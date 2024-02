Presidente Herzog revela un libro antisemita descubierto en hogar de Gaza

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, reveló un libro antisemita descubierto en un hogar en la región de Alfarkan en Gaza, escrito por uno de los líderes de Hamás, durante una conversación en la escena global el sábado por la noche en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En el escenario, Herzog reveló un libro que dijo que los soldados de las FDI encontraron en un hogar en la región de Alfarkan en Gaza llamado "El Fin de los Judíos", escrito por el cofundador de Hamás y exministro de Relaciones Exteriores de la ANP, Mahmoud al-Zahar. La portada del libro muestra espadas y dagas perforando Estrellas de David, y judíos ahogándose en sangre.

"El libro principalmente elogia el hecho de que en primer lugar, no deberíamos reconocer el hecho de que existen judíos y gente judía, pero sobre todo, alaba el Holocausto, aumenta lo que los nazis han hecho y pide a las naciones que sigan lo que los nazis han hecho", dijo Herzog.

Herzog dijo que uno de los principales desafíos en el mundo es la ideología yihadista, ya que está "esparcida en todo el mundo".

El presidente Isaac Herzog revela un libro antisemita encontrado en Gaza en la Conferencia de Seguridad de Munich, 17 de febrero de 2024 (credit: GOVERNMENT PRESS OFFICE)

"Y el mundo tiene que decir basta, estamos hartos. Te combatiremos con uñas y dientes hasta que esto se detenga, porque no podemos aceptarlo en la época moderna", dijo Herzog.

Herzog dio su propio análisis de cómo está progresando la guerra

El análisis de Herzog sobre las negociaciones y el futuro de Israel mostró una imagen diferente de la realidad que se está desarrollando tanto en casa como en el escenario global.

Justo horas antes de la conversación de Herzog con el columnista del Washington Post, David Ignatius, el primer ministro Qatarí Mohammed Thani dijo en la conferencia que las conversaciones de rehenes en los últimos días no eran prometedoras.

Hamás ha suspendido todas las negociaciones de tregua en Gaza y de acuerdos de rehenes hasta que se lleve ayuda humanitaria a la parte norte de la Franja, informó The Post el sábado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que una operación militar de las FDI en Rafah es necesaria para derrotar a Hamás independientemente de cualquier acuerdo de rehenes, según el reportaje de The Post. Dado que las negociaciones de rehenes están estancadas, la agitación civil en todo Israel está aumentando y la operación terrestre en Rafah se está gestando.

"Todo el mundo quiere una oferta adicional para un trato [de rehenes]," dijo Netanyahu el sábado por la noche, añadiendo "Yo también quiero uno. Es bueno si logramos eso, pero incluso si lo logramos [un acuerdo], nosotros [las FDI] entraremos en Rafah."

Y mientras Herzog hablaba en Munich, cientos de israelíes salieron a las calles en protesta pidiendo que el gobierno renuncie y acepte un trato de rehenes.

Sin embargo, en el escenario con Ignatius, Herzog llamó a las negociaciones de rehenes "un tema de máxima prioridad para las partes involucradas en este proceso."

"En Israel, es un tema que está en marcha las 24 horas del día con noticias sobre el destino de los rehenes. Y no podemos evitar pensar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos cuando estamos tratando con ello," dijo Herzog.

Herzog le dijo a Ignatius que se reunió con el Primer Ministro de Qatar, Mohammed Thani, el viernes, calificando la conversación como una "buena discusión."

"Y creo que está haciendo grandes esfuerzos. Ha realizado grandes esfuerzos y ha dedicado un enfoque enorme a este tema," dijo Herzog.

"Debo decir que estoy impresionado por los esfuerzos realizados en general, y confío en nuestro equipo que está haciendo su mejor esfuerzo," dijo Herzog. "Y espero que la otra parte finalmente decida que quiere avanzar, y no creo que estén en ese punto. Aún no estoy convencido de que Sinwar sienta que quiera hacer algo. Y por lo tanto estas personas continuarán sufriendo."

Líderes mundiales europeos critican la respuesta de Israel en Gaza

Durante la conferencia de seguridad, prominentes líderes europeos y mundiales criticaron la respuesta de Israel en Gaza. A Herzog se le preguntó sobre sus preocupaciones por los civiles palestinos y si hay lecciones que Israel ha aprendido sobre cómo luchar en futuras guerras.

