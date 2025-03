Descubren una ciudad subterránea oculta bajo las Pirámides de Giza

Investigadores italianos y escoceses afirman haber encontrado un importante descubrimiento debajo de las Pirámides de Giza, potencialmente reescribiendo la historia del antiguo Egipto. Utilizando tecnología de radar, el equipo liderado por Corrado Malanga de la Universidad de Pisa en Italia y Filippo Biondi de la Universidad de Strathclyde en Escocia anunciaron los hallazgos de lo que describen como una vasta ciudad subterránea que se extiende a más de 6,500 pies directamente debajo de las pirámides.

"Este estudio innovador ha redefinido los límites del análisis de datos satelitales y la exploración arqueológica", dijo la portavoz del proyecto, Nicole Ciccolo, según The Sun. Ella detalló que el descubrimiento "podría redefinir nuestra comprensión de la topografía sagrada del antiguo Egipto, proporcionando coordenadas espaciales para estructuras subterráneas previamente desconocidas e inexploradas".

Los investigadores utilizaron una nueva tecnología de radar conocida como Radar de Apertura Sintética (SAR), que combina datos de radar satelital con pequeñas vibraciones de movimientos sísmicos naturales. El radar se utilizó para crear imágenes tridimensionales de alta resolución de estructuras subterráneas, un método similar a usar sonar para mapear el fondo del océano. Su estudio, aún pendiente de revisión por pares, sugiere que el complejo es diez veces más grande que las propias pirámides.

El equipo afirma haber descubierto ocho estructuras verticales en forma de cilindro, llamadas pozos, que se extienden aproximadamente 2,100 pies de profundidad debajo de las pirámides. Se dice que cada pozo está rodeado de pasillos en espiral que se conectan con dos estructuras en forma de cubo de 80 metros. Encima de estos, al parecer encontraron cinco estructuras de varios niveles conectadas por pasajes.

"La existencia de vastas cámaras debajo de la superficie terrestre, de tamaño comparable a las propias pirámides, tiene una correlación notablemente fuerte con las legendarias Salas de Amenti", declaró Ciccolo. Ella explicó que las estructuras cilíndricas fueron encontradas debajo de cada una de las tres pirámides y parecen "servir como puntos de acceso a este sistema subterráneo".

Varios expertos han expresado escepticismo sobre estas afirmaciones. Expertos independientes, incluido el profesor Lawrence Conyers, han planteado serias preocupaciones sobre el estudio. "No pude determinar si la tecnología utilizada realmente detectó estructuras ocultas debajo de la pirámide", dijo Conyers al Daily Mail, calificando las afirmaciones de una vasta ciudad debajo de las pirámides como "una gran exageración".

Reconoció que si bien podrían existir estructuras pequeñas como pozos y cámaras debajo de las pirámides, la idea de una vasta ciudad subterránea es cuestionable. "Los mayas y otras personas en la antigua Mesoamérica a menudo construían pirámides sobre las entradas de cuevas o cavernas que tenían un significado ceremonial para ellos", explicó, según The Sun. "Es concebible que haya estructuras pequeñas, como pozos y cámaras, debajo de las pirámides que existían antes de que fueran construidas porque el sitio era especial para la gente antigua".

Los críticos señalan que la tecnología SAR suele destacarse en la detección de características más superficiales, y su efectividad disminuye significativamente más allá de unos pocos metros en formaciones geológicas sólidas.

A pesar del escepticismo, los hallazgos han generado entusiasmo en línea. Publicaciones en la plataforma de redes sociales X han alimentado la especulación, con algunos usuarios sugiriendo que las estructuras podrían respaldar teorías alternativas sobre las pirámides funcionando como antiguos sistemas de energía en lugar de sitios de entierro, una noción respaldada por figuras como Nikola Tesla y Christopher Dunn.

"La megaestructura que acaban de encontrar debajo de las Pirámides de Giza es probablemente el descubrimiento más importante que se haya hecho en nuestras vidas", escribió un usuario, según Marca. Otros han compartido sentimientos similares, combinando la ciencia dura con teorías especulativas.

