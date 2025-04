"Montaña de Joyas" de Odisha (India) revela tres cabezas colosales de Buda

En enero, la Oficina Arqueológica de la India (ASI, por sus siglas en inglés) encontró artefactos budistas como tres colosales cabezas de Buda, cientos de stupas votivas, inscripciones en piedra, e imágenes de dioses y diosas budistas en Ratnagiri, según informó The Indian Express.

Un equipo de 50 miembros de la ASI ha estado excavando en Ratnagiri desde diciembre de 2022, descubriendo evidencia arqueológica del lugar de Odisha en la historia budista. Se espera que este trabajo continuo se prolongue por un período extendido.

"Ya que se observaron algunos restos arqueológicos enterrados en este montículo no excavado, comenzamos la excavación para encontrarlos. Ahora, después de dos meses de trabajo con la pala, creemos que aquí es donde se encontraba el complejo del santuario", dijo D.B. Garnayak, el arqueólogo superintendente de la ASI, según informó The Indian Express.

El equipo de excavación descubrió restos de antiguas paredes, una réplica gigante de una palma, y tres cabezas colosales de Buda con lóbulos alargados y un pedestal de león, fortaleciendo la teoría de un complejo de santuario. Un aspecto interesante de las cabezas de Buda es que las narices en las tres están intactas. "Por lo general, se encuentra que los invasores han dañado las narices de las esculturas, pero aquí, parece que las esculturas eran tan altas que la nariz quedó inaccesible. Por lo tanto, los invasores pueden haber roto las esculturas justo debajo del cuello", dijo Garnayak.

Después del descubrimiento de las cabezas de Buda, el alcance de la excavación en el montículo se amplió para determinar la naturaleza de las estructuras encontradas, los factores detrás de la demolición o colapso de los restos estructurales, y el conjunto de cerámicas del sitio. "La cerámica se considera el alfabeto de la arqueología porque revela los hábitos alimenticios, la religión y el sistema social de un lugar", dijo Garnayak. Se han encontrado muchos fragmentos de cerámica. Mientras que la mayoría de los fragmentos excavados son simples, algunos tienen diseños geométricos. El conjunto de cerámicas del sitio está dominado en gran medida por cerámica gris, seguido de cerámica roja.

Del complejo del santuario excavado, se han encontrado cientos de estupas votivas monolíticas y estupas estructurales, así como numerosas estatuas de deidades budistas relacionadas con el budismo Vajrayana. "Ratnagiri tiene el mayor número de estupas votivas en comparación con cualquier otro sitio budista en Odisha", declaró Garnayak. Los arqueólogos han descubierto cerca de 50 estatuas de deidades budistas como Tara, Chunda, Hariti, Avalokitesvara, Heruka, Marichi, Jambhala, Manjushri, Arapachana, Vajrasattva y Vasudhara. En las estupas votivas, las hornacinas albergan estatuas del Buda en las mudras Bhumisparsa y Dhyana y deidades como Arapachana, Avalokitesvara y Chunda.

Los arqueólogos profesor Subrat Acharya y K. Munirathnam tradujeron las inscripciones, fechándolas de mediados del siglo VII al VIII d.C. Las inscripciones están escritas en sánscrito y en escritura Kutila, y muchas contienen "dharani" (himnos budistas). Esto ayudó a los arqueólogos a concluir que las cabezas de Buda pertenecen al siglo VIII d.C.

Ratnagiri, literalmente "Colina de las Joyas", es uno de los tres puntos del Triángulo del Diamante de Odisha, junto con Udayagiri y Lalitagiri, y su importancia arqueológica se extiende más allá de su proximidad inmediata. Extendido en 18 acres en la cadena de colinas Assia en la orilla izquierda del río Kelua, un afluente del río Brahmani en el distrito de Jajpur, Ratnagiri está ubicado cerca de los otros sitios de patrimonio budista de Udayagiri y Lalitagiri en el sureste de Odisha.

Se cree que Ratnagiri fue un importante centro temprano de la escuela Vajrayana (o Tantrayana) del budismo. El budismo Vajrayana implica prácticas y conceptos místicos y eventualmente se extendió por el cinturón del Himalaya y más allá. El budismo floreció en Odisha, particularmente durante el reinado de la dinastía Bhaumakara del siglo VIII al X, recibiendo el mayor patrocinio en los sitios del Triángulo del Diamante durante este período. Las estructuras históricas más antiguas excavadas en los sitios del Triángulo del Diamante datan del siglo V d.C., y se cree que la historia de Ratnagiri data del siglo V al XIII. Los historiadores dicen que la caída de Ratnagiri comenzó en el siglo XIII debido a las invasiones musulmanas.

Entre 1958 y 1961, Debala Mitra, la primera arqueóloga mujer de la India y ex directora general de la ASI, excavó estructuras budistas en Ratnagiri, revelando dos monasterios cuadrangulares, un gran stupa, un grupo de santuarios y numerosas esculturas, según The Indian Express. Después de 1961, el sitio no fue excavado más a pesar de las estructuras y esculturas visibles. Las nuevas excavaciones ayudarán a ubicar las cabezas colosales de Buda en el marco cultural del sitio. "La ASI también buscará evidencia de cultura material de origen del sudeste asiático o más allá en el sitio", dijo Garnayak.

Odisha tiene un rico patrimonio budista y una conexión histórica con el budismo. La antigua Kalinga (la actual Odisha) tenía una cultura marítima y estableció conexiones con el sudeste asiático, incluyendo Java, Sumatra, Borneo, Birmania (Myanmar) y Ceilán (Sri Lanka). Desde sitios como Ratnagiri, el budismo se extendió por la región del golfo de Bengala.

Hay más de 100 sitios budistas antiguos en Odisha, incluidos lugares famosos como Dhauli cerca de Bhubaneswar, Kuruma cerca del Templo del Sol de Konark, Langudi, Kayama en el distrito de Jajpur y Tarapur en el distrito de Puri. Hay famosos edictos rocosos de Asoka en Dhauli y Jaugada en Ganjam. Se cree que la batalla de Kalinga, que terminó alrededor del 261 a.C., se libró en las orillas del río Daya, cerca de Dhauli. Asoka, el emperador Maurya de Magadha (circa 268-232 a.C.), se convirtió al budismo y al pacifismo después de presenciar el masivo sufrimiento de la guerra que resultó de su conquista de Kalinga.

El Bali Yatra, literalmente "viaje a Bali", es un festival anual de siete días en Cuttack que conmemora las conexiones marítimas y culturales de 2.000 años entre Kalinga y regiones del sudeste asiático como Bali, Java, Sumatra, Borneo, Birmania (Myanmar) y Ceilán (Sri Lanka).

La excavación actual busca determinar si salas de oración o complejos de chaitya, similares a los encontrados en sitios vecinos como Udayagiri y Lalitagiri, están presentes en Ratnagiri, ya que no se encontraron tales estructuras en excavaciones anteriores. Las excavaciones renovadas en Ratnagiri han llevado a descubrimientos adicionales, y la excavación también se dirige a encontrar la conexión de Ratnagiri con algún país del sudeste asiático, según OrissaPOST. "La ASI espera obtener una mejor comprensión del conjunto de cerámica del sitio," dijo Garnayak, según reportó Loksatta.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.