Educando a los jaredím: liberar las cadenas - opinión

El humor judío constantemente retrata a padres judíos deseando criar a sus hijos para que sean médicos o abogados. Hoy en día, podemos agregar a un emprendedor de alta tecnología a la lista.

Estos estereotipos no permiten la inclusión de los ultraortodoxos (jaredím), cuyo deseo es que sus hijos se conviertan en talmidéi jaJamim (eruditos de la Torá) que estudian día y noche mientras sus esposas crían a los hijos y trabajan para mantener a la familia.

La mayoría de los ultraortodoxos evitan la interacción con el mundo moderno ya que temen que dicha interacción amenace su forma de vida. El resultado es que la mayoría de las familias ultraortodoxas viven en la pobreza y dependen de la asistencia social y la caridad.

Se han realizado numerosos estudios que ilustran cómo el sector ultraortodoxo es un lastre para la sociedad y cómo, si no se controla, la situación será insostenible. En 2018, el censo israelí situó a los ultraortodoxos en un 12% de la población. El Banco de Israel pronostica que en 2065, representarán un 32%. En 2021, el 34% de las familias ultraortodoxas vivían en la pobreza en comparación con otros judíos, entre los cuales la tasa era del 15%.

Muchos han estado abogando durante años que hay una necesidad urgente de integrar mejor a los ultraortodoxos en la sociedad israelí.

ALUMNOS ULTRAORTODOXOS estudian en la Yeshiva Mir de Jerusalén (credit: REUTERS)

El reclutamiento obligatorio no es el único problema

El tema candente de debate hoy es el asunto de obligar al servicio militar a los ultraortodoxos. Espero que el gobierno y los líderes jaredím lleguen a un consenso donde se requiera que los jaredím se unan al ejército y realicen algún tipo de servicio nacional.

Si bien este es un tema crítico que puede potencialmente aliviar mucha de la tensión entre los jaredím y el resto de la sociedad, particularmente a la luz de la situación de guerra en Gaza y Líbano, no es el único tema crítico que debe abordarse.

Se requiere una reforma estructural para integrar a los jaredím en la fuerza laboral. En lugar de ser beneficiarios de asistencia social o limitarse a ganar salarios bajos, los hombres deben poder acceder a las mismas oportunidades laborales que el resto de la sociedad. Su éxito reequilibrará la economía y permitirá que el estado se beneficie de su contribución además de los ingresos fiscales.

La educación es el punto de partida para abordar este problema. La competencia en las materias fundamentales de matemáticas, inglés y ciencias es un requisito previo para facilitar la entrada y el acceso a la educación terciaria.

Gran mayoría de estudiantes jaredí masculinos no estudian materias fundamentales

Una revisión del sistema educativo jaredí realizada por el Instituto para la Democracia en Israel es alarmante. Revela que el 84% de los estudiantes varones en escuelas secundarias no estudiaron materias del plan de estudios fundamentales. En la escuela primaria, solo el 55% aprendió en cierta medida. En 2021, solo el 15% de los estudiantes inscritos en instituciones jaredí se graduaron, mientras que en la sociedad general, el 86% se graduó. El estudiante promedio de sexto grado tendrá la suerte de haber alcanzado un nivel de tercer grado.

La dirigencia jaredí, que brinda orientación y dirección a las comunidades ultraortodoxas, está demostrando una negligencia criminal al privar a su juventud de una educación decente que pueda servir como plataforma para el progreso económico. Algunas iniciativas buscan abordar este problema, pero se están llevando a cabo de manera improvisada. Algunas instituciones jaredí, como las lideradas por el Rabino Menachem Bombach, se toman en serio los estudios seculares y preparan a sus estudiantes para acceder a empleos de nivel superior.

