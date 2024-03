Nueva institución cuenta la historia de Tel Aviv

Tel Aviv ha sido apodada "la ciudad que nunca duerme". Aunque no alcanza el tamaño, volumen turístico y magnetismo comparado con Nueva York, la metrópolis 24/7 por excelencia, sin duda es un lugar emocionante para visitar y vivir, y realmente vale la pena el eslogan de marketing.

La emoción urbana se intensificará esta semana cuando el Museo de la Ciudad de Tel Aviv-Jaffa abra oficialmente sus puertas con una inauguración festiva de tres días (28-30 de marzo).

Ha tardado en llegar, dice Michal Baharav Uzrad. La directora del museo enfatiza que sigue siendo un trabajo en progreso. De hecho, ese es un elemento central de su credo.

"Nuestra visión para este lugar es que cuente las muchas historias de Tel Aviv-Jaffa", afirma. "El museo es el narrador de la ciudad, no en el sentido de un solo relato, sino más bien una historia que abarca numerosas voces y múltiples narrativas que a veces se superponen y se complementan, pero a veces se contradicen entre sí".

Eso suena como simplemente el dinamismo y los choques culturales y confluencias que han estado enriqueciendo el arte, la vida cultural y mundana desde tiempos inmemoriales. Solo tienes que echar un vistazo, aunque sea brevemente, a la aparentemente inagotable fuente de vistas y sonidos intrigantes, alegres y emocionantes que constantemente emanan de los múltiples artistas talentosos en este pequeño país, a lo largo de todo el espectro de bagaje étnico.

El Museo de la Ciudad de Tel Aviv-Jaffa: ''una colección de experiencias, recuerdos y testimonios de personas que vivieron en Tel Aviv y de las que viven aquí en la actualidad''. (credit: EYAL TAGAR)

El director dice que la nueva institución abraza la discordia como parte integral de nuestro continuo existencial.

"Nuestro objetivo es permitir que opiniones contradictorias convivan juntas, lado a lado", señala, añadiendo que no se trata solo de que los miembros del público se conecten con su propio entorno. "La visión permite a todos encontrar su propio Tel Aviv-Jaffa privado, incluso si ya no viven en la ciudad, después de haber vivido aquí durante muchos años, o, posiblemente, si su abuelo fue un obrero que trabajó en la construcción de la Casa Bialik", se ríe.

Esa observación cómica siguió a la mención de mis antecedentes familiares, en los cuales mi abuelo nacido en Rusia, Baruch Smus, logró mantener a raya a los lobos durante los primeros años de su estancia en la Palestina pre-estatal, hace un siglo, asumiendo todo tipo de trabajos menores. Y aunque mi abuelo músico-cantor no era, de hecho, mi antepasado biológico, era el único abuelo que tuve, y ese elemento en su extenso y tortuoso currículum siempre me dio una emocionante sensación de conexión con la antigua casa de Haim Nahman Bialik, el pionero de la poesía hebrea moderna, que se encuentra a un tiro de piedra del nuevo museo.

Esa anécdota familiar estaba en sintonía con el meollo de la empresa municipal. Baharav Uzrad explica que tiene mucho que ver con aprovechar las historias cotidianas de la gente común, y no solo con los grandes eventos institucionales que tienden a ocupar titulares y a emocionar y provocar lealtad a la bandera. Y todo esto a pesar de los socios que lo hicieron posible.

"El museo es una iniciativa conjunta de la Fundación Tel Aviv y la Municipalidad de Tel Aviv-Jaffa", revela el director.

La familia de Zevulun Tomer también está muy involucrada. "Zevulun Tomer vivía en Tel Aviv y era un destacado industrial. Hacia el final de su vida, se puso en contacto con la municipalidad y les habló de su sueño de establecer un museo de la ciudad en Tel Aviv".

Lamentablemente, Tomer falleció en 2022 y no pudo ver su sueño materializarse por completo, pero sus descendientes han permanecido a bordo todo el tiempo.

Mucho por hacer y mucho por ver

Entonces, ¿qué podemos esperar ver cuando se corte ceremoniosamente la cinta esta semana?

"La colección de Tel Aviv es muy especial", dice Baharav Uzrad. "Es una colección digital que no es reconocida por el Ministerio de Cultura como una colección de museo. Espero que eso suceda en algún momento".

