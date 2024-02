¿La frontera de Gaza de Israel se convertirá en el próximo destino de 'turismo oscuro'?

The Knot, Desyatka y Kingsmills son nombres de hoteles con los que la mayoría de los viajeros no están familiarizados. Aquellos que reconocen los nombres forman parte de un nicho específico que hace que esos hoteles sean únicos entre los viajeros globales. Forman parte de lo que los expertos llaman "turismo oscuro". The Knot ofrece vistas al Memorial de la Paz de Hiroshima, que consiste en la única estructura que permanece en pie en el área alrededor del bombardeo atómico de la ciudad. Desyatka es el único hotel ubicado en la ciudad de Chernobyl en Ucrania; antes de la guerra en curso, alojaba viajes para explorar las ruinas abandonadas y los restos del desastre catastrófico. Kingsmills está ubicado en Escocia, a pocos minutos en auto del sitio de la Batalla de Culloden de 1746, la última batalla campal en suelo británico, donde, en menos de una hora, cerca de 1,300 hombres fueron asesinados. La batalla es el tema principal de la popular serie de televisión de Netflix, Outlander.

Millones de turistas alrededor del mundo viajan cada año a algunos de los lugares más deprimentes de la Tierra: sitios de horror, tragedias, desastres y muerte monstruosa. Según el sitio web dark-tourism.com, los turistas que visitan o piensan en visitar museos de guerra y monumentos conmemorativos, incluido el Muro de Berlín al visitar la capital de Alemania o el memorial del 11 de septiembre en Ground Zero cuando están en Nueva York, son, o potencialmente podrían ser, turistas oscuros, incluso si aún no lo saben. Y en el caso del memorial del 11 de septiembre, estarán en compañía de muchos otros: es el sitio oscuro más visitado en el mundo hoy en día.

El término "turismo oscuro" fue acuñado en 1996 por dos académicos de Escocia, J. John Lennon y Malcolm Foley, quienes escribieron Dark Tourism: The Attraction to Death and Disaster. Según una encuesta de 2022 bajo el nombre "El Auge del Turismo Oscuro", realizada por Passport-photo.online, un sitio web de EE. UU., el 82% de los estadounidenses han visitado al menos un destino de turismo oscuro en su vida.

Sin embargo, Eran Ketter (PhD), jefe del Departamento de Turismo y Gestión Hotelera en el Colegio Académico Kinneret, tiene un enfoque más conservador. "El turismo oscuro es una subcategoría menor en un segmento llamado 'turismo patrimonial' que consiste en visitas a lugares que encarnan el pasado y/o a lugares relacionados con manifestaciones de patrimonio intangible. La mayoría del turismo normativo mundial se basa en vacaciones, buenos momentos y compras. Visitar sitios patrimoniales es, en muchos casos, parte de la experiencia.

Pero el viaje ciertamente no se construyó en torno a lugares relacionados con la oscuridad. Esto es solo otro componente. El quince por ciento del turismo de los europeos se define como 'patrimonio', y esta es una cifra bastante significativa. Se considera una característica privilegiada del turismo de estadounidenses, europeos y chinos, dominado por adultos bien establecidos y educados".

Dr. Eran Ketter (credit: Mishel Amzaleg) La mayoría de los sitios de turismo oscuro se encuentran fuera de las áreas metropolitanas. Los parques conmemorativos y campos de batalla suelen estar ubicados en zonas rurales remotas. Por lo tanto, la mayoría de los turistas se quedarán en hoteles de la ciudad y participarán en excursiones de un día a lugares asociados con la muerte, la tragedia y lo macabro. Sin embargo, también hay hoteles pequeños, posadas y alojamientos rurales disponibles en las proximidades de lo que está asociado con la brutalidad.

¿Cuáles podrían ser las ventajas de hospedarse allí?

Un Hampton by Hilton se caracteriza como un hotel económico de marca global. Uno de los 6,000 Hamptons alrededor del mundo se encuentra en Oswiecim, Polonia, a diez minutos en coche del campo de concentración de Auschwitz, probablemente el sitio de turismo oscuro más horripilante imaginable.

"¿Por qué deberían los viajeros quedarse contigo y no en la animada cercana Cracovia?" le pregunté a la Directora General Agnieszka Augustyniak.

