Cómo los Panteras Negras Israelíes radicalizaron a judíos y cambiaron el país

En el barrio Musrara de Jerusalén, que se está gentrificando rápidamente, hay un letrero de calle que dice "Black Panthers Way".

Los estadounidenses desconcertados pueden preguntarse por qué los israelíes han rendido homenaje al grupo afroamericano radical que aterrorizó al establishment en la década de 1960, pero los residentes locales saben mejor: el letrero es un homenaje a los Panteras Negras de Israel, un grupo de jóvenes mizrahi que tomaron prestado el nombre y algunas tácticas del grupo estadounidense para exigir el fin de la discriminación que enfrentaban los judíos israelíes con raíces en Oriente Medio y el norte de África.

A principios de la década de 1970, los Panteras Negras realizaron manifestaciones callejeras y protestas al estilo de Robin Hood. Provocaron al gobierno israelí (la primera ministra Golda Meir los llamó famosamente "no agradables") y llamaron la atención sobre las condiciones precarias en lugares como Musrara, un antiguo barrio árabe cristiano de Jerusalén que sirvió como una especie de vertedero para los inmigrantes mizrahi que inundaron el país en la década de 1950.

Los Panteras también lograron crear lo que el académico de la judería mizrahi, Sami Chetrit, llama un "taller masivo para la rehabilitación de una identidad oprimida".

Panteras Negras 521 (credit: MOSHE MILNER / GPO)

Chetrit es citado en "Los Panteras Negras de Israel: Los Radicales que Perforaron el Mito Fundacional de una Nación", por mi colega de JTA Asaf Elia-Shalev. El nuevo libro es una historia de los Panteras Israelíes y la revolución social que llevaron a cabo. Se narra a través de los recuerdos de sus veteranos aún vivos, como el activista nacido en Marruecos Reuven Abergel, archivos en Israel y en los Estados Unidos, y una serie de archivos de inteligencia policial clasificados sobre los Panteras.

Quizás, con la guerra en Gaza y las protestas contra Israel que se están llevando a cabo en todo el mundo después de un año de profundas divisiones dentro de la sociedad israelí en sí misma, tal vez no haya mucho apetito en Israel o entre los judíos estadounidenses por un libro que explore el a veces vergonzoso tratamiento de Israel hacia su clase marginada mizrahi. Pero Elia-Shalev, de 36 años, ve un grado de esperanza en la forma en que los Panteras ayudaron a cambiar un país fracturado para mejor.

"Creo que en última instancia, la lección de los Panteras es que un grupo muy pequeño de personas de las que nunca esperaste nada podría cambiar la sociedad", me dijo.

Elia-Shalev es un reportero de JTA. Es un israelí-estadounidense que vivió en Israel durante seis años cuando era niño y desde entonces ha vivido y trabajado allí durante lo que él llama "un tercio de mi vida". Actualmente vive en Los Ángeles.

Nuestra entrevista fue editada por cuestiones de longitud y claridad.

El tuyo es el primer tratamiento de extensión de libro, al menos en inglés, de los Panteras Negras israelíes. ¿Por qué los historiadores o periodistas israelíes no pensaron que valían la pena investigar más a fondo?

Hay algunas razones. Una es que la academia israelí tiene un punto ciego en torno a la historia de los mizrajíes. La otra razón es que los académicos israelíes han estado más interesados en la teoría y les gusta discutir sobre el marco teórico adecuado para pensar en los Panteras en lugar de las personas que nunca han sido entrevistadas.

¿Tu propia experiencia te llevó a esta historia?

Soy mizrají por parte de mi padre, que es judío iraquí, y por parte de mi madre somos búlgaros sefardíes. En la Universidad de California, Berkeley, mi trabajo más grande en la universidad fue sobre los Panteras Negras estadounidenses y su impacto en el activismo estudiantil de la época en el campus. Me topé con una referencia a los Panteras Negras israelíes y que representaban la lucha de los judíos mizrajíes, y pensé: "Oh, espera, creo que soy yo". En ese momento no tenía un fuerte sentido de mi propia herencia y, queriendo saber más, me frustré increíblemente al ver que casi no había material disponible.

Entras en la historia principalmente a través de la biografía de Reuven Abergel, quien fue uno de los primeros activistas en lo que se convirtió en Los Panteras. Cuéntame quién es él, cómo te conectaste con él y qué representa sobre la historia de este movimiento.

