Hallan al barco considerado "el más seguro del mundo" en las profundidades del Lago Superior

Después de 132 años envuelto en misterio, se descubrió el naufragio del Western Reserve, un vapor que se hundió en 1892, en las profundidades del lago Superior. La Sociedad Histórica de Naufragios de los Grandes Lagos (GLSHS, por sus siglas en inglés) confirmó el hallazgo, con el barco yaciendo aproximadamente a 600 pies de profundidad, a unos 60 millas al noroeste de Whitefish Point, Michigan, según lo informado por USA Today. El descubrimiento se realizó utilizando tecnología de sonar de barrido lateral a bordo del barco de la sociedad, el David Boyd, cuando los restos fueron detectados por primera vez el 22 de julio.

Bruce Lynn, director ejecutivo de GLSHS, celebró el descubrimiento como uno de los más destacados en la historia de la sociedad. "Cada naufragio tiene su propia historia, pero algunos son simplemente más trágicos", dijo, según un informe de The Independent [https://www.independent.co.uk/news/world/americas/shipwreck-lake-superior-western-reserve-vanished-b2713108.html]. La exploración con un vehículo operado de forma remota confirmó que era el Western Reserve, revelando que el barco estaba partido en dos, con la sección de la proa reposando sobre la popa, un acontecimiento inusual para un naufragio.

El Director de Operaciones Marinas Darryl Ertel y su hermano, el Primer Oficial Dan Ertel, habían estado buscando el Western Reserve durante más de dos años. "Escaneamos a un lado viendo a una distancia de media milla por lado y captamos una imagen en nuestro lado de babor", recordó Darryl, según Unilad.com. "Era muy pequeño viendo desde tan lejos, pero medí la sombra y resultó ser de unos 40 pies".

El Western Reserve, botado en 1890 en Cleveland, era un vaporero de acero de 300 pies y uno de los primeros barcos totalmente de acero en los Grandes Lagos. Conocido por su velocidad y apodado el galgo interior por los medios de comunicación, se consideraba uno de los barcos más seguros y rápidos de su época. Propiedad del magnate naviero millonario Capitán Peter G. Minch, el barco era un símbolo del optimismo ilimitado de la Era Dorada.

A finales de agosto de 1892, el Western Reserve se embarcó en un viaje destinado a escapar del calor del verano. A bordo se encontraban el Capitán Minch, su esposa Anna, sus hijos Charlie, de 9 años, y Florence, de 6 años, la hermana de Anna, Mary Englebry, y su hija Bertha, de 10 años, junto con 22 miembros de la tripulación. El barco estaba bajo el mando del Capitán Albert Myer y navegaba hacia Two Harbors, Minnesota. Sin embargo, al entrar en la Costa de los Naufragios del Lago Superior, las condiciones se deterioraron rápidamente.

En la noche del 30 de agosto de 1892, un poderoso vendaval golpeó la Reserva Occidental. Alrededor de las 9 p.m., el barco comenzó a sucumbir al clima severo, y los fuertes vientos finalmente lo superaron, haciendo que la embarcación se rompiera y se hundiera en unos diez minutos. The Washington Post [https://www.washingtonpost.com/history/2025/03/12/western-reserve-shipwreck-lake-superior-1892/] informó que 27 vidas fueron reclamadas esa noche, con solo un sobreviviente.

A medida que el barco se partía por la mitad, la familia Minch, que en su mayoría se alojaba en la proa, se encontró separada de la tripulación, que estaba en la popa con los botes salvavidas. "Mientras la tripulación lanzaba los botes salvavidas en la popa del barco, la familia tuvo que saltar sobre la grieta a medida que el barco se estaba desgarrando. Imagina saltar sobre esa grieta para llegar al bote salvavidas. Debe haber sido aterrador", dijo Corey Adkins, portavoz de la sociedad, según The Washington Post.

Pasajeros y tripulación intentaron salvarse utilizando dos botes salvavidas, uno de madera y otro de acero, pero la tragedia golpeó cuando uno de los botes se volcó debido al mar agitado, haciendo que muchos desaparecieran bajo la superficie. El único sobreviviente del desastre fue el timonel Harry W. Stewart de Algonac, Michigan. Stewart nadó durante dos horas para llegar a la costa después de que su bote se volcara a una milla de la costa sureste del lago Superior. "Si no fuera por Harry Stewart, realmente no sabríamos lo que sabemos hoy sobre la Reserva Occidental", dijo Lynn, según USA Today.

El hundimiento del Western Reserve fue un desastre marítimo, y la causa precisa del naufragio sigue siendo un tema de investigación. Una teoría sugerida por la Sociedad Histórica Marítima de Wisconsin es que el barco se hundió debido al "hogging", cuando un barco es sostenido por una gran ola en el medio, causando que se rompa, según lo señalado por The Washington Post. Además, el acero utilizado en el barco fue fabricado utilizando el proceso Bessemer, el cual no se entendía bien en ese momento, lo que podría haber causado problemas de fragilidad a temperaturas más bajas.

El descubrimiento del Western Reserve se suma a la rica y a menudo trágica historia marítima de los Grandes Lagos. "Simplemente refuerza lo peligrosos que pueden ser los Grandes Lagos... en cualquier época del año", dijo Corey Adkins, según The Washington Post. Los Grandes Lagos son conocidos por sus duras condiciones climáticas y han visto numerosos naufragios a lo largo de los años, con el Lago Superior solo estimado en tener entre 500 y 600 naufragios desde la década de 1850.

Fuentes: USA Today (UE), CBS News, unilad.com, New York Post, The Washington Post, Baird Maritime / Work Boat World, The Independent

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.