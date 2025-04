Ex espía de EE.UU. afirma haber hallado el Arca de la Alianza

En una afirmación extraordinaria, el Mayor Ed Dames, un ex espectador remoto del Ejército de EE. UU., afirma que recientemente ubicó el Arca de la Alianza perdida hace mucho tiempo dentro de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, Cisjordania, según un informe de Mail Online. Utilizando sus supuestas habilidades psíquicas, Dames dijo que ubicó la ubicación del relicario sagrado "dentro de metros."

"Estoy dentro de algún tipo de túnel de piedra, y hay un objeto, y el objeto es cuadrado y es pesado y denso," dijo Dames de su sesión de visualización remota. "Me siento muy inseguro porque hay una sensación que no puedo describir. Nunca la había sentido antes, y me asusta," relató, según Mail Online.

Dames formaba parte del Proyecto Stargate, una iniciativa secreta del Ejército de EE. UU. que operó entre 1977 y 1995. El proyecto tenía como objetivo utilizar individuos conocidos como espectadores remotos, que afirmaban percibir información sobre objetos, personas o lugares distantes a través de medios psíquicos. Según Daily Star, el gobierno de EE. UU. invirtió hasta $20 millones de dinero de los contribuyentes en el proyecto y en iniciativas relacionadas antes de que fuera cerrado debido a su fracaso para recopilar inteligencia de manera efectiva.

Durante su tiempo en el Proyecto Stargate, Dames afirmó que le asignaron el Arca de la Alianza como objetivo durante su entrenamiento. Para localizar el Arca, realizó una búsqueda de visualización remota "técnica", entrando en un estado alterado de conciencia que creía que le permitía observar un objetivo distante. "Las ideas tangibles asociadas con el objetivo son una estructura cuadrada", afirmó Dames.

La Cueva de los Patriarcas, también conocida como la Cueva de Macpelá, es un sitio de importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la tradición, es el lugar de entierro de figuras bíblicas clave como Abraham, Isaac y Jacob, junto con sus esposas. El sitio, ubicado en la ciudad cisjordana de Hebrón, ha sido un punto focal de peregrinación y reverencia durante milenios.

El Arca de la Alianza se describe en la Biblia como un cofre de madera cubierto de oro que contiene las tablas de piedra con los Diez Mandamientos, que Moisés colocó dentro. Construido por los israelitas después de su éxodo de Egipto en el siglo XIII a.C., se decía que el Arca poseía poderes extraordinarios. Las historias cuentan cómo el río Jordán dejó de fluir y permaneció quieto mientras un grupo de sacerdotes que llevaban el Arca cruzaban el río. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el Arca con ellos a la batalla, donde sus poderes les ayudaron a vencer a sus enemigos.

Sin embargo, durante el saqueo babilónico de Jerusalén en el 586 a.C., el Arca desapareció sin dejar rastro, según tanto textos canónicos como relatos históricos. Su destino ha sido objeto de especulación y leyenda durante siglos, con teorías que sugieren que pudo haber sido escondida, destruida o llevada a lugares alrededor del mundo.

Actualmente no hay evidencia concreta que sugiera que el Arca de la Alianza existe, y la visión remota no ha sido validada científicamente. "Él concedió que la 'hipótesis de trabajo' que sustenta la visión remota 'no se alinea con la teoría científica occidental', dada la falta de evidencia que apoye los fenómenos psíquicos", informó el Daily Star.

A lo largo de la historia, se han propuesto lugares como el lugar de descanso del Arca. Durante siglos, los cristianos etíopes han afirmado que el Arca descansa en una capilla en la pequeña ciudad de Aksum. Se cree que el Arca fue llevada a Aksum por Menelik, el hijo de la Reina de Saba y el Rey Salomón de Israel, después de que Jerusalén fuera saqueada y el templo de Salomón destruido.

Dames sigue firme en su creencia de que encontró el Arca. "Sé exactamente dónde está realmente el Arca de la Alianza", afirmó.