Comencé a sentarme con Reuven Abergel hace unos 10 años, antes de saber que habría un libro. Después de la universidad, trabajé en el Área de la Bahía por un tiempo, luego me mudé a Israel para trabajar en Haaretz como editor de noticias. Dentro de un mes de mudarme a Israel, fui a una fiesta y conocí a Reuven. Y de inmediato tuvimos una conexión. Él realmente quería contar su historia en inglés. En ese momento, él ofrecía recorridos semanales sobre Los Panteras Negras en Musrara, donde creció increíblemente pobre, y yo traducía. Fue un ejercicio muy interesante, tenerlo hablando a través de mí. Tenía que estar muy atento a lo que él decía porque habla de manera filosófica, se desvía y es muy intelectual. Y decía cosas que me resultaban bastante impactantes sobre el trato de Israel hacia los Mizrahim.

Los Panteras surgieron a principios de los años 70. ¿Cuál era la situación que enfrentaban los judíos mizrajíes, que estaban en camino de convertirse en mayoría en Israel?

Israel acababa de salir de la guerra de 1967. Y estaba ocurriendo un auge económico en el país, dejando atrás el antiguo Israel de los kibutz y la austeridad y abriéndose al mundo. Había riqueza visible por todas partes, al menos en una escala israelí. Los mizrajíes fueron en gran medida excluidos de ese progreso económico y seguían viviendo de la misma manera que lo habían hecho en la década de 1950, a veces 10 personas en una habitación en condiciones insalubres, con poco o ningún contacto positivo con las instituciones estatales, ya sea la escuela o los trabajadores sociales. La policía estaba muy presente en Musrara y regularmente golpeaba a niños y adolescentes. Y había miles de jóvenes de la calle, pandillas callejeras, hombres jóvenes mizrajíes en su adolescencia o en sus primeros 20 años que simplemente pasaban el rato y se metían en problemas y no tenían perspectivas. Algo tenía que suceder con esa energía.

Pero, ¿qué pasa con el ejército? ¿No eran parte del reclutamiento universal?

El ejército, hasta ese momento, descalificaría a cualquier persona que tuviera algún tipo de antecedente criminal. Y eso es importante porque el ejército era un vehículo de movilidad social.

¿Qué se convierte en el impulso para una organización real?

Es un poco misterioso. Hay muchas personas que se atribuyen el mérito. Una vez más, después de 1967, Jerusalén se convirtió en esta meca para los hippies. Hasta entonces, ninguna de las protestas estudiantiles o actividades de derechos civiles estaban sucediendo en Israel y luego, después del 67, todo llega de golpe. Tienes a estos radicales estadounidenses que comienzan a reunirse con el grupo que se convertiría en los Panteras y comienzan a hablarles sobre sus problemas y revolucionarios como los Tupamaros en Venezuela y la Fracción del Ejército Rojo en Alemania y los Panteras Negras estadounidenses.

Mientras tanto, hay este grupo pionero de trabajadores sociales en Musrara que dicen: "Necesitamos organizar a los pobres para exigir un cambio sistémico". Estaban influenciados por personas como el organizador judío-estadounidense Saul Alinsky, quien escribió "Reglas para radicales", y otras cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos. Querían más dinero para sus departamentos, más dinero para el bienestar social. Y fueron muy astutos al usar los medios de comunicación para presionar a los políticos y comenzaron a difundir historias sobre la pobreza extrema en los barrios marginales de Jerusalén y Tel Aviv. Comenzaron a enseñar a los Panteras a leer y escribir porque muchos de ellos nunca habían aprendido. Los jóvenes comenzaron a leer sobre toda la actividad estudiantil que estaba ocurriendo en todo el mundo. Y así, los jóvenes mizrajíes como Charlie Biton y Saadia Marciano hablaban sobre lo que querían, que deberían ser como los Panteras Negras.

Y pronto este incipiente movimiento llamó la atención del gobierno.

La prensa lo adoraba. Al principio, los políticos negaron que existiera, pero luego comenzaron a preocuparse. La policía inmediatamente comenzó a poner detectives en este grupo aunque no habían hecho nada. Había informantes y reuniones de alto nivel de la policía y los organizadores se dieron cuenta, "En ese caso, deberíamos hacer una protesta. Queremos que el gobierno nos preste atención".

Así es como comienza tu libro, con el gabinete de la primera ministra Golda Meir preocupándose por lo que una protesta en Musrara podría llegar a desencadenar.

En una reunión de emergencia, Golda y sus asesores discuten qué deberían hacer. Pensaban que se volvería violento porque consideraban a estas personas como escoria de poca monta que no eran capaces de hacer nada más que ser violentos. También recuerdan 1959 cuando un oficial de policía fue tiroteado en Wadi Salib, un barrio mizrahi en Haifa, y hubo un gran levantamiento que duró meses. Golda, como estadounidense, también está al tanto de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el surgimiento de la militancia negra.

Hasta entonces, Israel había logrado frenar las energías radicales que estaban tomando las calles en toda Europa y Estados Unidos.

