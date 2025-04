¿Pruebas definitivas? Hallazgo vincula la crucifixión con el Santo Sepulcro

Una excavación en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén descubrió evidencia que podría confirmar la tradición de que Jesús fue crucificado y enterrado en el sitio.

El trabajo arqueológico en la Iglesia del Santo Sepulcro se reanudó a finales de mes después de una pausa tomada para preservar el acceso durante la Semana Santa y la Pascua. La pausa siguió a desafíos en la excavación y restauración que requerían la aprobación de las tres comunidades religiosas centrales que gestionan la iglesia y una licencia de la Autoridad de Antigüedades de Israel. La excavación comenzó en 2022.

Un equipo de investigadores de la Universidad Sapienza de Roma descubrió restos de una planta datada en la época de la muerte de Jesús en la primavera del año 33 d.C. Los restos podrían ser los mismos que los mencionados en Juan 19:41. En ese pasaje se escribió: "Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pusieron a Jesús."

"El Evangelio menciona un área verde entre el Calvario y la tumba, y hemos identificado estos campos cultivados", dijo Francesca Romana Stasolla, la arqueóloga principal, según un informe de The Times of Israel. "Estamos llevando a cabo análisis geológicos para verificar el origen del mármol, y también estamos probando el mortero. Ambas pruebas pueden proporcionarnos información importante. Solo nos queda excavar una parte del pasillo norte", dijo Stasolla, según un informe del New York Post. "Ya sea que alguien creyera en la historicidad del Santo Sepulcro o no, el hecho de que generaciones de personas lo hicieran era objetivo. La historia del lugar era la historia de Jerusalén, y al menos a partir de cierto momento, era la historia del culto a Jesucristo", dijo Stasolla, según el New York Post. "El verdadero tesoro que estamos revelando es la historia de las personas que hicieron de este lugar lo que es al expresar su fe aquí", agregó.

Además de los hallazgos botánicos y geológicos, los investigadores descubrieron tumbas de mármol en el recinto de la iglesia que parecían estar relacionadas con José de Arimatea, la figura bíblica que se cree proporcionó el sepulcro para Jesús. Stasolla dijo que planeaba probar las tumbas de mármol más a fondo para obtener información adicional sobre la muerte de Jesús.

Otros descubrimientos del equipo de investigación también parecían estar conectados con Jesús. Los hallazgos ocurrieron en medio de un largo debate académico y público sobre la ubicación de la crucifixión y entierro de Jesús. Muchos expertos creían que el sitio en los terrenos de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén —una iglesia construida en el siglo IV d.C. que atraía a cientos de miles de visitantes cada año— era el lugar de estos eventos. Pruebas adicionales respaldaban la teoría de que la iglesia jugaba un papel en la historia de Jesús.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.