Knesset vota en contra del reconocimiento unilateral del Estado palestino

Una abrumadora mayoría de la Knesset votó el miércoles en contra del reconocimiento unilateral de la autonomía estatal palestina en confirmación de una proclamación del gobierno emitida a principios de la semana.

"El pueblo de Israel y sus representantes elegidos están unidos hoy como nunca antes", dijo Netanyahu mientras alababa en hebreo e inglés la aprobación de la proclamación con 99 votos de los 120 miembros del cuerpo.

"En un mensaje claro a la comunidad internacional", dijo Netanyahu, "el Knesset votó abrumadoramente en contra de cualquier intento de imponer unilateralmente un estado palestino a Israel. Dicho intento solo pondrá en peligro a Israel y evitará la verdadera paz que todos buscamos.

"La paz solo se puede lograr después de alcanzar una victoria total sobre Hamas y a través de negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas", dijo.

"Quiero felicitar a los miembros de la Knesset de la coalición y la oposición que votaron a favor de mi propuesta en contra del establecimiento de un estado palestino", dijo.

Los diputados Itamar Ben-Gvir y Ahmad Tibi se gritan en el pleno de la Knesset el 21 de febrero de 2024. (credit: NOAM MOSKOVICH/KNESSET)

Funcionarios responden a la votación

La votación, que es meramente declarativa y no tiene implicaciones prácticas, se llevó a cabo mientras la Autoridad Palestina ha renovado su campaña para el reconocimiento unilateral del estado y mientras la Corte Internacional de Justicia está debatiendo entre otros asuntos, el derecho palestino a la autodeterminación.

El líder de la oposición, MK Yair Lapid (Yesh Atid), desestimó la idea de que la imposición del reconocimiento unilateral del estado palestino fuera una posibilidad pendiente. También rechazó la afirmación, así como la idea de que la votación representara una Knesset unida, ya que acusó a Netanyahu de convocar la votación para distraer a los políticos de los problemas más críticos en juego.

“Votamos por esta proclamación porque nos oponemos a los pasos unilaterales”, dijo Lapid, pero señaló que la votación era superflua ya que no había intentos internacionales de imponer una resolución de dos estados al conflicto en Israel.

"Como tú y yo sabemos, mis conexiones con el gobierno estadounidense son mejores que las tuyas, así que fui y verifiqué con ellos, no existe tal cosa", como una amenaza de la creación unilateral de un estado palestino.

"Tú lo inventaste. Inventaste una amenaza que no existe", acusó Lapid. "No hay un solo funcionario en el mundo sugiriendo el reconocimiento unilateral de Palestina. Inventaste una historia para evitar que hablen sobre cómo, como primer ministro, eres culpable", afirmó Lapid.

"Todo lo que querías era que la Knesset no hablara sobre el hecho de que estás a cargo y eres el culpable [del 7 de octubre], y sobre la ley de reclutamiento, que es correctamente conocida como la ley de evasión, y sobre el presupuesto que aprobaste", dijo.

La votación también resolvió un problema político para Netanyahu, declaró Lapid.

Me alegra que lo hayas explicado en inglés, confiando en que no todos aquí saben inglés, que estás listo para negociar con los palestinos. Creo que después de que la Autoridad Palestina no condenara su masacre el 7 de octubre, no es una buena idea que el primer ministro de Israel esté aquí diciendo que está listo para negociar el establecimiento de un estado palestino, pero si sientes deseos de girar a la izquierda, gira a la izquierda", dijo Lapid.

El MK Oded Forer (Yisrael Beytenu), cuyo partido se opone a la creación de un estado palestino, también acusó a Netanyahu de llevar a cabo la votación como parte de una artimaña política para confundir a sus seguidores.

"Esto es una artimaña. Netanyahu se opone a la creación unilateral de un estado palestino, pero al mismo tiempo les ha prometido a los saudíes que dentro del marco de un acuerdo con ellos, estará de acuerdo con la creación de un estado palestino.

"Nosotros en Yisrael Beytenu nos oponemos a la creación de un estado palestino en cualquier forma, ya sea bilateral o unilateralmente", dijo Forer, cuyo partido está en la oposición.

A aquellos en la coalición, Forer advirtió que sería mejor dormir “con los zapatos puestos y los ojos abiertos, para que no se despierten un día y se encuentren formando parte de un gobierno y de una coalición que está estableciendo un estado palestino.”

Los cuatro miembros de la Knesset del Laboratorio decidieron no participar en la votación. La presidenta del partido, la MK Merav Michaeli, explicó la decisión afirmando que la votación era un “circo”.

“Actualmente hay 134 ciudadanos en cautiverio de Hamás en Gaza, por los que Netanyahu está haciendo todo lo posible para asegurarse de que no prestemos atención a que no los está trayendo de vuelta”, dijo Michaeli.

Los nueve votos en contra de la resolución vinieron de los dos partidos árabes de la Knesset.

El MK Waleed Taha (Ra'am) dijo que el reconocimiento del estado palestino no era un regalo que el gobierno estuviera haciendo a los palestinos, sino un interés esencial para Israel y un derecho fundamental para los palestinos.

Sin el reconocimiento del estado palestino, habría un estado binacional o un estado de apartheid, dijo.

El MK Ayman Odeh (Hadash-Ta'al) pidió a la comunidad internacional e Israel que reconocieran el estado palestino. Este es un pueblo que ha luchado durante 100 años contra el "colonialismo" y el "apartheid" sin haber levantado una bandera blanca ni una sola vez.

Todo el mundo está hablando del reconocimiento del estado palestino, pero así es como Netanyahu está terminando su carrera, oponiéndose a ello, dijo Odeh.

Durante el debate en el pleno, comenzaron los gritos, con el miembro de Ta'al Ahmed Tibi diciendo, "Se establecerá un estado palestino Ras Ben Amo [argot árabe que significa 'a pesar de su oposición']." En respuesta, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir dijo: "Vete a Siria. Terrorista."

Eliav Breuer contribuyó al informe.