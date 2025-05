El manuscrito de 27 dólares de Harvard identificado como un raro original de la Carta Magna.

Se descubrió un original raro de la Magna Carta que data de 1300 en los archivos de la Facultad de Derecho de Harvard, donde había sido mal etiquetado como una mera copia. Durante décadas, la Universidad de Harvard creyó que poseía una simple reproducción del documento histórico: un pergamino manchado y descolorido comprado en 1946 por $27.50.

El profesor David Carpenter, un experto en historia medieval del King's College de Londres, hizo el descubrimiento mientras investigaba cambios textuales en copias posteriores de la carta. Mientras examinaba imágenes digitalizadas en el sitio web de la Biblioteca de Derecho de Harvard en diciembre de 2023, se encontró con el manuscrito catalogado como HLS MS 172.

"Mi reacción fue de asombro y, de alguna manera, de asombro de que hubiera logrado encontrar una Magna Carta previamente desconocida", dijo Carpenter, según NBC News. Reconociendo su posible importancia, contactó rápidamente a su colega Nicholas Vincent, profesor de historia medieval en la Universidad de East Anglia, para investigar más a fondo.

Los dos académicos colaboraron para autenticar el manuscrito, comparándolo con seis originales previamente conocidos de 1300. Descubrieron que el texto coincidía, y la caligrafía y dimensiones eran consistentes con las de los otros originales. "Todo en el documento parecía correcto: el diseño, el texto, la caligrafía y la gran 'E' mayúscula para Edwardus", dijo Vincent, según The New York Times.

El documento, escrito en 1300 durante el año 28 del reinado del rey Eduardo I, ahora se considera uno de los únicos siete originales supervivientes de esa edición de la Carta Magna. Incluyendo este descubrimiento, se sabe que existen un total de 24 manuscritos originales de la Carta Magna.

La Biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard compró el manuscrito al librero londinense Sweet & Maxwell en 1946, sin conocer su verdadera importancia. En el momento de la compra, el documento estaba incorrectamente fechado como hecho en 1327 y se consideraba una simple copia. Un librero de Londres había pagado £42 por el documento, alrededor de una quinta parte del ingreso anual promedio en el Reino Unido en ese momento, meses antes de que Harvard lo comprara por una fracción de ese precio.

Desde su llegada a Harvard, el manuscrito había atraído relativamente poca atención, permaneciendo guardado en la biblioteca con su verdadera identidad desconocida. Amanda Watson, la decana asistente de servicios de biblioteca e información en la Facultad de Derecho de Harvard, expresó emoción por el descubrimiento. "Pensamos en las bibliotecas de derecho como lugares donde la gente puede venir y comprender los cimientos de la democracia", dijo, según NBC News.

El viaje del documento a Harvard ha sido rastreado hasta el Vicealmirante de la Fuerza Aérea Forster "Sammy" Maynard, quien heredó el manuscrito de los destacados abolicionistas Thomas Clarkson y John Clarkson, destacados activistas contra la trata de esclavos. "Hay una cadena de conexión allí, por así decirlo, una prueba contundente, pero aún no hay ninguna prueba clara de que este sea el Magna Carta de Appleby. Pero me parece muy probable que lo sea", dijo Vincent, según The New York Times.

El Magna Carta, emitido por primera vez por el Rey Juan en 1215 durante una revuelta abierta de sus barones, sirvió como tratado de paz que garantizaba las libertades y derechos de sus súbditos mientras establecía el principio de que el rey está sujeto a la ley. Fue reemitido varias veces a lo largo de la historia, incluyendo confirmaciones por el Rey Eduardo I en 1297 y 1300.

La Carta Magna es considerada como un texto fundacional para la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y el derecho internacional de los derechos humanos. Diecisiete estados de Estados Unidos han incorporado aspectos de la Carta Magna en sus leyes, y la Declaración de Derechos incluye varias disposiciones que se cree que descienden de ella. "La Carta Magna coloca al rey bajo el imperio de la ley. El jefe de estado no puede simplemente actuar en contra de alguien porque no le gusta; tiene que hacerlo usando la ley", explicó Vincent, según la BBC News.

El descubrimiento ha sido aclamado, especialmente en el contexto actual. "Pensar que la Carta Magna podría inspirar a nuevas generaciones de personas a pensar en la libertad individual y lo que eso significa y lo que significa el autogobierno es muy emocionante", dijo Watson.

Dado que una versión de la Carta Magna de 1297 se vendió en subasta en 2007 por $21.3 millones, el valor potencial del original recién identificado de Harvard de 1300 es considerable. Sin embargo, Harvard no tiene planes de vender el manuscrito. "No puedo imaginar que alguna vez lo venderíamos", dijo Watson al The New York Times.

Tanto Carpenter como Vincent planean visitar la Facultad de Derecho de Harvard para ver y tocar el documento por primera vez. "Los profesores tienen la esperanza de que la Carta Magna de Harvard pronto sea exhibida al público para que su mensaje y significado sean más ampliamente conocidos," informó BBC News.

"Es lo mejor que le puede suceder a un bibliotecario. Este es nuestro trabajo diario: digitalizar cosas, preservar cosas, salvar cosas, abrir cosas," dijo Watson. "Detrás de cada revelación académica está el trabajo esencial de los bibliotecarios, quienes no solo recopilan y preservan materiales, sino que crean caminos que de otra manera permanecerían ocultos."

