National Geographic encuentra en el Monte Everest la bota de Andrew Irvine tras 100 años

En septiembre, un equipo de National Geographic liderado por el aclamado cineasta y explorador Jimmy Chin hizo un descubrimiento monumental en el Glaciar Central Rongbuk del Monte Everest: una bota con un pie adentro, y un calcetín con el nombre "A.C. Irvine". Se cree que este hallazgo son los restos parciales de Andrew "Sandy" Comyn Irvine, el alpinista británico de 22 años que desapareció junto a su compañero de escalada George Mallory durante su intento de alcanzar la cima del Everest en 1924.

Jimmy Chin le dijo a The Independent: "Levanté el calcetín, y hay una etiqueta roja en la que está bordado A.C. IRVINE". El equipo, que incluía a los cineastas y escaladores Erich Roepke y Mark Fisher, estaba explorando inicialmente el glaciar mientras filmaban un documental para National Geographic. "Cuando eso sucedió", recordó Mark Fisher a NBC News, "fue una locura total, ya sabes, palabrotas y la gente decía, 'Dios mío'".

El descubrimiento ha reavivado uno de los mayores misterios del montañismo: si Mallory e Irvine alcanzaron la cima del Everest casi tres décadas antes del exitoso ascenso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953. Durante décadas, alpinistas e historiadores han especulado que si se encontrara la cámara Kodak Vest Pocket que llevaba Irvine y se pudiera revelar el film en su interior, podría proporcionar una prueba definitiva sobre su ascenso. Mientras el equipo continúa buscando en la zona, Chin expresó optimismo, diciendo a Deutsche Welle: "Esto ciertamente reduce el área de búsqueda".

Julie Summers, la bisnieta de Irvine y autora de su biografía, quedó profundamente conmovida por la noticia. Le dijo a The Independent: "Cuando Jimmy me dijo que vio el nombre A.C. Irvine en la etiqueta en el calcetín dentro de la bota, me encontré llorando. Fue y seguirá siendo un momento extraordinario y conmovedor". Summers ha vivido con el misterio del destino de su bisabuelo desde la infancia y ve este descubrimiento como "algo cercano al cierre".

Andrew "Sandy" Irvine y George Mallory desaparecieron en las laderas superiores del Monte Everest el 8 de junio de 1924, durante su intento de convertirse en las primeras personas en alcanzar la cima de la montaña. Fueron vistos por última vez por su compañero de equipo Noel Odell, quien informó haberlos visto como "dos pequeños puntos negros" cerca del segundo escalón de la montaña, lo que sugiere que estaban cerca de la cima. La pregunta de si alcanzaron la cumbre ha cautivado al mundo del alpinismo durante casi un siglo.

En 1999, el cuerpo de Mallory fue descubierto por un equipo que incluía al renombrado escalador Conrad Anker. Sus restos fueron encontrados a una altitud de aproximadamente 8,165 metros, a menos de 2,000 pies de la cumbre. Sin embargo, la cámara que podría contener evidencia de su ascenso no fue encontrada, y el paradero de Irvine seguía siendo un misterio, hasta ahora.

El descubrimiento de la bota y los restos pueden proporcionar nuevas pistas sobre la ubicación de las pertenencias de Irvine, incluida la esquiva cámara. Jimmy Chin espera que más artefactos estén cerca, diciendo a Deutsche Welle: "Esto ciertamente reduce el área de búsqueda". El equipo espera que encontrar la cámara y revelar cualquier película sobreviviente pueda finalmente resolver el misterio de si Mallory e Irvine fueron los primeros en alcanzar la cumbre del Everest.

Los miembros de la familia de Andrew Irvine, incluida Julie Summers, se han ofrecido como voluntarios para proporcionar muestras de ADN que confirmen la identidad de los restos encontrados. "Es un objeto que le pertenece, y tiene algo de él en él. Cuenta la historia de lo que probablemente sucedió", reflexionó Summers en Deutsche Welle. Los restos han sido entregados a la Asociación de Montañismo China-Tíbet, que supervisa la escalada en las laderas norte del Everest.

La comunidad de escaladores ha reaccionado con optimismo cauteloso. El montañero y historiador alemán Jochen Hemmleb, quien desempeñó un papel importante en el descubrimiento del cuerpo de Mallory en 1999, describió el hallazgo reciente a Deutsche Welle como "un hallazgo seminal", pero advirtió sobre sacar conclusiones precipitadas. "Por ahora, este descubrimiento, aunque triste, no da muchas pistas sobre si Mallory e Irvine alcanzaron la cumbre o qué les sucedió realmente", dijo.

La posibilidad de resolver finalmente uno de los mayores enigmas del montañismo ha generado una emoción significativa. Como expresó Jimmy Chin a The Independent, "Este fue un momento monumental y emocional para nosotros y todo nuestro equipo en el terreno, y solo esperamos que esto finalmente pueda traer paz mental a sus familiares y al mundo de la escalada en general".

A medida que el equipo continúa su trabajo, el mundo observa con anticipación, esperando que el descubrimiento de la bota de Irvine sea solo el principio de desenterrar respuestas que han estado enterradas bajo el hielo del Everest durante casi un siglo.