¿Cuál es el resultado de la reunión de emergencia?

Ella autorizó a la policía a arrestar a 15 personas bajo lo que hoy se llama detención administrativa, donde no es necesario presentar cargos reales. Esto estaba en el código de emergencia promulgado por los británicos y fue la primera vez que Israel lo aplicaba a judíos, según lo que puedo decir.

Y, por supuesto, salió mal. Cualquiera con algún tipo de inclinación liberal en Israel se preguntaba: "¿Por qué estás arrestando a la gente?" La noticia se difundió muy rápidamente de que se estaban realizando redadas. Y luego cada bohemio, cada izquierdista, cada tipo de profesor, todas estas personas respetables acudieron al Ayuntamiento para unirse a la protesta. Y luego marcharon hacia la comisaría donde algunos de los Panteras estaban siendo retenidos y exigieron su liberación. Y eso enseñó a los Panteras una lección de que lo que estaban haciendo era muy provocativo y amenazante. Y sabían que estaban en algo.

La altura de su influencia va desde 1971 hasta la Guerra del Yom Kippur en 1973. ¿Qué lograron en ese corto tiempo?

Su punto más alto data de esa primera protesta, el 3 de marzo de 1971, que fue seguida por una rápida sucesión en los siguientes seis meses de protestas gradualmente escalonadas, con miles de personas en las calles. Un mes después de arrestarlos, Meir se reúne con ellos en su oficina para escuchar sus demandas. Hay un frenesí de artículos sobre ellos en todos los periódicos. Obligan a Israel a lidiar con este problema interno.

La Guerra de Atrición con Egipto acababa de terminar en 1970, por lo que hubo un silencio sin precedentes en las fronteras de Israel después de 1970 y hasta la guerra de 1973. Logran que todos hablen sobre el problema de la pobreza y muy rápidamente el gobierno comienza a liberar fondos en todos los niveles, desde la educación hasta la vivienda y el empleo. La Knesset comienza a aprobar legislación. En 1972, el año después del lanzamiento de los Panteras, se aprobó lo que se ha llamado el "presupuesto de los Panteras": un enorme gasto en bienestar social. Fue la primera vez en la historia de Israel que el país estaba gastando más en asuntos internos, en bienestar social, que en militar y defensa.

También reforman la forma en que se lleva a cabo la justicia penal. Los menores ya no son sometidos al mismo proceso que los adultos.

Aunque la mayoría de los políticos no querían dar crédito a los Panteras por todos estos cambios, como resultado de los Panteras vemos la creación en Israel por primera vez de un estado de bienestar moderno modelado según la socialdemocracia europea. Y, por supuesto, eso no necesariamente perdura. Ya sea la guerra de 1973 o la recesión económica que siguió, se ve el surgimiento del partido derechista Likud, que no tenía interés en convertir a Israel en una socialdemocracia europea.

Lo que encuentro fascinante de tu libro y tu reciente obituario para Charlie Biton, quien falleció el mes pasado a los 76 años, es que aunque los Panteras estaban tan arraigados en la política radical de la izquierda, la comunidad Mizrahi en su conjunto da un giro a la derecha, resultando clave para la elección del partido Likud de Menachem Begin en 1977 después de 30 años de gobierno de izquierda por parte del Laborismo. ¿A qué se debe eso?

Es importante para mí aclarar que para todo tipo de movimiento por la paz, los Mizrahim estaban presentes. Estaban representados en la izquierda. Charlie Biton, por ejemplo, fue el primer israelí prominente en reunirse con el líder de la OLP, Yasser Arafat.

Siempre soy cuidadoso con esta conversación porque hay una sensación de que los mizrajíes son tercamente anti-paz o tercamente anti-árabes. Pero creo que siempre han sido el electorado que quizás ha sido el más flexible con el tiempo, por ejemplo, cuando Shas, el partido mizrahi religioso, votó abstención en lugar de oponerse a los Acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP de Arafat. Si miras a la extrema derecha, el movimiento de asentamientos siempre ha sido liderado por ashkenazíes. El Likud siempre fue liderado por ashkenazíes, y moderados mizrajíes como David Levy fueron pasados por alto.

También hay mucha flexibilidad religiosa. Los mizrajíes son lo que se llama masorti, o tradicionales, aparentemente ortodoxos pero con mucha flexibilidad incorporada. Harán concesiones de una manera que los colonos extremistas y la extrema derecha religiosa, que han llegado a dominar la política en Israel, no hacen.

Pero tienes razón, los Panteras fueron en una dirección, y el público mizrahi en su mayoría siguió un rumbo diferente.

