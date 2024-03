IDF maj.-gen.: Viaje a Washington de Gallant busca detener el embargo de armas de EE. UU.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant voló a EE. UU. para reunirse con altos funcionarios estadounidenses sobre las negociaciones en curso para la liberación de los rehenes y la intención de Israel de operar en Rafah. Según el IDF Maj.-Gen. Nimrod Shafer, uno de los objetivos de la visita es evitar un embargo de armas estadounidense a Israel.

En una conversación con Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM, Shafer añadió que "hay una diferencia entre un embargo y la adopción de ciertas medidas. Se pueden tomar todo tipo de medidas, por ejemplo, para ralentizar las entregas de armas. Algunos elementos dicen 'Estamos examinando la solicitud', pero nunca llegan. Hay todo tipo de formas en la política para hacer que sea muy difícil".

Sobre una posible operación en Rafah, Shafer dijo: "Creo que llevar a cabo una operación en Rafah es la decisión correcta. Es esencial y podría haberse hecho en las primeras semanas de la guerra. El Estado de Israel optó por no ingresar a Rafah porque no había planes reales para la operación y nadie quería hablar sobre lo que sucedería al día siguiente. No luchamos en Rafah y, en mi opinión, esta oportunidad ya no está en nuestras manos".

Joe Biden y Benjamin Netanyahu en la reunión del Gabinete de Guerra celebrada en Jerusalén el pasado mes de octubre. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

La significativa influencia estadounidense en Israel y las FDI

"¿Qué quiero decir cuando digo, 'Si los estadounidenses nos dicen que no operemos en Rafah, no lucharemos'? No operaremos en Rafah, tal vez llevemos a cabo misiones muy pequeñas y enfocadas, pero no veremos algo similar a lo que sucedió en los últimos cinco meses en Gaza si los estadounidenses nos dicen que no," agregó.

Respecto a la declaración del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de que Israel actuará en Rafah incluso sin el apoyo estadounidense, él dijo: "Creo que es la misma arrogancia y imprudencia que nos ha llevado a este punto. Es vergonzoso escuchar esas declaraciones. Si EE. UU. se opone a una operación de las FDI o del Estado de Israel en Rafah, Israel no luchará en Rafah. Decir, 'A pesar de lo que digas, con todo respeto, lucharemos en Rafah', son palabras que están destinadas principalmente a complacer a su base y no tienen agarre en la realidad. Las FDI no lucharán si los estadounidenses se oponen. Si el presidente le dice a Israel lo mismo que le dijo a Irán, Hezbolá y otros en el Medio Oriente hace cinco meses, no lucharemos en Rafah."

También se refirió a la continuación de los enfrentamientos en el norte, afirmando que Israel no tiene un plan para resolver el problema con Hezbolá. "No hay un plan, y si lo hay, nadie está informando a los ciudadanos de Israel al respecto. Si el gobierno israelí quisiera avanzar en el norte, habría formado un equipo hace meses y les habría dicho: 'Descubran cómo y cuándo traer de vuelta a los evacuados a sus hogares'. El hecho de que no haya hecho eso en medio año muestra que no quiere hacerlo. Por más frustrante que suene, y es difícil decirlo, pero esa es la realidad".