Los investigadores esperan continuar su investigación pero reconocen que obtener la aprobación de las autoridades para excavar la zona es extremadamente difícil.

"A pesar del escepticismo, la única forma de demostrar que los descubrimientos son verdaderos es a través de excavaciones específicas", agregó Conyers, según Daily Mail.

El complejo de Giza, que consta de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, construidas hace unos 4.500 años en una meseta rocosa en la orilla oeste del río Nilo en el norte de Egipto, ha sido durante mucho tiempo un tema de intriga y especulación. Tradicionalmente se creía que eran tumbas reales, pero estas nuevas afirmaciones, si se sustentan, podrían desafiar potencialmente la comprensión ampliamente aceptada de su propósito.

Si bien la idea de una ciudad subterránea oculta es tentadora, la evidencia actual sigue sin confirmarse. Hasta que surjan datos más concretos, como artículos revisados por expertos o resultados de excavaciones, la comunidad científica insta a la precaución. El gobierno egipcio, históricamente cauteloso sobre excavaciones que desafían narrativas establecidas, no ha comentado sobre las afirmaciones.

El arqueólogo egipcio Dr. Zahi Hawass negó vehementemente la existencia de columnas debajo de la tumba del Rey Khafre, calificando tales afirmaciones de "infundadas" y carentes de evidencia científica.

"Los rumores que se han difundido sobre las pirámides egipcias de que hay columnas debajo de la pirámide del Rey Khafre no tienen base en la verdad, y no hay evidencia científica que respalde esta afirmación, y no hay misiones trabajando en la pirámide del Rey Khafre en este momento", declaró Hawass en su página oficial de Facebook, según Sabq. Él enfatizó que el Consejo Supremo de Antigüedades no ha otorgado permisos para trabajar dentro de la pirámide del Rey Khafre.

"Ningún dispositivo de radar o tecnologías modernas se han utilizado para detectar supuestas estructuras debajo de la Pirámide de Khafre", señaló Hawass, ex Ministro de Antigüedades, según lo informado por Asharq Al-Awsat. Describió las afirmaciones como "un intento de socavar la civilización egipcia antigua", agregando que "estos son intentos fallidos, y estos rumores irán al basurero de la historia", según Al Arabiya.

Las afirmaciones hechas por Malanga y Biondi "entran en el ámbito de la exageración y el engaño", dijo el Dr. Hussein Abdel-Basir, Director del Museo de Antigüedades de la Biblioteca de Alejandría, según Asharq Al-Awsat. Él enfatizó que "cualquier descubrimiento científico real en el campo de la arqueología debe ser publicado primero en una revista científica confiable después de una cuidadosa revisión por expertos independientes".

Abdel-Basir señaló que "técnicas geofísicas, como el Radar de Penetración Terrestre (GPR) o el análisis sísmico, pueden escanear profundidades limitadas, no superando las decenas de metros en el mejor de los casos".

"Los detalles que anunciaron no podrían haber sido detectados usando tales métodos", comentó Hawass, según Al-Ahram.

Los investigadores también vincularon sus hallazgos con las míticas Salas de Amenti y la Sala de Registros, cámaras legendarias que se dice contienen conocimientos perdidos del antiguo Egipto. La portavoz del proyecto, Nicole Ciccolo, describió una "fuerte correlación" entre las estructuras detectadas y estas antiguas leyendas, particularmente aquellas asociadas con el dios Thoth.

En los días siguientes al anuncio, el debate ganó más atención cuando la congresista de Florida Anna Paulina Luna compartió una publicación sobre los hallazgos en su página X, amplificando las afirmaciones en las redes sociales, según el Daily Mail.

Se ha puesto en tela de juicio el trasfondo del profesor Malanga, con críticos destacando su reputación como ufólogo conocido por aparecer en programas que discuten sobre vida extraterrestre y promueven teorías marginales sobre las pirámides.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.