Escribes que el Likud representaba a los forasteros en un momento en el que los ashkenazíes dominaban el establecimiento.

Esa es una gran parte de la alianza. Los Panteras hablaban mucho sobre ser muy radicales y estar en contra del establecimiento, pero a diferencia de los Panteras Negras en Estados Unidos, no eran separatistas. Creían en el estado judío y se sentían traicionados al ser relegados a un estatus de segunda clase.

Llega Menachem Begin y el Likud, quienes tenían su propia historia de marginación y fueron excluidos de los centros de poder durante muchos años y simplemente difamados de diferentes maneras. Begin tenía mucha credibilidad como padre fundador, y tenía mucho carisma, y observó la queja del público Mizrahi y la canalizó. En un famoso discurso los llama los verdaderos sionistas, guerreros y sus hermanos. A su vez, los Mizrahim vieron la oportunidad de expresar su descontento. Así se forjó esta alianza entre estos dos grupos descontentos. Y el Likud ha estado gobernando el país desde entonces, con algunas pausas aquí y allá.

Después de su apogeo, algunos de los Panteras tomaron caminos muy diferentes. Abergel pasó por momentos difíciles, y Biton y Marciano llegaron a la Knesset.

Marciano entra brevemente en la Kneset, y realizó diferentes tipos de activismo hasta su muerte a los 58 años.

Charlie Biton se une a los comunistas y crean el partido Hadash. Estuvo en el Knesset durante 15 años y continuó defendiendo causas mizrajíes. No pudieron despedirlo como el comunista radical loco porque representaba algo real, algo generalizado y algo que no era marginal en la conversación.

Abergel, mientras tanto, ¿se convierte en adicto e incluso sin hogar por un tiempo, verdad?

Otros Panteras se volvieron adictos a las drogas que fluían en Israel en los años 70 y 80. Las drogas duras eran un gran problema entre la población mizrají. Reuven se vuelve adicto, pero durante años y años logra dirigir un centro juvenil y enseñar a niños en programas extracurriculares. Durante mucho tiempo pudo ser un adicto funcional hasta que su vida se derrumba por completo. Su surgimiento como un fénix de ese período es una historia propia.

¿Cuál ha sido la influencia duradera de los Panteras Negras y qué tipo de brechas permanecen?

Los mizrajíes han avanzado mucho desde la época de los Panthers. Muchos se han unido a la clase media, hay mucha riqueza mizrají, no hay duda al respecto. La representación mizrají en los medios de comunicación es igual o incluso sobrerrepresentada en este momento.

Pero todavía hay áreas donde hay falta de representación. Son solo menos del 10% de la facultad universitaria y el liderazgo universitario. Si observamos el gabinete del primer ministro, quiero decir, todos los roles más importantes son ocupados por ashkenazíes. Nunca ha habido un primer ministro mizrají. La alta cultura, ya sea arte o ballet, las instituciones de Tel Aviv, siguen siendo muy ashkenazíes.

Hace diez años hubo mucha emoción en torno a la lucha mizrají. Hubo un renacimiento de todos estos jóvenes que estaban haciendo poesía, músicos como Neta Elkayam, Dudu Tassa, Yemen Blues, creando la música de sus abuelos que había sido considerada irrelevante durante muchos años en Israel. Había esperanza de que los recursos culturales mizrajíes inspirarían a Israel a ser más inclusivo, a tener más paz con los palestinos, a integrarse más en el Medio Oriente. La historia mizrají enseñaría a Israel formas de integrarse con el mundo árabe.

Y llegó entonces el giro a la derecha de Israel en su conjunto.

¿Has pensado en cómo han cambiado las lecciones históricas de tu libro desde el 7 de octubre, después del ataque de Hamás y la guerra en Gaza?

El único evento en la historia de Israel que es algo paralelo al 7 de octubre fue la Guerra de Iom Kipur, donde hubo una amenaza existencial muy real y un shock absoluto para la sociedad israelí, y murieron muchas, muchas personas. Y cuando las elecciones ocurrieron justo después de la guerra, nadie quería hablar de pobreza, nadie quería hablar de desigualdad. La gente quería entender por qué su seguridad había sido tan comprometida y querían responsabilizar a las personas.

Hoy en Israel, hay un fuerte impulso por la unidad frente al enemigo, al igual que en el 73. Pero una vez que eso terminó, una vez que la amenaza desapareció, fue entonces cuando el Laborismo se desmoronó. Si la historia ofrece alguna lección es que podría haber un cambio de paradigma. En los próximos años podríamos estar escribiendo sobre la caída de Likud, pero no hay garantía de que los críticos de Netanyahu les guste lo que venga a continuación.

Y creo que las preguntas sobre la identidad de Israel van a seguir.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.