aparentemente, la Gran Pirámide de Giza tiene ahora ocho lados." Otra persona respondió: "¡No... qué extraño!".

A pesar del asombro inicial, los expertos han sido conscientes de esta característica desde hace tiempo. El reciente estudio de Kato se suma al cuerpo de investigación que busca comprender las razones detrás del diseño de la pirámide. Kato escribió en el documento: "El punto crucial sobre la estabilidad es que los efectos de tales fuerzas naturales son bastante diferentes entre el núcleo de los cursos inclinados y el de los cursos verdaderamente nivelados en el sentido de que los primeros pueden ajustarse para volverse más fuertes con el tiempo, pero los últimos se desintegrarían y se debilitarían con el tiempo", citado por IFLScience.

Estos cortes en la Gran Pirámide de Giza, aunque no son visibles desde el nivel del suelo, parecen añadir estabilidad y longevidad a la estructura. Los caminos inclinados pueden ajustarse para volverse más fuertes con el tiempo, pero los caminos superficiales se desintegran y se debilitan con el tiempo. Las capas inclinadas junto con la base reforzada eran necesarias para la estabilidad a largo plazo de la pirámide frente a severas fuerzas naturales como la alta compresión gravitacional, los terremotos y las tormentas.

Sin embargo, todavía no está claro y no se puede afirmar con certeza si los lados adicionales de la Gran Pirámide de Giza fueron una elección de diseño consciente para aumentar la longevidad o si simplemente se crearon accidentalmente. Los antiguos egipcios eran buenos ingenieros, como lo demuestran las pirámides que todavía existen hoy en día, pero no eran ingenieros perfectos. Varios corredores y habitaciones selladas dentro de las pirámides egipcias pueden haber sido abandonadas por los constructores cuando se descubrió que eran inestables.

La Gran Pirámide de Giza, una estructura de 138 metros de altura, sirve como tumba para el faraón Khufu y es una de las Siete Maravillas del Mundo.

Este artículo fue escrito en colaboración con la compañía de IA generativa Alchemiq.