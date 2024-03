Regev: Gantz actúa subversivo contra el gobierno con su visita a EE.UU.

La Ministra de Transporte Miri Regev atacó al Ministro del Gabinete de Guerra Benny Gantz por su viaje a Washington, D.C., diciendo que Gantz estaba actuando de manera "subversiva", siendo el único que puede tomar decisiones es el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Los comentarios de Regev llegaron en una entrevista con la radio KAN Reshet Bet el lunes por la mañana.

Regev dijo que Gantz estaba haciendo un "viaje privado" y no podía tomar ninguna decisión ya que no representa al gobierno y no recibió permiso del gobierno ni de Netanyahu. Llamó a Gantz a "actuar con responsabilidad", diciendo que la visita fue "incorrecta".

La ministra de transporte agregó que ella creía que los funcionarios de EE.UU. "ven una cierta debilidad en Gantz" ya que "entienden que [Netanyahu] está manteniéndose firme en nuestros intereses nacionales en todo lo relacionado con que no haya un estado palestino y en todo lo relacionado con que no nos retiremos de Gaza y no detengamos la guerra hasta que logremos los dos objetivos de la guerra: destruir a Hamas y traer a los rehenes a casa".

EE.UU. debería mantenerse al margen de la política de Israel

"No doy calificaciones al presidente Joe Biden", dijo Regev. "Aprecio mucho la ayuda proporcionada por Biden, pero al final del día, quien decide quién es el primer ministro y el gobierno en Israel son los ciudadanos de Israel. Tenemos mucho respeto por los estadounidenses. Así como no nos metemos en las elecciones dentro de EE.UU., espero que el presidente de EE.UU. no se entrometa ni perturbe nuestras elecciones ni falte al respeto a la elección de los ciudadanos de Israel".

EL MINISTRO SIN PERFIL Benny Gantz asiste a una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, en diciembre. Gantz es sin duda uno de los políticos más responsables de Israel; para él, el Estado de Israel está realmente por encima de todo, sostiene el escritor (credit: NOAM REVKIN FENTON/FLASH90)

Regev también se refirió a encuestas que mostraban que el Likud se debilitaría en futuras elecciones, diciendo que ella estaba viendo "otras encuestas" que mostraban que el Likud en realidad estaba ganando apoyo y que Netanyahu todavía era visto como la mejor opción para primer ministro.

Más tarde el lunes, KAN informó que el Secretario del Gabinete Yossi Fuchs envió un mensaje a Gantz el pasado viernes indicando que el viaje de Gantz a EE.UU. fue aprobado "sujeto a la aprobación del primer ministro". Funcionarios de la Oficina del Primer Ministro habían aprobado aparentemente el viaje la semana pasada, pero Netanyahu más tarde revocó la decisión y le dijo a Gantz que el viaje no estaba aprobado.