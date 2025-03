Tras 100 años, aparece la maleta del arqueólogo de Tutankamón

Más de cien años después del increíble descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la maleta perdida de Howard Carter está siendo subastada por la casa de subastas Elstob, con una estimación previa a la venta de £1,000-£1,500 (aproximadamente $1,260-$1,900), según National Geographic Historia. La maleta, una pieza de cuero gastada con el monograma de Carter, había estado escondida debajo de una cama desde la década de 1970 y fue encontrada recientemente por Derek Healey, uno de los hijos de John Healey.

Howard Carter es posiblemente el arqueólogo más famoso de la historia. Descubrió la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922, después de excavar durante diez años, lo que lo catapultó a la fama. Durante sus excavaciones, viajaba entre su casa en Luxor y Kensington, Londres, llevando sus pertenencias más esenciales en la maleta de cuero gastada que ahora se subastará.

Cuando Derek descubrió la maleta, inicialmente pensó que no sería de mucho interés más allá del posible valor sentimental que tenía para su padre. Buscando una opinión de experto, contactó al experto local en antigüedades David Harper. Harper reconoció de inmediato el verdadero valor de la maleta y recomendó que Derek la llevara a una casa de subastas. "Habrá personas que querrán poseerla, independientemente del precio", dijo Harper a National Geographic Historia. "La conexión con Howard Carter, Tutankamón, el glamour, la gloria, la intriga detrás de todo esto".

La maleta no solo lleva las iniciales de Howard Carter, sino que también tiene un diseño que confirma su autenticidad. Harper explicó, "Junto a la H, hay una C que va hacia atrás, por lo que siempre se puede leer 'HC'". Agregó, "Además de que su procedencia es muy sólida, lleva las iniciales de Carter en la maleta". Los documentos muestran que el arqueólogo la usó en la década de 1920 en sus viajes entre Inglaterra y Egipto hasta su muerte en 1939.

John Healey, el padre de Derek, recibió la maleta de Howard Carter cuando Carter dejó Egipto por última vez en 1939. Carter le dio la maleta a su amigo Healey, quien continuó usándola en los viajes de ida y vuelta entre Inglaterra y Egipto hasta su jubilación en 1970. Healey participó en expediciones arqueológicas en Egipto y había formado una estrecha amistad con Carter. Después de la muerte de Healey, la maleta permaneció bajo la cama de su hijo durante cinco décadas, desde mediados de los años setenta hasta principios de este año.

David Harper supo por primera vez acerca de la maleta cuando Derek se puso en contacto con él en línea, afirmando que la había heredado de su padre, quien la recibió como regalo de Howard Carter. Harper admitió tener algunas dudas iniciales sobre la autenticidad de la maleta. Recordó: "¿Será real mi instinto?" Informó a Derek que necesitaría "pruebas de procedencia sólidas" antes de valorar el objeto. Para su asombro, Derek pudo proporcionar pruebas de procedencia, incluida documentación que vinculaba la maleta a Carter.

Cuando Harper viajó para ver la maleta en persona, esperaba que los propietarios no hubieran intentado embellecerla. Se alegró al descubrir que el artefacto estaba intacto. "Me alegré cuando llegué a la casa en Bishop Auckland y vi que no la habían pulido", dijo. Harper se sintió aliviado al descubrir que la maleta estaba "arenosa", lo que la hacía sentir casi como una máquina del tiempo. "Puedes sentir literalmente el más mínimo grano de arena, puedes verlo en el cuero, simplemente frotado de forma natural durante casi 100 años", entusiasmó.

David Harper cree que el precio final de la maleta será mucho más alto que la estimación inicial. "No me sorprendería si el 27 de febrero la maleta se vende por más de £5,000", afirmó, indicando que se espera interés por parte de coleccionistas. Agregó: "Si deseas viajar de regreso a ese fascinante período de la historia, la única forma de hacerlo es con una pieza como esta, que fue un objeto personal de Howard Carter".