El despliegue de la casa está lejos de ser un relato académico, científicamente corroborado y razonado de los eventos a lo largo de la historia de la ciudad. "Es una colección de experiencias, recuerdos y testimonios de personas que una vez vivieron en Tel Aviv, y de aquellos que viven aquí hoy".

Eso sugiere un estado de cosas fundamentalmente fluido, y que tiene el potencial de producir frutos eclécticos multifacéticos a medida que el tiempo avanza.

También significa que las ofertas del museo están en constante cambio, y que los visitantes recurrentes, ya sea en persona o en línea, tendrán nuevo material para leer.

La rápida sucesión de eventos en esta parte del mundo continúa generando nuevas historias individuales, no siempre de carácter saludable o positivo.

"Desde que estalló la guerra, tenemos cinco proyectos documentales en marcha, que se relacionan con cómo ha cambiado la ciudad mientras la guerra ha estado en curso", señala Baharav Uzrad. "También trabajamos con artistas. Pueden ser fotógrafos, documentalistas o artistas de sonido". Eso abarca una serie de disciplinas. "Recopilamos historias en cuatro formatos: texto, video, audio y creaciones visuales. Tenemos proyectos con ilustradores".

Todo el mundo es bienvenido a aportar su granito de arena. "Por supuesto, está la plataforma en línea, que es una plataforma abierta. El museo es, de hecho, un museo oyente que constantemente recibe nuevas historias. Esa es el motor creativo detrás del museo".

Hay una tercera vía en el flujo de presentación, posiblemente la más emocionante de todas. "La gente también puede experimentar lo que el museo tiene para ofrecer en la ciudad, utilizando una función que llamamos Shitutim [Roaming]", continúa el director. "Puedes estar en un barrio en particular, digamos Shapira, abrir el mapa [en línea] y ver todas las historias relacionadas con Shapira, una historia que alguien escribió el día anterior o una historia de hace 20 años".

Presenciar la narrativa interna de cerca también tiene sus ventajas. "La colección en el museo está curada y organizada", señala Baharav Uzrad, algo superfluamente. "Hay alrededor de 10 estaciones. Tenemos, por ejemplo, estaciones de intercomunicación, como los intercomunicadores de edificios de apartamentos donde puedes escuchar historias en audio. Hay una mesa interactiva con mapas donde puedes, por ejemplo, elegir tu calle favorita en la ciudad, o la calle donde nos perdimos por primera vez". La sugestiva subtrama edificante aguarda. "Puedes descubrir, conectado a la misma calle, una historia de una persona sin hogar o un cuento de un emprendedor que abrió su negocio allí".

Parece ser una aventura de seguir el flujo que, sin duda, unirá más sólidamente a los residentes de Tel Aviv - tanto pasados como presentes - con su ciudad natal, al tiempo que ilustra a otros sobre algunas de las dinámicas detrás de la metrópolis actual.

Sin embargo, también hay contenido más inclinado hacia el establecimiento.

"Si eso es la microhistoria, también está la macrohistoria - los eventos importantes en el pasado de la ciudad y los personajes clave," enfatiza el director.

Sin embargo, aquí también el museo colocó una mano suave en el timón programático. "No queríamos una exposición fija y congelada que, una vez vista, ya no fuera interesante. La exposición permanente, no del todo permanente, se basa en la experiencia del descubrimiento.

"Presentamos una vista de la ciudad basada en cuatro temas principales, que son parejas que reflejan el espíritu de la ciudad - internacional y nacional, sagrado y secular, material y espiritual, y conectado y desconectado.

"Decidimos, después de hacer nuestra investigación, seguir una línea temática en lugar de cronológica. No optamos solo por algo como la diversidad. Elegimos cosas que se relacionan con la ciudad, como lo que es sagrado en la ciudad. No olvidemos que las 66 familias que fundaron Ahuzat Bayit [Solar, precursor de la incipiente ciudad] eran lo que hoy describiríamos como tradicionales si no observantes en realidad."

Con todo ese cuadro multifacético en mente, la exposición temporal inaugural abarca una gran cantidad de temas en 13 campos disciplinarios, incluyendo cerámica, moda, coreografía, música y esculturas. Una convocatoria pública para la exposición de 2025 está programada para ser emitida el próximo mes.

Claramente hay mucho que ver, escuchar, hacer y aprender en la última adición a la rica oferta cultural de Tel Aviv-Jaffa.

Para más información: https://bit.ly/3vhVdTb