Lágrimas por Taiwán

30 años de lazos comerciales bajo la nube del dolor

■ La celebración prevista del 30 aniversario de los lazos comerciales entre Taiwán e Israel se llevará a cabo bajo la nube del dolor por la gran pérdida de vidas, lesiones graves y daños sustanciales a la propiedad. El evento conmemorativo, en forma de conferencia celebrada en colaboración con Zulat, el Movimiento por la Igualdad y los Derechos Humanos, que tendrá lugar el lunes 8 de abril en la Cinemateca de Tel Aviv, también incluirá una película taiwanesa, ¿Quién detendrá la lluvia?

Los participantes en la conferencia incluirán a la jefa de la misión taiwanesa en Israel, Yaping Abby Lee, la presidenta de Zulat y exjefa de Meretz Zehava Galon, la exdiputada Nira Shpak, miembro del Kibbutz Kfar Aza, la Dra. Manal Totry Jubran de la Facultad de Derecho de la Universidad Bar-Ilan y Pnina Tamano-Shata, quien preside el Comité de Avance del Estatuto de la Mujer en la Knéset, con Einat Ovadia, CEO de Zulat, como moderadora.

Ayudando a evacuados y familias de rehenes

■ Las familias de los rehenes y evacuados del Norte y Sur del país están muy agradecidas por todas las cosas que se están haciendo para aliviar su situación, pero muchos están frustrados porque el gobierno no está cumpliendo su promesa de ayudar a los agricultores y otros reservistas o empleadores de reservistas que han sido llamados a luchar.

En el sistema burocrático complicado de Israel, siempre hay personas que caen entre las grietas y se pierden de los beneficios que supuestamente el gobierno u otras agencias oficiales están ofreciendo. Caminan de oficina en oficina en el intento de encontrar soluciones a sus diversos problemas, y parece que nadie tiene una solución. Mientras tanto, los problemas se agravan.

Pero no se trata solo de finanzas o manos extra en el trabajo. Muchos de los evacuados no están trabajando debido a la situación, y se sienten inútiles porque no están haciendo nada. Esto podría tener un efecto a largo plazo en su salud mental.

AULA PARA los evacuados de las comunidades fronterizas de Gaza (credit: RASHI FOUNDATION)

JNF-UK ideó una solución parcial a ese problema particular e inició un proyecto para la construcción de muebles de jardín para docenas de familias que fueron evacuadas del Kibbutz Nirim a complejos de apartamentos en Beersheba. El proyecto "hazlo tú mismo" se llevó a cabo en cooperación con la comunidad de Nirim.

"Esta actividad tenía como objetivo no solo dar respuesta a una necesidad práctica, sino también simbolizar la resistencia y unidad de la comunidad frente a la difícil situación de los miembros del kibbutz", dijo Yonatan Galon, director de JNF-UK en Israel. "Como sabemos, Yagav Buchstab y Nadav Popplewell todavía son rehenes en Gaza.

A través del proceso de creación de los muebles, los participantes encontraron consuelo y propósito en el acto de creación", continuó Galon. "Cuando la comunidad trabajaba hombro a hombro, cortando, lijando y ensamblando, pudieron descubrir su resistencia y fortaleza. Básicamente, cada pieza de mobiliario se convierte en un símbolo tangible de su resistencia y determinación para reconstruir sus vidas".

Fondo de emergencia para ayuda en la guerra ha recaudado millones

■ También ansioso por ayudar a las personas a superar los efectos traumáticos de la guerra está Ogen (Ancla), un Fondo de Emergencia para Ayuda en la Guerra que tiene como objetivo ampliar significativamente los préstamos de bajo interés para familias, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Hasta ahora, en respuesta a las peticiones de comunidades vulnerables, Ogen ha recaudado $55 millones y ya ha proporcionado $21 millones en préstamos críticos, con más de la mitad destinados a propietarios de pequeñas empresas en áreas periféricas.

Soldados de reserva y agricultores han recibido asistencia específica, pero aún hay muchas personas en ambas categorías que dicen no haber recibido nada. El éxito de la campaña de recaudación de fondos de Ogen se debió en gran medida a la generosidad de Trudy y Bob Gottesman, Shari Arison, Jonathan Bendheim, las Federaciones Judías de América del Norte y SparkIL, que son propiedad conjunta de la Agencia Judía para Israel, UJA-Nueva York y otros.

Muchos israelíes, diplomáticos y visitantes de Israel se han ofrecido como voluntarios para trabajar en granjas, pero a veces la falta de experiencia supera la buena voluntad.

Voluntarios trabajan en una granja en Israel. (credit: MOSAIC UNITED)

No obstante, los agricultores están instando a los israelíes a comprar solo productos israelíes para Pascua para aliviar las cargas financieras de los productores de frutas y verduras israelíes, y de igual manera, las panaderías de matza no ven razón para que los israelíes coman matzot importados, en particular, la panadería de matza que se estableció hace unos 18 meses en Netivot, que emplea a unas 50 personas de Netivot, Sderot, Ofakim y otras comunidades de la zona.

