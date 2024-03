Festival Francés de Israel llega a su mayoría de edad con una variada mezcla de películas

Las cinematecas de Israel han estado celebrando el cine francés durante 21 años, y el Festival de Cine Francés de este año, que se llevará a cabo en las cinematecas de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Herzliya y Holon a partir del 25 de marzo, marcará este hito con una sólida mezcla de las mejores películas francesas recientes y clásicas.

Es difícil imaginar dónde estaría el cine francés hoy en día sin la aparición de Jean Dujardin, ganador de un Oscar en la película "The Artist" hace más de una década.

Dujardin tiene el alma de un actor de personajes con el rostro de un actor principal, una buena combinación, y su última película, "Sur Les Chemins Noirs", es la película de apertura de este año. En esta película, dirigida por Dennis Imbert, interpreta a un escritor que, después de una noche de copas, sufre un accidente y cae en coma. Cuando despierta, decide caminar por toda Francia.

Suena como una divertida película de carretera, y, al igual que muchas de las películas del festival, se estrenará en cines más adelante este año.

Francois Ozon es uno de los directores más aclamados de Francia, conocido por películas tan melancólicas y atmosféricas como Swimming Pool, Double Lover y 8 Women, y su última película, The Crime is Mine, se mostrará en el festival este año. Es una especie de versión francesa de Chicago, que cuenta la historia de una joven actriz acusada de asesinato. Cuenta con una mezcla de algunas de las estrellas más brillantes de Francia, entre ellas Isabelle Huppert, Dany Boon y Fabrice Luchini, así como las recién llegadas Nadia Tereszkiewicz y Rebecca Marder.

Virginie Efira, una de las actrices más ocupadas de Francia, a menudo aparece en comedias, pero en Just the Two of Us, dirigida por Valerie Donzelli, interpreta a una mujer que cree haber encontrado al hombre de sus sueños pero sin darse cuenta entra en una relación con un amante peligroso y posesivo.

Robert Guédiguian presenta a su habitual y distintiva dama principal, su esposa, Ariane Ascaride, en su nueva película, The Party Goes On, que cuenta la historia de una enfermera políticamente comprometida que está en el centro de una familia armenia unida en Marsella y que encuentra el amor cuando menos lo espera.

Vincent Macaigne (Irma Vep, Diary of a Fleeting Affair) y Cecile de France (A Secret, The Kid with a Bike) coprotagonizan Bonnard: Pierre y Martha de Martin Provost, que explora las vidas y la historia de amor del pintor Nabi Pierre Bonnard y su esposa.

Junkyard Dog de Jean-Baptiste Durand, una historia de crecimiento ambientada en Francia rural, cuenta la historia de amigos de la infancia que viven en un pequeño pueblo en el sur de Francia y son separados por los celos que sienten por una mujer que se muda al lugar.

El Teorema de Marguerite, dirigido por Anna Novion, narra la historia de una joven brillante estudiante de matemáticas que comete un error el día en que debe presentar su tesis y decide abandonar todos sus planes. La estrella de la película, Ella Rumpf, recientemente ganó el premio Cesar (el equivalente al Oscar en Francia) a la actriz más prometedora.

El público de todo el mundo se enamoró de Louane Emera en The Belier Family y ahora, diez años después, tiene un papel interesante en otro drama sobre una familia complicada, Take a Chance on Me de Jean-Pierre Ameris. Interpreta a una joven que apoya a su padre agorafóbico y se mete en problemas después de perder su trabajo, lo que la lleva a formar un vínculo inesperado con un juez estricto (Michel Blanc).

Yannick de Quentin Dupieux es una película poco convencional sobre un guardia de seguridad que va a ver una obra de teatro e interrumpe al subir al escenario él mismo y tomar el control de la actuación. Está protagonizada por Raphael Quenard en el papel principal y Pio Marmai, quien recientemente fue tan bueno en la comedia Un año difícil.

El Reino Animal, dirigido por Thomas Cailley y protagonizado por Romain Duris, es una película de terror de ciencia ficción que no es el tipo de película que se asocia con el cine francés, pero fue uno de los mayores éxitos del año allí.

Ambientada en Francia en un futuro cercano, narra una ola de mutaciones que golpea sin previo aviso, convirtiendo a los humanos en animales.

Duris interpreta a un hombre que huye de París con su hijo después de que su esposa se convierte en un hombre lobo y es mantenida en cuarentena. Después de que los mutantes escapan, sus seres queridos tienen que decidir cómo manejarlos.

Al igual que en la mejor ciencia ficción, la película utiliza la trama de los mutantes para examinar cuestiones de tolerancia y prejuicio.

Amplia variedad de películas

El festival mezcla clásicos con películas recientes, y este año, los clásicos incluyen el tributo de Agnès Varda a su esposo, Jacques Demy, Jacquot de Nantes.

Demy, al igual que Varda, fue uno de los directores más celebrados de Francia, y es mejor conocido por una película en la que todo el diálogo es cantado, Los paraguas de Cherburgo, protagonizada por Catherine Deneuve.

Este documental presenta a actores interpretando al director cuando era niño, y a Demy mismo reflexionando sobre su vida.

Otro clásico que se mostrará es Mon Oncle d'Amerique (1980) de Alan Resnais. Gérard Depardieu, Nicole Garcia y Roger Pierre protagonizan a tres personas cuyas vidas se entrelazan de maneras que ilustran las teorías del científico del comportamiento humano Henri Laborit.

El festival fue creado por Eden Cinema Ltd. en colaboración con Unifrance, la Embajada de Francia y el Instituto Francés. Es dirigido por la CEO de Eden, Carolyn Boneh, y el director artístico del festival es Guillaume Mainguet, el agregado de cine y asuntos audiovisuales del Instituto Francés en Tel Aviv.

Para ver el programa completo, visita los sitios web de las cinematecas individuales.