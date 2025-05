Mensaje oculto del faraón es descubierto en el obelisco de Luxor

Durante los trabajos de renovación en 2021, Jean-Guillaume Olette-Pelletier, un egiptólogo de la Universidad de París-Sorbona y el Instituto Católico de París, se convirtió en el primer especialista en acceder a la parte superior del obelisco desde su instalación en la Place de la Concorde en 1836. Utilizando sus binoculares y un cuaderno, descubrió un mensaje oculto en la parte superior del obelisco e identificó "siete criptografías", según France Info.

Olette-Pelletier notó rarezas e incongruencias en los jeroglíficos, lo que se dio cuenta de que podía ocultar algo diferente a la torpeza o descuido de un escriba. "Fue entonces cuando me di cuenta de que había signos ocultos en las escenas", dijo, según un informe de 20 Minutos. Algunas de estas rarezas ya se habían notado antes pero se consideraron errores o erratas.

Durante el confinamiento global en 2020, Olette-Pelletier iba todos los días frente al Obelisco de Luxor para "reproducir todos los dibujos" y comenzó a leer los jeroglíficos inscritos en su fachada durante su hora diaria de ejercicio al aire libre. Según BFMTV, él es uno de los seis únicos en el mundo capaces de leer los criptojeroglíficos.

Uno de los mensajes ocultos incluía un jeroglífico escondido en una de las coronas de Ramsés II: "cuernos de toro". Al examinar toda la escena, Olette-Pelletier entendió que había otros jeroglíficos ocultos que formaban una fórmula: "Aplacar la fuerza vital del dios Amón". "Y entonces entendí", declaró, según France Info.

Explicó que este mensaje solo era visible para aquellos que entraban al templo dedicado al dios Amón, en cuya entrada se encontraba el obelisco durante el antiguo Egipto. "Con este ángulo de visión, la nobleza veía el mensaje oculto y se decía a sí misma: 'El rey se confirma a sí mismo como el dios encarnado, que no puede ser destronado'. Era una propaganda dirigida a la élite intelectual muy alta", dijo Olette-Pelletier, según France Info.

Los mensajes descubiertos y traducidos por Olette-Pelletier forman "propaganda" y "una guerra de comunicación" para establecer el poder de Ramsés II. Los mensajes ocultos, cuando se combinan, tienen un nuevo significado. "La comprensión del texto oculto solo puede ser captada si caminas alrededor del monumento", explicó.

Este fenómeno se llama "criptografía tridimensional", según BFMTV. En cada cara del obelisco, la mención y representación de un pequeño conjunto de jeroglíficos, una vez ensamblados, dan el nombre de Ramsés II. "Tienes que estar en un ángulo mayor de 45 grados para ver la escena; simplemente permitía decir que aquí, es efectivamente Ramsés II quien gobierna Egipto", añadió Olette-Pelletier.

En la cara opuesta del obelisco, que originalmente daba al Nilo, otro tipo de mensaje está grabado. Según Olette-Pelletier, estos mensajes codificados estaban destinados a personas que venían "necesariamente" desde el Nilo, ya que el monumento estaba anteriormente en la entrada del templo de Amón en Luxor. El mensaje era visible para los hombres, pero también para el dios Amón mismo.

"La gente no había notado que debajo de uno de los dibujos del dios Amón, hay una mesa de ofrendas. Esto nos permite descubrir una frase donde no falta ningún elemento: una ofrenda que el rey da al dios Amón", declaró, según una entrevista con BFMTV. Añadió que los mensajes afirman que Ramsés II es "el rey encarnado, que no puede ser derrocado", transmitiendo que era de esencia divina y por lo tanto legítimo para gobernar Egipto.

"Este es un método de comunicación de al menos 3,000 años de antigüedad", afirmó Olette-Pelletier, según un informe de 20 Minutos.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.