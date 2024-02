Una caja de medicinas desde Jordania destinada a Gaza llega a Israel Al llegar a la escena, los oficiales identificaron una caja negra sospechosa en la playa y acordonaron el área hasta la llegada de expertos en demolición. JERUSALEM POST STAFF By

A police officer inspects the crate of medical aid that washed up on the beach in northern Israel February 17, 2024. (VIA MAARIV ONLINE)