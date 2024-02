Servicio de correo en el Norte se detiene mientras evacuados luchan por obtener documentos vitales

Han pasado cuatro largos y agotadores meses para los residentes de Shlomi y Kiryat Shmona, quienes fueron evacuados de sus hogares al inicio de la guerra a hoteles en todo Israel.

Además de las habitaciones llenas, la falta de privacidad y la incapacidad de mantener una rutina normal, ahora se enfrentan a un problema adicional: el correo no les está llegando. Ni a sus hogares abandonados ni a los lugares a los que fueron reubicados.

Además de las facturas de electricidad, agua e impuestos de propiedad que no llegan a su destino y pueden acumular intereses por pago tardío, tampoco están llegando documentos médicos críticos o importantes documentos burocráticos.

¿Por qué el servicio de correo no está funcionando en el Norte?

Sami Malul, el exalcalde de Kiryat Shmona que se convirtió en jefe del consejo local, informa que "los residentes de Kiryat Shmona y Shlomi no han recibido correo durante cuatro meses".

Según Malul, "No hay correo, no hay distribución de correo, e incluso el [servicio de aplicación] no parece estar funcionando. No recibes renovaciones de licencia, documentos médicos... estás desconectado. No están siendo procesados. Pregunté qué estaba pasando con esto, incluso planteé el problema con el ministro de comunicaciones. Si supieras las respuestas absurdas que recibí..."

"Incluso [el servicio de aplicación] no está funcionando. Proporcionas los detalles – estoy hospedado en un hotel en Rosh Pina – y nada. De vez en cuando, cuando vengo a la ciudad, hay un empleado en la oficina de correos de Kiryat Shmona que saca una carta para mí de los montones de correo y me la da informalmente. Es simplemente caos.

"Por otro lado, en los kibutz, han encontrado soluciones independientes. Su correo se recoge en un lugar central, un representante de la comunidad viene y lo distribuye".

El Israel Post explicó que el Comando del Frente Interno no permite la distribución de correo en Kiryat Shmona, solo permite la operación de una sucursal protegida que brinda servicios postales y bancarios, excepto de distribución de cartas. Los evacuados reciben un servicio de "seguimiento" sin costo, y el Ministerio de Comunicaciones ha establecido una interfaz donde los evacuados pueden actualizar su dirección temporal, la cual se transfiere directamente a todas las oficinas de correos principales, compañías de seguros, medios de comunicación, bancos, etc.