"Me duele claramente el sufrimiento de los civiles inocentes en Gaza. Y lo digo todo el tiempo, pero tenemos el derecho a defendernos. Fuimos atacados por una enorme maquinaria de guerra que se construyó debajo, con miles de millones de dólares de los contribuyentes mundiales, y se convirtió en una organización terrorista con la cantidad de túneles que es mayor que el metro de Nueva York", dijo Herzog.

Herzog dijo que Israel tiene que ingresar físicamente en Gaza para erradicar la infraestructura terrorista, lo que permitirá un mejor futuro para los palestinos e israelíes. Herzog dijo que Israel opera dentro de las reglas del derecho internacional humanitario enviando folletos, mensajes de texto y llamadas telefónicas con anticipación a los ataques. También mencionó que Israel crea áreas humanitarias y zonas de seguridad, pero "desafortunadamente, hay tragedias".

Según Herzog, Israel está mejorando drásticamente sus esfuerzos humanitarios y hay entre 500 y 400 camiones listos para ser entregados a Gaza en el paso de la ONU en Kerem Shalom. Sin embargo, Herzog culpó a la ONU por ser incapaz de llevar la ayuda a Gaza.

No se le preguntó a Herzog sobre Rafah, y el Presidente no mencionó la próxima operación terrestre de Israel allí, que líderes mundiales como el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han condenado durante más de una semana.

A Herzog también le preguntaron sobre la violencia de los colonos, sobre la cual Biden recientemente ha tomado una postura más dura a través de su orden ejecutiva de sancionar a cuatro israelíes por cometer violencia contra palestinos en Cisjordania.

Herzog dijo que Israel es una nación del Estado de derecho con un sistema legal fuerte. También llamó "inocentes, honestos y dignos ciudadanos de Israel que solo hacen el bien" al 99.5% de los colonos.

Para los pocos cientos de ellos que actúan incorrectamente, Herzog dijo que Israel está consciente y lidiando con ello.

"Investigamos, preguntamos, juzgamos y procesamos", dijo Herzog. "Condeno cualquier posible acto de violencia o llamado a la violencia contra civiles inocentes, por supuesto contra los palestinos".

Herzog también compartió su perspectiva sobre una solución de dos estados, que Estados Unidos y otras naciones continúan impulsando como la mejor manera de avanzar en la seguridad de Israel y la región. En las últimas semanas, Netanyahu ha expresado repetidamente su oposición a la creación de un estado palestino.

Herzog dijo que el mundo tiene que entender que el terror no puede ser aceptado de ninguna manera.

"Los israelíes están tan traumatizados que ahora venderles una solución de dos estados y un estado palestino no se puede lograr si no abordamos la pregunta más íntima de los israelíes, ¿cómo me garantiza seguridad a mí, a mi familia, a mis vecinos y a mi nación?" Herzog dijo. "Los israelíes están preocupados. ¿Esperas que dividan la tierra y luego digan, oh, sí, ¿quién controla la otra entidad y cómo nos aseguramos de que el terror no vuelva a ocurrir?"

Definitivamente deberíamos buscar un horizonte de paz, dijo Herzog, pero tiene que haber un elemento de realidad en las discusiones. Dijo que llamar ahora a un estado palestino o una solución de dos estados le da crédito a Hamás por lanzar una guerra contra Israel.

Herzog dijo: "No quiero ser eso, quiero hacer algo más. Digo que si queremos ganar, y demostramos victoria contra el imperio del mal y sus aliados, debemos avanzar hacia la inclusión de Israel en la región con un acuerdo mayor con nuestros socios regionales, incluida Arabia Saudita, y encontrar en ello la fórmula adecuada para la paz entre israelíes y palestinos. Y eso es lo que tenemos que buscar."

Herzog dijo que cree que el fin de la crisis creará una nueva infraestructura de seguridad en la región.

"Creo que tendremos que completar la operación, pasar a cómo formulamos la reconstrucción de Gaza. Y luego, por supuesto, cómo lidiamos con ello de manera sincera y abierta en un diálogo sobre el futuro de la región", dijo Herzog. "Pero ante todo, antes que todo lo demás, es traer a los rehenes de vuelta a casa de inmediato."