Algunas instituciones terciarias ofrecen cursos pre-terciarios para comprimir el aprendizaje y poner al día a los potenciales estudiantes. El Technion es una de esas instituciones que ofrece este servicio. Lamentablemente, solo benefició a la élite de estudiantes brillantes, con la mayoría de estudiantes promedio abandonando. Muchas familias jaredíes buscan tutores privados o clases después de la escuela para compensar. La evidencia empírica demuestra que tales esfuerzos fragmentados no son un sustituto satisfactorio para enseñar estas materias en un ambiente escolar adecuado y disciplinado.

El argumento de que enseñar estas materias fundamentales de una manera no diferente a como se enseñan en las escuelas estatales convencionales restará importancia a los estudios judíos o allanará el camino para que los estudiantes abandonen el estilo de vida jaredí y vayan a la universidad es un sofisma. También hay un grado de desprecio y desdén por los estudios seculares entre los miembros de la comunidad. Cuando estudié en la Yeshivat Hakotel, una Yeshiva Hesder no jaredí, en 1980, algunos rabinos creían que estaba prohibido asistir a la universidad. ¿Por qué molestarse con los estudios seculares cuando los estudios judíos tienen todas las respuestas?

Algunos programas para materias fundamentales ya existen

Algunas instituciones terciarias ya atienden a las sensibilidades jaredím proporcionando un entorno de aprendizaje adecuado a sus necesidades. Machon Lev en Jerusalén ofrece estudios judíos y seculares para estudiantes varones. Si hubiera un aumento en la demanda de educación terciaria por parte del sector jaredí, se establecerían muchas instituciones para atender al mercado, y las instituciones existentes se adaptarían para competir y atraer a estudiantes jaredím.

Hace cuatro años, fui invitado por un amigo y ex compañero de clase, Simon Fink, que emigró a Israel mucho antes que yo, a unirme a un comité para explorar la posibilidad de establecer un proyecto de educación digital que fuera accesible a los jaredím que desean obtener la certificación de nivel de secundaria en estas materias, allanando así el camino para ingresar a instituciones terciarias. Sorprendentemente, Fink proviene de un fondo reformista pero tiene una creencia apasionada de que los jaredím son el recurso más desaprovechado de Israel.

Aunque el COVID-19 obstaculizó el trabajo del comité, recuerdo haber asistido a numerosas reuniones con representantes de partes interesadas que van desde el Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense, el Ministerio de Educación, académicos con experiencia en educación digital y educadores jaredím. El concepto era desarrollar módulos que se correlacionaran con los grados. Estaría disponible para estudiantes que asisten a instituciones que no ofrecen estas materias en la escuela secundaria. Los estudiantes tendrían acceso a un profesor que supervisaría su progreso en línea.

Aunque solo sea una solución parcial y no aborde las deficiencias fundamentales del sistema educativo jaredí, lo que me fascinó fue el entusiasmo y el apoyo a los objetivos del proyecto, con los interesados proviniendo tanto de sectores jaredí como no jaredí. Además, el sector jaredí no es monolítico y hay movimiento en muchos frentes donde los jaredím se están abriendo.

Mi difunto abuelo, el Rabino Dr. Israel Porush 'Obm,' era un jerusalemita de quinta generación que asistió a la Yeshivat Etz Chaim. A los 15 años, animado por el Dr. Wallach del Hospital Shaarei Tzedek, fue a Berlín para recibir una educación "moderna", asistiendo a la Yeshiva Hildesheimer. Esta institución promovía la observancia dentro del mundo moderno, una filosofía que mi abuelo defendía. Se oponía a la asimilación del judaísmo reformista, valorando la atemporalidad de la Torá junto con el conocimiento secular, considerándolo esencial pero complementario.

También fue ordenado como Rabino y obtuvo un doctorado en matemáticas. Sirvió como Rabino comunitario durante 38 años, incluyendo 32 en Australia.

Los desafíos planteados por los rápidos cambios en la sociedad, especialmente desde la era de internet, solo han exacerbado la amenaza que la modernidad representa para el mundo jaredí. Las presiones para adaptarse solo aumentarán en el futuro. Se debería alentar a los jaredím a liberarse de las ataduras y abrazar la moderación sin comprometer sus estilos de vida y creencias.