Ataque a El Al: ¿Será pronto peligroso para los israelíes abordar un avión?

Avner Yarkoni, quien sirvió como piloto de combate en el pasado y como jefe de la Autoridad de Aviación Civil, habló con Maariv luego del anuncio de El Al sobre el intento de tomar el control de la red de comunicaciones de uno de sus aviones mientras volaba sobre Somalia en su camino desde Phuket en Tailandia hacia el Aeropuerto de Ben-Gurion el sábado por la noche.

¿Existe un peligro tangible para los aviones dada la actual situación de guerra?

"Fue una interferencia en la comunicación por alguien que estaba en contacto con el avión. No sé exactamente qué se dijo y cómo", pero el "modo de hablar del controlador aparentemente levantó sospechas entre los pilotos", dijo.

"Debe recordarse que desde la comunicación del avión, no va a ninguna parte. Es decir, el sistema de comunicación guía a los pilotos, pero si hay alguna duda, ellos no siguen las instrucciones", dijo Yarkoni.

"Hay otros sistemas donde se puede verificar y comprobar la preparación de la comunicación, algunos de ellos digitales que no se basan en la comunicación verbal en absoluto y se confían en los vuelos internacionales", explicó.

"Además, también hay una red de difusión regional que provee instrucciones, y lo más importante es que las interrupciones en la comunicación no son nuevas - no solo hacia los aviones de El Al, sino hacia todo tipo de aviones."

¿Qué convierte a esta área de Somalia, conocida por el conflicto, en un centro específicamente para disturbios en asuntos de aviación?

"A veces se trata de guerra, a veces se trata de crear problemas. Necesitamos recordar que esto sucede," dijo Yarkoni. "Incluso en el Aeropuerto Ben-Gurion, hubo emisiones en la red de comunicación - sucede, aunque no al nivel de intentar desviar un avión a la derecha o a la izquierda - pero justo después del despegue o aterrizaje, es más complicado que volar a altitud."

¿Existen riesgos entonces?

"En resumen, esto es un problema, pero no hay nada de qué emocionarse demasiado. Los aviones no se caen por esta cosa. Si los iraníes quieren derribar un avión de pasajeros israelí, no necesitan que alguien se acerque a las comunicaciones y le diga al piloto que gire a la derecha o a la izquierda."

Entonces, ¿cuál es el problema?

"El problema es que es posible dirigir un avión para volar a lugares poco razonables en términos de altitud o ruta, lo que podría llevar al riesgo de colisión con otros aviones. Esto podría causar pérdida de combustible o tiempo, pero digámoslo de esta manera: con pilotos alerta, no pasará nada, y es importante mantener las cosas en proporción".

Y sin embargo, a veces en programas de televisión o películas muestran tomas remotas de aviones y apagones de motores. ¿Es eso solo en el ámbito de la imaginación de creadores audaces?

"No estamos ahí, no es en absoluto simple. Es posible pero no fácil. Hay sistemas de defensa para aviones, y no es fácil tomar el control de ellos, y los pilotos alerta no lo permitirán. Supongo que los pilotos en esas áreas son bastante agudos."

Otro escenario fue la desaparición de aviones como el de Malaysia Airlines, ¿podría hacerse realidad dicho escenario?

"Muy pocos aviones desaparecen, excepto por ese avión que yo sepa el resto han sufrido accidentes o caídas y sabemos dónde están. No están escondiendo aviones, en un caso muy malo, los derriban."

Pero esas son cosas del campo de la tecnología de misiles, ¿no de tecnología?

"Sí, eso es muy cierto, ha sucedido varias veces en el pasado, pero es importante decir que derribar aviones a esa altitud, no son misiles terroristas, son misiles que los países saben cómo producir. Los terroristas no pueden derribar aviones a esa altura".

Entonces, ¿el aterrador escenario de secuestrar remotamente un avión de pasajeros israelí no es realista?

"No estamos en ese punto. Existe conciencia y un sector de comunicación que avanza hacia un sistema basado en menos palabras. ¿Decir que el mejor hacker del mundo o un país decidirá ingresar no tendrá éxito? Ninguna seguridad informática proporcionará protección completa, pero no estamos ahí, y debemos recordar que, en última instancia, los pilotos saben cómo tomar el control manual de un avión, y no está volando solo".