Sin embargo, cuando se declaró la guerra, Yedidia Harush, uno de los socios de la empresa, fue llamado como reservista, y la panadería de matza no operó durante varias semanas mientras él estaba en Gaza. Como resultado, la panadería perdió muchas oportunidades de ingresos porque se cancelaron órdenes. Las grandes órdenes de matzot comienzan a llegar a todas las panaderías de matza inmediatamente después de Rosh Hashanah.

Como nadie sabía cuándo la panadería en Netivot volvería a funcionar, muchas de las órdenes fueron transferidas a otro lugar y la panadería, que ahora tiene un déficit de 2 millones de NIS y se enfrenta a la bancarrota, puede salvarse del cierre si la gente viene a comprar para sí mismos, para un soldado, o para una familia o individuo necesitado. La panadería también apoya a los soldados en Gaza entregándoles matzot directamente.

Más información está disponible en https://givechak.co.il/59923

Conferencista principal en la Cena de Israel: John Bolton

■ AUNQUE ya no está en funciones, John Bolton es considerado una voz a la que la gente debería escuchar, independientemente de si están de acuerdo con él o no. Bolton será el conferencista principal en la Cena de Israel, que dará inicio a la conferencia del Foro de Política Exterior de Medio Oriente en Washington, DC el 13 de mayo.

John Bolton (credit: NOAM REVKIN FENTON/FLASH90)

Entre los cargos de alto rango que ha ocupado Bolton se encuentran los de asesor de seguridad nacional de EE.UU. y embajador ante las Naciones Unidas. Tras los hechos del 7 de octubre, Bolton está más convencido que nunca de la necesidad crítica de que Estados Unidos enfrente la creciente amenaza iraní. Compartirá sus perspectivas sobre este tema en la cena.

Premio del Presidente para hospitales y personal médico

■ El personal médico, a menos que sean investigadores, trabaja sin esperar ninguna recompensa por sus esfuerzos. La recompensa por el servicio dedicado de médicos y enfermeras es cuando salvan la vida de un paciente al borde de la muerte.

El presidente de la Universidad Ben-Gurion del Negev, Daniel Chamovitz, cree que tienen derecho a más aprecio, especialmente por los esfuerzos sobrehumanos que el personal de los centros médicos del Negev ha mostrado a diario desde el 7 de octubre.

En la próxima reunión anual de la Junta de Gobernadores de la BGU, Chamovitz entregará el Premio del Presidente a los directores de los centros médicos universitarios Soroka, Barzilai y Assuta Ashdod en reconocimiento a los altos estándares profesionales con los que han tratado literalmente a miles de pacientes con una multitud de dolencias y lesiones.

Chamovitz cree firmemente que los equipos médicos dedicados en el Negev merecen más reconocimiento, ya que en muchos aspectos están a la par o incluso más avanzados que algunos de los hospitales de renombre internacional en Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, en todos los niveles de la profesión médica.

Los tres directores de los centros médicos, el Dr. Erez Barenboim de Assuta Ashdod, el Dr. Hezi Levi de Barzilai y el Dr. Shlomi Codish de Soroka, recibirán el Premio del Presidente por la forma en que ellos y sus equipos han enfrentado nuevos desafíos.

Recompensa por la hasbará

■ A fines del mes pasado, el movimiento de Estudiantes Apoyando a Israel fue honrado con el Premio a la Medalla de Valor del Centro Simon Wiesenthal. Este reconocimiento es en reconocimiento a un compromiso de una década con el activismo en los campus de base.

El video del anuncio del premio presenta al Presidente y Fundador de SSI, Ilan Sinelnikov. También presentes en el anuncio del premio estaban el CEO del Centro Simon Wiesenthal, Jim Berk, y los activistas de SWC Donald Soffer y Gabriel Erem.

La iniciativa Hatikvah

■ Cualquier buena idea vale la pena repetir, y muchas ideas son en efecto imitadas, pero los implementadores no siempre hacen su tarea. Con demasiada frecuencia, individuos y organizaciones creen que son los primeros o los únicos, cuando de hecho el proyecto en el que están comprometidos fue lanzado inicialmente hace años.

Un ejemplo de esto es la iniciativa global Hatikvah para inspirar esperanza y promover la paz a través de miles de voces unidas en canción, a través del lanzamiento de un nuevo arreglo de "Hatikvah" por el galardonado compositor, violinista, productor y compositor Maxwell Karmazyn. Se espera que el himno que celebra la nacionalidad y todo lo que Israel significa para los judíos de todo el mundo como un lugar de seguridad y fortaleza contribuya a una mayor unidad y cooperación.

La iniciativa propone que personas de todo el mundo canten junto con la grabación de la Orquesta Filarmónica de Israel, graben sus voces y luego envíen sus grabaciones a sus sitios web para ser combinadas en un único coro virtual en el que miles de voces se alzarán en apoyo a Israel, para ser estrenado en línea en el Día de la Independencia.

Es una excelente idea, excepto por una cosa. Ya fue realizada por la filántropa israelí Galia Albin en 2010, cuando organizó un evento pro Israel altamente publicitado, pero no con la participación de la IPO.

greerfc@gmail.com