"Oswiecim ofrece el pasado, mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía era la más grande en la ciudad antes de la guerra; 8,000 judíos de 14,000 habitantes vivían allí. Combinando el rico pasado y los sitios horribles del memorial y el museo, Auschwitz-Birkenau adquiere un significado más amplio", explicó.

Israel es definitivamente y tristemente un destino de turismo oscuro que incluye Yad Vashem, el memorial oficial del estado a los seis millones de víctimas del Holocausto. Masada es un sitio arqueológico donde casi 1,000 rebeldes judíos cometieron suicidio masivo durante la época romana.

En cuanto a las atrocidades de Hamas en las áreas fronterizas de Gaza, surge la pregunta: ¿Se convertirá en otro triste destino de 'turismo oscuro' cuando se reanude el turismo entrante y los viajeros se sientan lo suficientemente seguros para visitar?

Desde el 7 de octubre, la estación de policía demolida de Sderot, las casas incendiadas en numerosos kibutzim y el sitio del partido Nova en Re'im son lugares que visitan extranjeros e israelíes. Algunos turistas van allí en visitas organizadas por grupos de la sociedad civil; otros van independientemente para rendir homenaje. El número de visitantes es enorme, mientras que, al mismo tiempo, la policía israelí en el aeropuerto de Ben-Gurion apenas sella pasaportes como solían hacer en el pasado. Los visitantes caminan en silencio; algunos lloran o llevan flores y velas. Esos sitios definitivamente incluirán conmemoraciones oficiales. Cómo se verán está aún por verse.

Clifford Chanin, director del Memorial y Museo del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, podría ser la persona más experimentada del planeta en lo que respecta a memorias. "Vivimos en una era en la que las personas quieren decisiones rápidas. Conmemorar los eventos a los que Israel se enfrentó llevará tiempo y paciencia. Se esperan diferentes opiniones y debates, y es legítimo que las comunidades tengan opiniones divergentes sobre cómo debería construirse un memorial", dijo.

"La transparencia de todas las opiniones finalmente llevará a la confianza, y una vez que se escuchen todas las opiniones, se podrá tomar una decisión. Preservar estructuras originales dañadas y artefactos también es un desafío serio. El Memorial del 11 de septiembre se inauguró el 11 de septiembre de 2011, en el décimo aniversario de los ataques. El museo se dedicó en mayo de 2014, casi 13 años después de los incidentes horribles. Desde entonces, alrededor de seis millones de personas visitan el memorial y museo del 11 de septiembre cada año. Una planificación visionaria llevó al desarrollo de toda la zona, priorizando la vivienda y el turismo. El Bajo Manhattan es ahora una atracción. Hay significativamente más hoteles y restaurantes alrededor del memorial que antes de 2001".

"Los alojamientos de hospitalidad necesitan un modelo de negocio rentable dirigido a numerosos segmentos de mercado. Un hotel que solo atiende a clientes de turismo oscuro es un producto unidimensional", explicó Ketter. "Ya que Israel permite a los visitantes hospedarse en hoteles en el área metropolitana de Tel Aviv y reservar tours de un día a las zonas fronterizas de Gaza en contra del tráfico, no puedo ver desarrollos significativos en alojamiento allí. Ashkelon podría disfrutar de progreso turístico económico debido a su proximidad", dijo.

El festival anual Darom Adom durante la temporada de floración de la anémona, los parques nacionales de Eshkol y Ashkelon e incluso la tumba del ex primer ministro Ariel Sharon podrían ser atracciones adicionales que persuadan a los turistas a quedarse en la zona.

Los futuros memoriales aún no están siendo discutidos; sin embargo, en Israel, el tiempo siempre apremia. Se espera acción. Durante las recientes vacaciones de Tu Bishvat, celebradas como un día de conciencia ecológica, se plantaron árboles y 364 plántulas en el sitio del festival de música Nova, donde ocurrieron atrocidades de Hamas. El Fondo Nacional Judío inició el evento en memoria de todos los jóvenes asesinados. Plantar un árbol es un símbolo de esperanza, amor y vida que perdurará por generaciones. Los futuros turistas en la zona fronteriza de Gaza deben enfrentarse al optimismo, no a la oscuridad.

El escritor es el editor de Travel Flash Tips.