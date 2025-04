Encuentran tumbas de 'niños de los aleros' rodeando la perdida iglesia medieval de San Godehard

Durante renovaciones recientes para convertir un área de estacionamiento en un espacio verde público en la ciudad de Eschwege, Alemania, los arqueólogos descubrieron los restos de la iglesia medieval de San Godehard debajo del asfalto. Los residentes no eran conscientes de que habían estado estacionando sus autos sobre este sitio histórico, ubicado cerca del Nikolaiturm, según Enikos.

Las ruinas descubiertas pertenecen a la iglesia del siglo XIV de San Godehard, nombrada en honor al obispo alemán Gotardo de Hildesheim, que fue canonizado. La primera referencia conocida a San Godehard y la iglesia aparece en registros históricos que datan de 1340 durante la Baja Edad Media.

Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, la iglesia de San Godehard fue abandonada, lo que condujo a su posterior demolición a fines del siglo XVI. Partes de la iglesia probablemente fueron reutilizadas en otros lugares de Eschwege cuando fue desmantelada, quedando solo su campanario, conocido como Nikolaiturm. El Nikolaiturm fue posteriormente convertido en una estación de bomberos y torre de vigilancia.

A medida que los arqueólogos comenzaron las excavaciones en el sitio, desenterraron al menos 30 tumbas de bebés y niños pequeños, incluidos recién nacidos, enterrados fuera del santuario de la iglesia y en fosas comunes. Los investigadores estiman que los restos eran de niños de hasta cuatro o cinco años de edad en el momento de la muerte, según Popular Mechanics.

"Tenemos dos entierros donde las piernas están abiertas como si hubieran sido enterrados con pañales. Eso es realmente un poco triste. Alguien realmente lloró por ellos hace 400 años," dijo la arqueóloga principal Anja Rutter.

Los expertos sugieren que la ubicación deliberada de los entierros indica que los fallecidos eran "niños de alero". En la Edad Media, si los niños morían antes de ser bautizados, no podían ser enterrados en suelo consagrado. Por lo tanto, los padres colocaban sus tumbas lo más cerca posible de áreas sagradas. Algunos enterraban a sus hijos donde el agua de lluvia que goteaba desde el techo de la iglesia caería sobre las tumbas, sirviendo como "agua bautismal" para proporcionar protección espiritual después de la muerte, como lo explica All That's Interesting.

"Cuanto más cerca entierres a los muertos del área del altar, mayores serán las posibilidades de que el santo responsable venga a su iglesia en el Día del Juicio Final y recoja las almas al mismo tiempo", dijo Rutter.

Los investigadores también están enfocándose en los muros de piedra de la iglesia medieval. Los cimientos de la iglesia, hechos de piedra caliza labrada, sugieren que la estructura cubría un área de 40 a 50 metros. "Estas piedras eran bastante caras en la Edad Media. Deben haber sido traídas aquí sobre el agua con mucho esfuerzo. Alguien gastó mucho dinero aquí. Esta es una iglesia bien construida y sólida", dijo Rutter en una declaración traducida para Hessischer Rundfunk.

En abril, el sitio albergará el "Día de Excavación Abierta", permitiendo a los residentes visitar y explorar los hallazgos de primera mano. "Después del 'Día de Excavación Abierta', paneles de exhibición especiales y posiblemente incluso un modelo de la iglesia permanecerán en el sitio para mantener a los visitantes comprometidos con la rica historia bajo sus pies", dijo el alcalde de Eschwege, Alexander Heppe.

El artículo fue escrito con la asistencia de un sistema de análisis de noticias.