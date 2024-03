Maccabi Tel Aviv en racha supera a Hapoel Jerusalén en el Clásico Israelí

El Maccabi Tel Aviv derrotó al Hapoel Jerusalén 90-78 el domingo por la noche en el Yad Eliyahu, donde el capitán John DiBartolomeo resultó imparable en un duro y disputado encuentro que ayudó al equipo amarillo y azul a llevarse no solo el Clásico, sino también a aumentar su racha de victorias en la liga israelí a 10 juegos.

Wade Baldwin y Bonzie Colson empezaron fuerte para los anfitriones, pero Levi Randolph respondió con puntos para mantener cerca a los visitantes. Sin embargo, un altercado en la cancha provocó la expulsión de Khadeen Carrington del Jerusalén por salir de la banca, cambiando la dinámica del partido.

A pesar de ello, el buen juego de JaCorey Williams mantuvo al Jerusalén en el partido y el equipo de Oded Katash solo pudo irse al descanso con una ventaja de 44-37.

Oz Blayzer y Randolph continuaron amenazando para el Jerusalén en el tercer cuarto, pero DiBartolomeo empezó a encestar desde la distancia mientras que Baldwin anotó canastas clave en el último cuarto para sellar la victoria del Maccabi.

KEVIN HERVEY ha sido una fuerza dominante desde que fichó por el Hapoel Holon. El estadounidense anotó 26 puntos en la victoria de los Purples por 73-72 sobre el Hapoel Jerusalem. (credit: YEHUDA HALICKMAN) DiBartolomeo lideró a todos los anotadores con 19 puntos, Baldwin añadió 17 puntos y Colson anotó 16 puntos en la victoria.

Randolph anotó 18 puntos para liderar a Hapoel, Speedy Smith contribuyó con 15 puntos y Williams anotó 14 puntos en la derrota.

Un juego 'intenso' y 'agresivo'

"Fue un juego intenso y agresivo que fue difícil de arbitrar", dijo Katash. "Fue un buen juego, estamos jugando bien pero tuvimos más pérdidas de balón que asistencias por primera vez en mucho tiempo, lo cual no es nuestro juego habitual, así que Jerusalén merece crédito por eso. Plantearon una defensa sólida cada vez que intentábamos hacer una carrera, pero ganamos el juego contra un equipo muy bueno y anotar 90 puntos contra un equipo como Jerusalén nunca es fácil."

"Maccabi ganó el juego de manera justa y tuvimos algunos problemas que fueron difíciles de manejar para nosotros", dijo el entrenador de Jerusalén Ilias Kantzouris. "La expulsión de Khadeen Carrington y que Or Cornelius no pudiera continuar después del medio tiempo no es algo fácil de manejar cuando te enfrentas a un equipo como Maccabi. Aunque pudimos recuperarnos, cometimos algunos errores no forzados y perdimos algo de concentración en defensa."

Colson de Tel Aviv miró hacia atrás la victoria.

"Fue un juego difícil y Jerusalén es un grupo muy talentoso, con guardias talentosos y muchos chicos del año pasado. Pero al final del día nos quedamos con nuestros principios y no importa con quién estemos jugando. Recibimos mucha energía de algunos de los chicos que nos levantaron durante los momentos en los que tomaron la delantera".

Blayzer también habló sobre el juego desde su punto de vista y el de Jerusalén.

"Tuvimos algunos buenos momentos, pero cada vez que nos acercamos tuvimos algunos problemas. Perdimos a algunos de nuestros jugadores y es difícil jugar aquí en Yad Eliyahu. Debemos tomar las cosas buenas de este juego y mirar hacia adelante más tarde esta semana mientras buscamos avanzar a la siguiente etapa de la Basketball Champions League. Estamos en un momento muy crítico en nuestra temporada y debemos asegurarnos de salir y hacer nuestro mejor esfuerzo".

En otras acciones de baloncesto en Israel, Hapoel Afula sorprendió a Hapoel Holon 72-60 ya que los locales controlaron el ritmo de juego a lo largo de los 40 minutos de juego.

Spencer Weisz lideró a Afula durante la primera mitad mientras Marcellus Earlington, Tomer Assayag y Lucas Goldenberg destacaron en la segunda mitad al lograr contener a Tahjere McCall, Justin Smith y Netanel Artzi de Holon para obtener la victoria.

Earlington anotó 18 puntos, Goldenberg sumó 13 puntos y Assayag aportó 12 puntos para Afula en la victoria. Smith anotó 14 puntos para liderar a Holon, McCall añadió 13 puntos y Artzi anotó 10 puntos y atrapó 10 rebotes en la derrota.